Ισχυρή έκρηξη στη Μαδρίτη -Εικόνες χάους [βίντεο]

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στη Μαδρίτη πριν από λίγο.

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε συγκρότημα κατοικιών. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η έκρηξη οφείλεται πιθανά σε διαρροή αερίου.

Στα social media κυκλοφορούν ήδη φωτογραφίες και βίντεο από κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα, κοντά στο σημείο της έκρηξης.



BREAK: Significant explosion in Madrid Appears several floors of building destroyed Cause not yet known pic.twitter.com/XmzuQIRYzX

Explosion in Madrid moments ago on Calle de Toledo just near the Puerta de Toledo. Location of building is here https://t.co/l5FrIZdC71 https://t.co/PVFqlshC5j pic.twitter.com/guZxMowmKe