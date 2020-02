Η Ελλάδα υποκλίνεται στον Κώστα Βουτσά -Τα συγκινητικά «αντίο» στον μεγάλο ηθοποιό

View this post on Instagram

Κλαψε καρδιά μα μη ραγισεις. Αντι να γιορτάσουμε αύριο την 4η επέτειο του γάμου μας σε αποχαιρετώ λατρεμένε μου! Θα ζεις στην καρδιά μου και στο γέλιο του Φοίβου μας. Είσαι ένας γίγαντας σε όλα σου, που ως κι ο χάρος σε φοβήθηκε και 20 μέρες τώρα πάλευε να σε πάρει. Σε ευχαριστώ για όλα.