Εκλογές στη Βρετανία: Πανηγυρίζει ο Τζόνσον - «Brexit στις 31 Ιανουαρίου χωρίς αν και αλλά»

Ως ξεκάθαρη εντολή στους Τόρηδες να οδηγήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο εκτός ΕΕ χαρακτήρισε ο Μπόρις Τζόνσον τον θρίαμβό του στις εκλογές στη Βρετανία.

Ενώ απομένει η καταμέτρηση σε μόλις δύο έδρες οι Συντηρητικοί έχουν εξασφαλίσει πλειοψηφία 76 εδρών (364), ένα θριαμβευτικό αποτέλεσμα που ξεπερνά κατά πολύ τις προεκλογικές τους προσδοκίες.

Amazing map from @thetimes interactives team showing the scale of the swing to the Tories across the country More at https://t.co/GF2MDBj0L3 pic.twitter.com/IH2f4k2dxq

«Θα υλοποιήσουμε το Brexit εγκαίρως στις 31 Ιανουαρίου, χωρίς αν ή αλλά ούτε ίσως", δήλωσε στην επινίκια ομιλία του ο Τζόνσον απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών του που τον επευφημούσε στο Λονδίνο, λίγο μετά την επισημοποίηση της νίκης του στην έδρα του στο Όξμπριτζ.

«Τα καταφέραμε, το κάναμε», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές αυτές έδωσαν τέλος στην απειλή για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος.«Με αυτήν την εντολή θα μπορέσουμε επιτέλους να υλοποιήσουμε το Brexit», πρόσθεσε.

"With this election... we put an end to all those miserable threats of a second referendum"



UK PM Boris Johnson delivers general election victory speech, pledging to "get Brexit done" and reach out to first-time Conservative votershttps://t.co/MXw8wXFo62 #BBCElection pic.twitter.com/hmwMXe3vHw