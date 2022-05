Κεραμέως: «Κερδήθηκε το στοίχημα με τον κορωνοϊό στα σχολεία» -Ποια μέτρα παραμένουν σε ισχύ - iefimerida.gr

Στα μέτρα για τα σχολεία που αίρονται, αλλά και όσα παραμένουν σε ισχύ, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Η υπουργός ερωτήθηκε αρχικά για την επιστροφή -αύριο- στα σχολεία μετά τις διακοπές του Πάσχα και για το τι σηματοδοτεί η παύση της υποχρεωτικής διενέργειας self test. Η κυρία Κεραμέως διευκρίνισε ότι τα self test θα εξακολουθούν να γίνονται «σε περίπτωση κρούσματος. Αν υπάρξει κρούσμα προβλέπονται self test για όλους τους μαθητές του τμήματος και τις άλλες στενές επαφές την πρώτη και την τέταρτη μέρα μετά την επαφή».

Κεραμέως: Κερδήθηκε το στοίχημα για τα σχολεία

Ερωτηθείσα σχετικά, η Νίκη Κεραμέως είπε ότι τα self test θα χορηγούνται δωρεάν στους μαθητές, ενώ οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα εξακολουθήσουν να κάνουν rapid test κάθε εβδομάδα, με δική τους επιβάρυνση. Η υπουργός υπογράμμισε ότι «η μάσκα διατηρείται κανονικά στο σχολείο, καθώς είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για να ενισχύσουμε την προστασία και την ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον».

«Σε καμία χώρα δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Είμαστε από τις ελάχιστες που διατηρούμε self test σε περίπτωση κρούματος. Εφαρμόζουμε ένα πιο συντηρητικό, προστατευτικό μοντέλο συγκριτικά με άλλες χώρες, με βάση τις αποφάσεις της επιτροπής ειδικών» τόνισε η υπουργός Παιδείας και ακολούθως σημείωσε:

«Η σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της. Και μπορούμε να πούμε ότι κερδήθηκε το στοίχημα με τον κορωνοϊό χάρη στις τεράστιες προσπάθειες γονέων, εκπαιδευτικών, μαθητών, στελεχών εκπαίδευσης, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω ευχαριστώ για την καθοριστική τους συμβολή. Έλεγαν ότι θα κλείσουν τα σχολεία, όμως τα σχολεία λειτούργησαν μια χαρά»

Οι πρώτες πληροφορίες για τις Πανελλαδικές

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 2 Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ και στις 3 Ιουνίου για τα ΓΕΛ, με τη Νίκη Κεραμέως να εξηγεί ότι φέτος καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε να τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών να ανακοινωθούν νωρίτερα από άλλες χρονιές.

Σε ό,τι αφορά το πρωτόκολλο, δηλαδή τα μέτρα που θα ισχύσουν για τις Πανελλαδικές, η υπουργός Παιδείας είπε ότι είναι κάτι «που θα συζητήσουμε άμεσα, εντός Μαΐου. Θα δούμε αναλυτικά ποια θα είναι τα ακριβή πρωτόκολλα […] Μπορούμε να πούμε όμως ότι οι αίθουσες των Πανελλαδικών θα είναι όπως πέρυσι, με διαστήματα, αποστάσεις μεταξύ υποψηφίων».