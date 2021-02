Κλειστά μετά τις 17:00 σήμερα: Μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα και μανάβικα σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Κλειστά θα είναι σήμερα μετά τις 17.00 το απόγευμα, αλλά και το επόμενο Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουάριου, μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα και μανάβικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αυτό δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ 100.3 ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και επίσης υπενθύμισε ότι ανοιχτά θα μπορούν να είναι μόνο τα φαρμακεία, τα βενζινάδικα και τα περίπτερα.

Διευκρίνισε επίσης ο κ.Σταμπουλίδης ότι τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν να πωλούν κουβέρτες, παντόφλες, θερμαντικά σώματα και άλλα είδη που έχουν σχέση με την παροχή ζέστης.

Παράλληλα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Σταμπουλίδης σημείωσε ότι «δεν ήταν εισήγησή μας η αναστολή των λαϊκών αγορών το Σάββατο» προσθέτοντας ότι το θέμα θα επανεξεταστεί τις επόμενες μέρες, μετά και τις εικόνες συνωστισμού που καταγράφηκαν χθες Σάββατο στα σούπερ μάρκετ της χώρας.

Σχετικά με την αναστάτωση που προκλήθηκε χθες με την απαγόρευση του take away στην εστίαση τα Σαββατοκύριακα και την ανάκληση της απόφασης από το υπουργείο Ανάπτυξης, ο γενικός γραμματέας τόνισε ότι «δεν είχε λογική η απαγόρευση του take away στην εστίαση τα Σαββατοκύριακα και τέτοιες αποφάσεις πρέπει να φιλτράρονται περισσότερο. Εμείς δείξαμε όμως ότι σεβόμαστε την Επιτροπή, αλλά επικράτησε η λογική στην εξυπηρέτηση του κόσμου».

Σούπερ μάρκετ

Ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές θα προσέρχονται στα σούπερ μάρκετ για τις αγορές τους, παραμένει ο ίδιος και δεν αλλάζει.

Συνεχίζεται το μέτρο των περιορισμών στις μετακινήσεις, οπότε οι καταναλωτές θα πρέπει να στέλνουν SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή να μετακινηθούν με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

Όσον αφορά για τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών είναι ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ. Τέλος, κατά τον χρόνο παραμονής στα ταμεία, οι πελάτες θα πρέπει να τηρούν απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.

Τέλος το Click n' Shop -Ψώνια μόνο με click away τις καθημερινές

Αναστέλλεται η λειτουργία του Click N’ Shop, που ίσχυε έως σήμερα για καταστήματα ρούχων, υποδημάτων και βιβλιοπωλείων, όπου οι πολίτες θα μπορούσαν να εισέλθουν στο κατάστημα έπειτα από ραντεβού. Το λιανεμπόριο θα λειτουργεί μόνο με τη μέθοδο του Click Away και μόνο τις καθημερινές, καθώς το Σάββατο θα είναι πλέον κλειστά.

Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες αισθητικής, ΚΤΕΟ και καταστήματα ΟΠΑΠ συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά με τα μέτρα που υπήρχαν μέχρι σήμερα.

Το ωράριο για όλο το λιανεμπόριο

Σε ό,τι αφορά στο ωράριο, τα καταστήματα αυτά θα λειτουργούν από Δευτέρα ως Παρασκευή μεταξύ 07.00 και 20.00, όπως ισχύει έως σήμερα. Την ίδια ώρα, λιανεμπόριο αλλά και λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα. Η διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο (13-14 Φεβρουαρίου).

Τα μόνα καταστήματα που θα μπορούν να λειτουργούν το Σάββατο είναι σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων, φούρνοι, βενζινάδικα και φαρμακεία, που θα λειτουργούν μεταξύ 07:00 και 17:00. Αυτό εξαιτίας της επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 18.00 σε Αττική και Θεσσαλονίκη για τα Σαββατοκύριακα.