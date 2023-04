Στην Αγγλία έκαναν δημοσκόπηση για τα 40 πιο αγαπημένα τραγούδια των οδηγών -Μια διαχρονική επιτυχία στο Νο1 - iefimerida.gr

Πιθανότατα δεν σκεφτόντουσαν τους οδηγούς όταν το έγραφαν, αλλά μια τεράστια επιτυχία των «Queen» βρέθηκε στην κορυφή μιας δημοσκόπησης στην Αγγλία με τα αγαπημένα τραγούδια που... τραγουδούν οι οδηγοί στα αυτοκίνητά τους.

Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε ανάμεσα σε 2.000 αυτοκινητιστές στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι το 78% των ερωτηθέντων συνηθίζει να τραγουδάει στο αυτοκίνητο, αν και μόνο το 21% εξ' αυτών που απολαμβάνουν να τραγουδούν μελωδίες πιστεύουν ότι είναι καλοί.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Don't Stop Me Now των «Queen», που κυκλοφόρησε ως single το 1979. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Dancing Queen των «Abba» , ενώ ακολουθεί, στην τρίτη θέση το Livin' on a Prayer των Bon Jovi.

Πάνω από τέσσερις στους 10 (42%) που απολαμβάνουν να τραγουδούν στο αυτοκίνητο ισχυρίζονται ότι το τραγούδι είναι απαραίτητο για την οδηγική τους εμπειρία, ενώ το 51% λέει ότι απλά τους κάνει ευτυχισμένους. Ωστόσο, το 37% έχει αναγκαστεί να ακούσει τα τραγούδια από συνεπιβάτες ή οδηγούς ενώ βρίσκεται στο δρόμο, γεγονός που πιθανώς καθιστά τα ταξίδια τους... λιγότερο ευχάριστα.

Η μελέτη της OnePoll σε συνεργασία με την Fiat διαπίστωσε ότι το 16% των αυτοκινητιστών έχουν κληθεί να σταματήσουν να τραγουδούν, ενώ το 11% έχουν βρεθεί σε δύσκολη θέση αφού πιάστηκαν να το κάνουν.

Τα καλύτερα 40 τραγούδια για το αυτοκίνητο, σύμφωνα με την έρευνα

Queen – Don’t Stop Me Now Abba – Dancing Queen Bon Jovi – Livin’ on a Prayer Neil Diamond – Sweet Caroline Meatloaf – Bat out of Hell Fleetwood Mac – Go Your Own Way The Killers – Mr Brightside Kings of Leon – Sex on Fire Pharrell Williams – Happy Bruce Springsteen – Born to Run Spandau Ballet – Gold The Beatles – Hey Jude Fleetwood Mac – The Chain The Weather Girls – It’s Raining Men Culture Club – Karma Chameleon Rod Stewart – Maggie May Dire Straits – Money for Nothing Taylor Swift – Shake It Off Steppenwolf – Born to be Wild Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun Take That – Never Forget Bryan Adams – Run to You Petula Clark – Downtown Fleetwood Mac – Dreams David Bowie – Let’s Dance David Bowie – Heroes Lady GaGa – Poker Face Rihanna – Umbrella Beyoncé – Single Ladies Duran Duran – Rio Frank Sinatra – Fly Me To The Moon Alanis Morissette – Ironic Frank Sinatra – My Way Katy Perry – Roar Harry Styles – As It Was Madonna – Holiday Michael Jackson – Smooth Criminal Demi Lovato – Let It Go (from “Frozen”) Madonna – Like a Virgin Depeche Mode – Just Can’t Get Enough