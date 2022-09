«Ζήσε χωρίς εκφοβισμό»: Νέο σποτ κατά του bullying στα σχολεία με τον Άγγελο Χαριστέα [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα νέο σποτ κατά του σχολικού εκφοβισμού με πρωταγωνιστή τον Άγγελο Χαριστέα μόλις δημιουργήθηκε και θα αρχίσει άμεσα η προβολή του.

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η δράση «Live Without Bullying» κατά του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού, η οποία στηρίζει εδώ και χρόνια μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι «υπάρχουν λύσεις, αρκεί να μιλήσεις».

To μήνυμα του Άγγελου Χαριστέα για τον σχολικό εκφοβισμό

Στο νέο κοινωνικό του μήνυμα που θα ξεκινήσει να προβάλλεται στα τηλεοπτικά κανάλια, το «Live Without Bullying» στέλνει ηχηρό μήνυμα κατά του εκφοβισμού και υπογραμμίζει την ανάγκη ενημέρωσης και υποστήριξης παιδιών και ενηλίκων. Πρωταγωνιστής του νέου τηλεοπτικού σποτ είναι ο αγαπημένος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Άγγελος Χαριστέας, σταθερός και ένθερμος υποστηρικτής του προγράμματος από την έναρξή του.

Δείτε το σποτ για τον σχολικό εκφοβισμό

Σε ποιους απευθύνεται η δράση κατά του σχολικού εκφοβισμού

Το «Live without Bullying» δημιουργήθηκε το 2015 από το ΚΜΟΠ -Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας- με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και γονείς.

Στο επίκεντρο του Live Without Bullying βρίσκεται μια πρωτοποριακή πλατφόρμα παροχής δωρεάν online συμβουλευτικής υποστήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Παιδιά ηλικίας 13-18 ετών μπορούν να ενημερωθούν για το φαινόμενο του εκφοβισμού και να λάβουν, δωρεάν και ανώνυμα, υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχολόγους εξειδικευμένους σε θέματα bullying. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και στο Google Play Store.

Από την έναρξη της λειτουργίας της, η πλατφόρμα έχει υποστηρίξει περισσότερους από 30.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα.

Οι δράσεις του «Live Without Bullying» περιλαμβάνουν επίσης καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά γυμνασίου - λυκείου.

To υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υποστηρίζει το «Live Without Bullying», έχοντας υπογράψει το 2016 Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΚΜΟΠ για τη διάδοση της δράσης σε όλες τις σχολικές κοινότητες της χώρας. Παράλληλα, έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να προωθηθούν τα μηνύματα του Live Without Bullying στους αθλητικούς χώρους, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) καθώς και με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) για την αντιμετώπιση του διαδικτυακού και σχολικού εκφοβισμού παιδιών και εφήβων.