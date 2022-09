Βασίλισσα Ελισάβετ: Η στιγμή που χιλιάδες τραγουδούν το «God Save the Queen» μετά τον θάνατό της [βίντεο] - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν είναι πλέον στη ζωή, με την ανακοίνωση του θανάτου της την Πέμπτη (8/9) να προκαλεί θλίψη στη Μεγάλη Βρετανία.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, με δάκρυα στα μάτια, όταν κυκλοφόρησε πως η βασίλισσα Ελισάβετ δεν είναι πια στη ζωή. Τότε, αυθόρμητα το πλήθος ξεκίνησε να τραγουδά το «God Save the Queen» («Ο Θεός Σώζει τη Βασίλισσα»).

Μάλιστα, ένα διπλό ουράνιο τόξο διακρινόταν στον ορίζοντα του Λονδίνου λίγο προτού το πλήθος βυθιστεί στη σιωπή, τη στιγμή που η σημαία χαμήλωνε.

Το κλίμα στην πλατεία μπροστά από το Μπάκιγχαμ ήταν πολύ διαφορετικό πριν από τρεις μήνες, όταν η Ελισάβετ εμφανίστηκε στο μπαλκόνι για να χαιρετίσει το τεράστιο πλήθος που απολάμβανε τις εορταστικές εκδηλώσεις του Πλατινένιου Ιωβηλαίου.

Βασίλισσα Ελισάβετ: Αλλάζει ο βρετανικός εθνικός ύμνος μετά τον θάνατό της

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ σημαίνει ότι πλέον ο Κάρολος είναι ο νέος βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά συνέπεια, ο εθνικός ύμνος θα αλλάξει και το «God Save the Queen» θα αντικατασταθεί από το «God Save the King» («Ο Θεός Σώζει τον Βασιλιά)».

Όλοι οι υπόλοιποι στίχοι του βρετανικού εθνικού ύμνου θα παραμείνουν ίδιοι, με το «βασίλισσα» να αντικαθίσταται από το «βασιλιάς», όπως το «αυτή» θα αλλάξει με το «αυτός».

Το «God Save the King» (Ο Θεός σώζοι τον Βασιλιά) είναι στην πραγματικότητα ο αυθεντικός τίτλος του εθνικού ύμνου. Γράφτηκε το 1745 και έγινε γνωστός ως ύμνος του Ηνωμένου Βασιλείου στις αρχές του 19ου αιώνα.

Τελευταία φορά που ακούστηκε το «God Save the King», ήταν το 1952, προς τιμήν του πατέρα της Ελισάβετ, βασιλιά Γεωργίου ΣΤ'.

Οι στίχοι του βρετανικού εθνικού ύμνου μέχρι πριν λίγες ώρες:

God save our gracious Queen,

Long live our noble Queen,

God save the Queen!

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us,

God save the Queen!

O Lord our God arise,

Scatter our enemies,

And make them fall!

Confound their politics,

Frustrate their knavish tricks,

On Thee our hopes we fix,

God save us all!

Not in this land alone,

But be God’s mercies known,

From shore to shore!

Lord make the nations see,

That men should brothers be,

And form one family,

The wide world o’er.

From every latent foe,

From the assassins blow,

God save the Queen!

O’er her thine arm extend,

For Britain’s sake defend,

Our mother, prince, and friend,

God save the Queen!

Thy choicest gifts in store,

On her be pleased to pour,

Long may she reign!

May she defend our laws,

And ever give us cause,

To sing with heart and voice,

God save the Queen!