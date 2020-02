Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Κώστα Βουτσά: «Δεν είχε ηλικία, μόνο χαμόγελο και κέφι για τη ζωή»

View this post on Instagram

Έφυγες λατρεμένε.. πόση αγάπη γενναιόδωρα πρόσφερες! Το γέλιο σου, η γλύκα σου, η λάμψη σου και η αγάπη σου για το θέατρο και τους ανθρώπους, θα σε κρατούν στην μνήμη όλων μας! Τυχεροί όσοι βρεθήκαμε κοντα σου και μοιραστήκαμε την σκηνη μαζί σου! Κρατώ τον τελευταίο μας χορό στην σκηνη-εκείνο το βαλς-που αδημονούσα κάθε βράδυ να έρθει! Στην υπόκλιση σου, ένα ολόκληρο θέατρο σε αποθέωνε! Μαχητης μέχρι την τελευταία στιγμή! Μοναδικε έφηβε καλό ταξίδι.. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια σου. Πολύτιμο φυλαχτό στην ψυχή μου η απλότητα, η καλοσύνη, ο σεβασμός, οι συμβουλές σου, η διακριτικότητα και το μεγαλείο σου! #kostasvoutsas #😢