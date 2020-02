Μπακογιάννης για Κώστα Βουτσά: «Σε αυτή την παράστασή σου, υποκλινόμαστε εμείς»

View this post on Instagram

Μας έδωσες τόσο χαμόγελο και τόσες στιγμές, που μόνο με βαθιά ευγνωμοσύνη σου ταιριάζει να σε αποχαιρετήσουμε. Σ´ευχαριστούμε για τη σφραγίδα που έβαλες στις ζωές όλων μας, για το κομμάτι ιστορίας που έγραψες και την αισιοδοξία που μας μοίραζες απλόχερα μέχρι το τέλος. Σε αυτήν την παράστασή σου, υποκλινόμαστε εμείς. Καλό σου ταξίδι...