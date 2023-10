Top Notch 2023: Αυτά είναι τα 21 εστιατόρια στην Ελλάδα που κέρδισαν την υψηλή διάκριση, τα 11 εκτός Αθήνας - iefimerida.gr

Με μία μεγάλη γιορτή γαστρονομίας, το βράδυ της Δευτέρας, απονεμήθηκαν τα Top Notch 2023 σε εστιατόρια και σεφ ανά την Ελλάδα.

Η βραδιά στο Grand Hyatt Athens, που διοργάνωσε το Αθηνόραμα, ξεκίνησε με τις απονομές των βραβείων Top Notch 2023, για να εξελιχθεί σε ένα γαστρονομικό πάρτι.

20+1 Top Notch εστιατόρια

50 εστιατόρια από όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν φέτος με την τιμητική διάκριση Top Notch, η οποία απονέμεται στα εστιατόρια που βαθμολογήθηκαν από τη γευσιγνωστική επιτροπή του Αθηνοράματος με 14,50/20 έως 14,99/20.

Αυτό σημαίνει οτι τα εστιατόρια αυτά βρίσκονται στα πρόθυρα να κατακτήσουν την ανώτατη γαστρονομική διάκριση, δηλαδή τον Χρυσό Σκούφο, για τον οποίο η μίνιμουμ βαθμολογία είναι 15/20. Μάλιστα η λίστα με τα 39 εστιατόρια που κέρδισαν Χρυσό Σκούφο για το 2023 ανακοινώθηκε πρόσφατα με μεγάλο νικητή τον Εκτορα Μποτρίνι.

Top Notch εστιατόρια, τα βραβεία

Aπό τα φετινά βραβευμένα με Top Notch εστιατόρια, 21 βρίσκονται στις Κυκλάδες (7 στη Μύκονο, 7 στη Σαντορίνη, 3 στην Ίο και από ένα σε Πάρο, Σίφνο, Σύρο και Τήνο), 5 στα Επτάνησα, 2 στην Πελοπόννησο, 2 στην Κρήτη, 1 στα Δωδεκάνησα (στη Λέρο), 4 στη Χαλκιδική, 1 στις Σέρρες, 4 στη Θεσσαλονίκη και 10 στην Αθήνα.

Βραβεία Top Notch 2023

"Alali" Ξεν."Astarte Suites", Σαντορίνη

"Ανδρέας", Σκοπιά Σερρών

"Andromeda" Ξεν. "Danai Beach Resort", Νικήτη Χαλκιδικής NEW ENTRY

"Arcadion Bistrot" Ξεν. "Arcadion", Κέρκυρα NEW ENTRY

"Aura" Ξεν. "Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton", Σαντορίνη, NEW ENTRY

Ανδρέας, Σκοπιά Σερρών

"Avant Garden", Σύρος

"Βενετσιάνικο Πηγάδι", Κέρκυρα NEW ENTRY

"BeefBar Mykonos", Μύκονος

"Bill & Coo Gastronomy Project" Ξεν. "Bill & Coo"", Μύκονος

"Bubo Fine Dining Restaurant" Ξεν. "Ekies All Senses Resort", Βουρβουρού Χαλκιδικής

"Cantina", Σίφνος NEW ENTRY

"Ches" Ξεν. "Calilo", Ίος, NEW ENTRY

"Dome Real Cuisine" Ξεν. "Nikopolis Hotel Thessaloniki", Θεσσαλονίκη

"Dominicale", Ζάκυνθος, NEW ENTRY

"Efisia" Ξεν. "Myconian Ambassador", Μύκονος NEW ENTRY

"Flow" Ξεν. "Olea All Suites Hotel", Ζάκυνθος, NEW ENTRY

"Fresco" Ξεν. Sani Dunes

"Fresco" Ξεν. "Sani Dunes - Sani Resort", Σάνη Χαλκιδικής

"Galazia Hytra" Ξεν. "Summer Senses", Πάρος NEW ENTRY

"Grada Nuevo", Θεσσαλονίκη

"Jackie O' Beach", Μύκονος

"Ιθaka", Ίος

"Kenshō Ornos" Ξεν. "Kenshō Ornos", Μύκονος

"Lure by Olivier Campanha" Ξεν. "Mystique Hotel", Σαντορίνη NEW ENTRY

"M Flavours" Ξεν. "Athens Capital Center MGallery", Αθήνα

"Μαραθιά", Τήνος

"Mercato" Ξεν. "Four Seasons Astir Palace Hotel Athens", Αθήνα NEW ENTRY

"Milos Estiatorio" Ξεν. "Xenodocheio Milos", Αθήνα

"Moldee", Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

"Monzu", Αθήνα NEW ENTRY

"Mylos by The Sea", Λέρος NEW ENTRY

"Nobu" Ξεν. "Nobu", Σαντορίνη NEW ENTRY

"Nōema", Μύκονος, NEW ENTRY

"Ocean Restaurant" Ξεν. "Daios Cove Luxury Resort & Villas", Άγιος Νικόλαος Κρήτης

"Old Mill" Ξεν. "Elounda Mare", Ελούντα Κρήτης

"Onuki" Ξεν. "Costa Navarino", Πύλος Μεσσηνίας NEW ENTRY

"Over Water Restaurant" Ξεν. "Sani Asterias – Sani Resort", Σάνη Χαλκιδικής

"Panigyri", Σαντορίνη

"Χαρούπι", Θεσσαλονίκη

"Παπαϊωάννου – Καβούρι", Βουλιαγμένη

"Παπαϊωάννου – Κεφαλάρι", Κηφισιά

"Pathos", Ίος NEW ENTRY

"Prosilio", Ζάκυνθος

"Sense" Ξεν. "AthensWas", Αθήνα

"Sterna" Ξεν. "Kinsterna", Μονεμβασιά Λακωνίας

"Sushimou", Αθήνα

"Τηλέμαχος Athens", Αθήνα

"Throubi" Ξεν. "Andronis Concept Wellness Resort", Σαντορίνη NEW ENTRY

"Vezené", Αθήνα

"Vezené Santorini" Ξεν. "Cavo Tagoo Santorini", Σαντορίνη NEW ENTRY

"Χαρούπι", Θεσσαλονίκη

"Zuma" Ξεν. "Cavo Tagoo", Μύκονος

Πέντε σεφ βραβευμένοι με Χρυσό Σκούφο 2023 (Παναγιώτης Γιακαλής, Ζαν Σαρλ Μεταγιέ και Γκίκας Ξενάκης) ή Top Notch 2023 (Γιάννης Λιόκας και Μιχάλης Μάρθας) υποδέχτηκαν τους προσκεκλημένους αυτοπροσώπως, προσφέροντας υψηλού επιπέδου tapas, πραγματικά κομψοτεχνήματα αντάξια της δημιουργικότητας τους. Την εκδήλωση υποστήριξαν και ο έμπειρος executive chef του "Grand Hyatt Athens", Παναγιώτης Αναστασίου και η μπριγκάδα του.

Παναγιώτης Αναστασίου, Παναγιώτης Γιακαλής, Γκίκας Ξενάκης, Ζαν Σαρλ Μεταγιέ, Μιχάλης Μάρθας, Γιάννης Λιόκας / φωτογραφία Αθηνόραμα

Τα βραβεία στους νικητές παρέδωσαν πέντε εμβληματικοί σεφ, πρωτοπόροι της γαστρονομίας στη χώρα μας, βραβευμένοι πολλές φορές με Χρυσό Σκούφο: Σωτήρης Ευαγγέλου, Λευτέρης Λαζάρου, Γιάννης Μπαξεβάνης, Έκτορας Μποτρίνι και Χριστόφορος Πέσκιας.

Λίγο πριν από την έναρξη των τιμητικών διακρίσεων Top Notch, το λόγο πήρε η Άννη Ηλιοπούλου, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δέσμης Εκδοτικής Α.Ε. και επικεφαλής της γευσιγνωστικής επιτροπής των Χρυσών Σκούφων, η οποία τόνισε πως ο θεσμός μπαίνει στην τέταρτη δεκαετία του, παραμένοντας στην κορυφή και εδραιωμένος στη συνείδηση όλων ως ο σημαντικότερος, ο πλέον αξιόπιστος, ο πιο επιδραστικός και πάντα αιχμηρός, δυναμικός και στον αφρό της επικαιρότητας.