Στέλιος Πέτσας: Fake news το βίντεο με νεκρό στα ελληνοτουρκικά σύνορα -Τουρκική προπαγάνδα [βίντεο]

Το βίντεο που δείχνει νεκρό στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι ψευδές, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Με ανάρτησή του στο twittwer, ο Στέλιος Πέτσας σημειώνει ότι το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο δείχνει πρόσφυγα να έχει πέσει νεκρός από σφαίρα, είναι ψευδές. Παράλληλα, καλεί άπαντες να επιδεικνύουν προσοχή όταν μεταδίδουν πληροφορίες οι οποίες ενισχύουν την τουρκική προπαγάνδα.

Δείτε το παρακάτω βίντεο:

Video showing fatality on Greek-Turkish border is fake news. We call upon everyone to use caution when reporting news that furthers Turkish propaganda. #fakenews #fakeTurkishPropaganda

Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο βίντεο γίνεται εκτενής αναφορά από τουρκικά ΜΜΕ σήμερα. Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Jenan Moussa, ο Σύριος μετανάστης επιχείρησε να περάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα και πυροβολήθηκε από Έλληνες συνοριοφύλακες.

This is the first reported death among migrants trying to cross from Turkey to Greece.



One syrian man was shot dead by Greek border guards. Here is the video.@akhbar pic.twitter.com/LIM5L8d03h