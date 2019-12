Εκλογές στη Βρετανία - Θρίαμβος για Μπόρις Τζόνσον: Ισχυρή εντολή να ολοκληρώσουμε το Brexit

Ta μέχρι τώρα αποτελέσματα των εκλογών στη Βρετανία δικαιώνουν τις προβλέψεις για μεγάλη νίκη του Μπόρις Τζόνσον και χαστούκι για τους Εργατικούς του Τζέρεμι Κόρμπιν με την κυβέρνηση των Συντηρητικών να εξασφαλίζει νέα, ισχυρή όπως είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, εντολή.

Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα οι Τόρηδες του Τζόνσον εξασφαλίζουν πλειοψηφία 62 εδρών (334) , ενώ οι Εργατικοί 198, 38 λιγότερες σε σχέση με τις εκλογές του 2017. Ο Τζόνσον οδεύει στην εξασφάλιση της μεγαλύτερης πλειοψηφίας από την εποχή της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1987, καθώς κατέρρευσαν οι Εργατικοί. Οι εκλογολόγοι προβλέπουν ότι οι Συντηρητικοί θα κερδίσουν 257 έδρες έναντι μόλις 201 της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Σε αυτό το στάδιο πράγματι φαίνεται ότι (…) η κυβέρνηση των Συντηρητικών έλαβε ισχυρή νέα εντολή, να ολοκληρώσει το Brexit κι όχι μόνο να ολοκληρώσει το Brexit, αλλά να ενώσει αυτή τη χώρα και να την οδηγήσει μπροστά», είπε ο Τζόνσον, αφού ενημερώθηκε πως κέρδισε -όπως αναμενόταν από τους περισσότερους- τη βουλευτική έδρα που διεκδικούσε στο Οξμπριτζ.

JUST IN: Boris Johnson hails a "historic" election result, saying the Conservative government "has been given a powerful new mandate to get Brexit done" https://t.co/dmmxgcWlkH pic.twitter.com/ATOpDCpW4a