Η τουρκική προπαγάνδα συνεχίζεται -Ερντογάν: Έλληνες στρατιώτες σκότωσαν 2 πρόσφυγες-Διάψευση Πέτσα: Fake News

Συνεχίζει τα... μαθήματα ανθρωπιάς προς τους Έλληνες, με νέες εμπρηστικές δηλώσεις ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. O σουλτάνος υποστήριξε ότι η ελληνική πλευρά έχει σκοτώσει δύο ανθρώπους στα σύνορα, κάτι βεβαίως που διαψεύστηκε άμεσα από την ελληνική κυβέρνηση.

«Σήμερα οι Έλληνες στρατιώτες σκότωσαν δύο πρόσφυγες. Υπάρχει ακόμη ένας βαριά τραυματίας. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να κρατούνται με το ζόρι σε μία χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι με τη δική τους ελεύθερη βούληση θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας», τόνισε.

«Αύριο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου θα επισκεφτεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ίσως δουν την απάνθρωπη συμπεριφορά απέναντι στους πρόσφυγες στα ελληνικά σύνορα. τους συμβουλεύω να δουν τι κάνουν οι αρμόδιοι της Ελληνικής ακτοφυλακής», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Άμεση ήταν η διάψευση της συγκεκριμένης «είδησης» από την κυβέρνηση, δια στόματος Στέλιου Πέτσα, ο οποίος έκανε λόγο για σκόπιμη παραπληροφόρηση και fake news.

Συγκεκριμένα έγραψε: Κανείς πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο, δεν συνιστά παρά χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: Ψευδείς ειδήσεις.

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda