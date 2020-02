Προσφυγικό: Ολονύχτια μάχη στον Εβρο με δακρυγόνα και χημικά [εικόνες & βίντεο]

Δύσκολη νύχτα στον Εβρο καθώς ομάδες μεταναστών έκαναν συντονισμένες μαζικές προσπάθειες να περάσουν τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ΜΜΕ της Θράκης, επικράτησε ένταση στην περιοχή του Εβρου όλο το βράδυ. Η αστυνομία, ενισχυμένη με νέες δυνάμεις, «απάντησε» με ρίψη δακρυγόνων επιχειρώντας να τους αναχαιτίσει.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκάλεσε στην Αθήνα η πληροφορίες ότι καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν πυροβολισμοί από την πλευρά των τουρκικών συνόρων. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ-1 αντίστοιχο σκηνικό υπήρχε και το πρωί του Σαββάτου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, Γιώργος Χρηστίδης, ανέφερε ότι πρόσφυγες και μετανάστες βρέθηκαν επί πολλές ώρες στον Εβρο, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να περάσουν στην Ελλάδα.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ— Giorgos Christides (@g_christides) February 28, 2020