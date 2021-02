Ανατροπή με το take away: Κανονικά η παραλαβή από τα μαγαζιά εστίασης και τα Σαββατοκύριακα

Παίρνει πίσω η κυβέρνηση την απαγόρευση του take away τα Σαββατοκύριακα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, προχωρά σε αυτή την κίνηση, γιατί από την αναστολή του take away προβλέπεται να δημιουργηθεί σύγχυση και να προκληθούν περισσότερα προβλήματα.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης έκανε την εξής δήλωση:

«H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα».

Νωρίτερα, ο Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», ανέφερε πως «Έχει καταργηθεί το take away για τα Σαββατοκύριακα διότι έχει παρατηρηθεί ένας πάρα πολύ μεγάλος συνωστισμός μπροστά από τα καταστήματα που έπαιρνε ο κόσμος το φαγητό του. Έτσι, το take away τα Σαββατοκύριακα για Αθήνα και Θεσσαλονίκη σταματάει, αλλά το delivery, η διανομή φαγητού στα σπίτια συνεχίζεται κανονικά».

Ωστόσο, λίγο αργότερα, με ανακοίνωσή του το υπουργείο διευκρίνισε πως η απαγόρευση του take away δεν ισχύει σήμερα, αλλά από αύριο Κυριακή, και το επόμενο Σαββατοκύριακο.