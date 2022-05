Greatest Days: Η ταινία των Take That που γυρίστηκε στην Ελλάδα -Πώς η Αθήνα «κέρδισε» τη Ρώμη για «σκηνικό» - iefimerida.gr

Το τελευταίο διάστημα, η Ελλάδα έχει γίνει πόλος έλξης για πολλές ξένες παραγωγές. Ταινίες και σειρές με φόντο ελληνικά τοπία, γυρίζονται πυρετωδώς σε διάφορα σημεία της χώρας.

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας GreatestDays, που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Όσοι βρεθήκατε στο κέντρο της πρωτεύουσας τον τελευταίο μήνα, μπορεί να «πέσατε πάνω» στο συνεργείο και τους ηθοποιούς, οι οποίοι ήρθαν αρχές Μαΐου στη χώρα μας και έμειναν για τρεις ολόκληρες εβδομάδες.

Πρόκειται για τη διασκευή του επιτυχημένου θεατρικού μιούζικαλ “The Band” που τώρα μεταφέρεται στον κινηματογράφο. Όπως και η θεατρική παράσταση, το “Greatest Days” θα περιλαμβάνει τη μουσική του διάσημου συγκροτήματος Take That, που μεσουρανούσε τη δεκαετία των '90s. Το 2006, δέκα χρόνια μετά τη διάλυση τους, επανενώθηκαν και σημειώνουν μέχρι σήμερα τεράστιά επιτυχία.

Το συγκρότημα αποτελείται πλέον από τρία μέλη: τους GaryBarlow, MarkOwen και HowardDonald, οι οποίοι είναι και εκτελεστικοί παραγωγοί της ταινίας. Οι RobbieWilliams και JasonOrange δε συμμετέχουν καθώς έχουν πλέον αποχωρήσει από το συγκρότημα. Τα τραγούδια που λέγεται ότι θα ακουστούν στην ταινία, είναι τα Greatest Day, Patience, Back For Good, A Million Love Songs και Shine. Υπάρχουν επίσης φήμες ότι το συγκρότημα μπορεί να γράψει κάποια πρωτότυπα τραγούδια για την ταινία.

Το iefimerida «τρύπωσε» στα γυρίσματα του Greatest Days και μίλησε με την Αγγλίδα παραγωγό της ταινίας Kate Solomon από την Elysian Film Group και με τη Δανάη Σπαθάρα, από την HereticFilms.

Ο Howard Donald, ο Gary Barlow και ο Mark Owen των Take That παρευρίσκονται στο photocall της ταινίας "Greatest Days" κατά τη διάρκεια του 75ου ετήσιου φεστιβάλ κινηματογράφου των Καννών / Φωτογραφία: Andreas Rentz/Getty Images

Όταν συναντηθήκαμε διαδικτυακά πριν από λίγες ημέρες, βρίσκονταν σε εξέλιξη γυρίσματα μέσα στο κτηριακό συγκρότημα του Δρομοκαΐτειου, τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους του. «Υπάρχουν κάποια παλιά κτίρια εδώ, που δεν χρησιμοποιούνται. Κάναμε κάποιες κατασκευές και σκηνογραφικές παρεμβάσεις ώστε να μετατρέψουμε τον υπάρχοντα χώρο σε αστυνομικό τμήμα», μας αποκάλυψε η κα Σπαθάρα.

Να σημειωθεί ότι η ιστορία διαδραματίζεται στην Αθήνα και δεν απεικονίζει κάποια άλλη ξένη πόλη, γεγονός που αποτελεί τεράστια διαφήμιση για τη χώρα μας. Οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια διαφορετική εικόνα της Αθήνας, η οποία θα τους συστηθεί με μια νέα, πιο σύγχρονη ματιά.

«Όταν βλέπεις την Ελλάδα στις ταινίες, αυτό που παρουσιάζεται συνήθως, είναι τα νησιά με τα χαρακτηριστικά σπίτια και τα αρχαία μνημεία. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Η Αθήνα είναι πολύ cool, έχει μια ιδιαίτερη ζωντάνια... Ο συνδυασμός του αρχαίου πολιτισμού με τον νεωτερισμό, τη νεολαία και την τέχνη με τα γκράφιτι, είναι πολύ ενδιαφέρων. Δεν την έχουμε δει έτσι πολλές φορές σε διεθνείς ταινίες. Σε αυτή την ταινία παρουσιάζεται και αναδεικνύεται η μοντέρνα εκδοχή της Αθήνας», υπογραμμίζει η κα Solomon.

Greatest Days: Τα σημεία της Αθήνας όπου έγιναν τα γυρίσματα

Τα γυρίσματα εκτός από την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Αθήνα, έγιναν στο Λονδίνο και τη βόρεια Αγγλία, όπου μεγάλωσαν οι ηρωίδες της ταινίας σύμφωνα με το σενάριο. Μερικά από τα σημεία της Αθήνας που επιλέχθηκαν για τα γυρίσματα είναι ο Κεραμεικός, το Σύνταγμα, η Εθνική Βιβλιοθήκη, ο Λυκαβηττός, η περιοχή του Ψυρρή καθώς και το Ηρώδειο.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, μήνες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, η Αγγλίδα παραγωγός ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με τον σκηνοθέτη της ταινίας Coky Giedroyc, για να κάνουν το πρώτο scouting, για την εξεύρεση των χώρων. Τότε επισκέφθηκαν το κέντρο της Αθήνας και το Ηρώδειο το οποίο υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές τοποθεσίες για την ταινία.

«Κάναμε και εκεί γυρίσματα. Ήταν πολύ ωραία. Είναι ένας πανέμορφος και πολύ ενδιαφέρων χώρος. Μια εντυπωσιακή τοποθεσία που πραγματικά δεν θα μπορούσες να βρεις πουθενά αλλού, παρά εδώ. Όταν ήμασταν στη βόρεια Αγγλία - από εκεί που κατάγονται τα κορίτσια στο σενάριο - το περισσότερο διάστημα, ο καιρός ήταν βροχερός και ο ουρανός γκρι. Εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχει ηλιοφάνεια, είναι ζεστά και όλο αυτό λειτούργησε πολύ καλά», ανέφερε η κα Solomon.

Στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της ταινίας Greatest Days στην Αθήνα / Φωτογραφία: Heretic

Η περιοχή του Ψυρρή είναι άλλη μία από τις περιοχές που πραγματοποιήθηκαν αρκετά γυρίσματα. Όσοι έτυχε να βρεθείτε εκεί κοντά, θα είδατε τις πρωταγωνίστριες να τριγυρνούν στην πόλη πάνω σε ηλεκτρικά πατίνια. Φυσικά, από τα σημεία των γυρισμάτων, δεν θα μπορούσε να λείπει και η πλατεία Συντάγματος, με φόντο το ελληνικό κοινοβούλιο.

«Ήταν υπέροχα. Ψάχναμε για συντριβάνι, γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο με αυτό στην ταινία. Κάποια στιγμή, ως διά μαγείας, το boyband εμφανίζεται στη βασική πρωταγωνίστρια όταν είναι παιδί και ξανά όταν είναι ενήλικας. Σε αυτή τη σκηνή, η ίδια και οι άλλες κοπέλες περνούν πολύ ωραία γυρνώντας την Αθήνα και όταν φτάνουν σε αυτό το συντριβάνι υπάρχουν πέντε Έλληνες θεοί πάνω του. Τα αγόρια πέρασαν τέσσερις ώρες στο μέικ απ, όπου τους έβαλαν προσθετικά και αδιάβροχο μακιγιάζ στο σώμα τους, για να μοιάσουν με Έλληνες θεούς. Ήταν φανταστικό! Μετά γυρίσαμε σκηνές με τις γυναίκες μέσα στο συντριβάνι που δεν λειτουργούσε εκείνη την ώρα. Έπρεπε να βρούμε ένα συντριβάνι που να μπορούμε να το ελέγξουμε», περιέγραψε εμφανώς χαρούμενη η κα Solomon.

«Η δουλειά που έγινε με τα προσθετικά και το μέικ απ ήταν εξαιρετική, ώστε οι ηθοποιοί να γράφουν στην κάμερα ως “ζωντανά” αγάλματα», πρόσθεσε η κα Σπαθάρα.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτά τα γυρίσματα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά και κράτησαν δύο ολόκληρες μέρες. Η μία είχε να κάνει με τα γυρίσματα στο συντριβάνι και άλλη για τις σκηνές γύρω από αυτό. Γι' αυτόν τον λόγο μάλιστα, είχε οριοθετηθεί μεγάλο κομμάτι της πλατείας Συντάγματος.

«Εδώ θέλω να επισημάνω ότι το AthensFilmOffice και ο Στάθης Καλογερόπουλος, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Ήταν συνέχεια σε εγρήγορση, ήταν εκεί ό,τι ώρα και να τους χρειαζόμασταν. Ήταν πολύ σημαντική η βοήθειά τους ώστε να λυθούν γραφειοκρατικά προβλήματα ή ξαφνικές αλλαγές».

Γυρίσματα της ταινίας Greatest Days έγιναν και στο κέντρο της Αθήνας / Φωτογραφία: Heretic

«Η Αθήνα τον Μάιο είναι γεμάτη με τουρίστες και έχει πολλή κίνηση. Λόγω του προγράμματος των γυρισμάτων, δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε το ολοήμερο γύρισμα του Συντάγματος να γίνει τελικά Σάββατο. Για να μη χαθεί καθόλου πολύτιμος χρόνος από το γύρισμα, χρειαζόταν πολύ καλός σχεδιασμός και θεωρώ ότι πήγε πολύ καλά», υπογραμμίζει η κα Σπάθαρα.

«Όλη η ομάδα ήταν εξαιρετική. Και το γεγονός ότι καταφέραμε να κλείσουμε έναν τόσο κεντρικό σημείο μπροστά από τη Βουλή και την πλατεία Συντάγματος, ένα προφανώς σημαντικό τουριστικό σημείο και ειδικά το Σάββατο - καθώς και όλα τα υπέροχα σημεία της Αθήνας - και να τα κάνουμε να λειτουργήσουν όλα τέλεια, σημαίνει πολλά», συμπλήρωσε ικανοποιημένη η κα Solomon. «Όλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Το συνεργείο είναι αξιαγάπητο. Οι άνθρωποι με τους οποίος συνεργαστήκαμε είναι τόσο καλοί και τόσο συνεργάσιμοι. Φέραμε κάποιους από την Αγγλία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του συνεργείου αποτελείται από Έλληνες, που είναι θαυμάσιο. Μιλάμε για συνεργείο με πάνω από 100 άτομα, γύρω στα 150. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία, συνεργάστηκαν όλοι άψογα».

Greatest Days: Πώς επιλέχθηκε η Αθήνα αντί της Ρώμης

Αξίζει να επισημανθεί πως αρχικά, όταν πρωτογράφτηκε το σενάριο, η ιστορία ήταν να εκτυλίσσεται στη Ρώμη. «Ξέραμε ότι έπρεπε να είναι κάπου όμορφα και ηλιόλουστα, να υπάρχει πολιτιστικό υπόβαθρο, να είναι μέρος διακοπών και φυσικά να ταιριάζει με το σενάριο. Πριν από δυο χρόνια γνωρίσαμε τον Γιώργο Καρναβά, τον ιδρυτή της Heretic και μου πρότεινε την Αθήνα μιλώντας μας και για επενδυτικά κίνητρα του ΕΚΟΜΕ. Και αφού ήρθαμε εδώ αλλάξαμε το σενάριο, ώστε η ιστορία να διαδραματίζεται στην Αθήνα αντί στη Ρώμη».

Η Ελλάδα και οι διεθνείς παραγωγές

«Θα μπορούσε η Ελλάδα να φιλοξενήσει κι άλλες διεθνείς παραγωγές;», ρωτώ την κα Solomon.«Ναι, το πιστεύω. Όσο πιο πολλές έρθουν, θα εκπαιδευτούν και περισσότεροι άνθρωποι και θα δημιουργηθεί ένας κόμβος που θα θες να έρθεις. Στον κόσμο γυρίζονται πολλές ταινίες και είναι μια καλή επένδυση για την κυβέρνηση», μου απαντά.

Στη συνέχεια, τον λόγο παίρνει η κα Σπαθάρα: «Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν ταυτόχρονα πολλές παραγωγές. Είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε περισσότερους ανθρώπους και να τους φέρουμε στη βιομηχανία. Οι Έλληνες επαγγελματίες του κινηματογράφου είναι πολύ καλοί και ξέρουν πώς να συνεργάζονται και να δουλεύουν σε διεθνή projects με υψηλά στάνταρ. Τα συνεργεία μας έχουν πολύ καλό όνομα στην αγορά. Μιλούν καλά αγγλικά, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό να μπούνε και άλλοι στον χώρο και να εκπαιδευτούν, ώστε να δημιουργηθεί ένα κύμα νέων επαγγελματιών».

Οι Take That το 1993: Robbie Williams, Mark Owen, Gary Barlow, Jason Orange και Howard Donald (δεξιόστροφα από κάτω αριστερά) / Φωτογραφία: L. Busacca/WireImage

Ενθουσιασμός για την Ελλάδα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κα Solomon επισκέπτεται τη χώρα μας. Όπως μου είπε, συνήθως πηγαίνει στην Κρήτη κάθε χρόνο για διακοπές, καθώς και σε άλλα ελληνικά νησιά. Ποτέ όμως δεν είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την Αθήνα.

«Είναι υπέροχα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πόλη. Αυτό που με ενθουσίασε, είναι η μοντέρνα Αθήνα με όλα τα γκράφιτι και όλος αυτός ο κόσμος που είναι αντίθετος με τα αρχαία μνημεία, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά στην οθόνη. Μπορείς να έρθεις για ένα Σαββατοκύριακο με τις φίλες σου και να απολαύσεις τον πολιτισμό, αλλά και τη νυχτερινή ζωή. Είναι ένας καταπληκτικός συνδυασμός», λέει χαμογελώντας.

Όταν τη ρώτησα αν έχει ανακαλύψει κάποια μέρη στην πρωτεύουσα που τη γοήτευσαν, μου απάντησε με ενθουσιασμό: «Πήγα για δείπνο στο εστιατόριο “Σεϋχέλλες” σχεδόν έξι φορές! (γελά) Ήταν πολύ ωραία! Πήγα εκεί τους ηθοποιούς και τους οικονομικούς συμβούλους που ήρθαν από την Ελβετία. Είναι πολύ κοντά στο ξενοδοχείο. Ευτυχώς η φίλη μου η Μαρία, που είναι Ελληνίδα, μου κάνει “babysitting”. Την είχα ρωτήσει πού να μείνουμε ώστε να είμαστε κοντά με τα πόδια και να απολαύσουμε ένα καλό δείπνο. Μου έχει μάθει και την κάπαρη».

Φυσικά αναπόφευκτα, η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το αν της αρέσει το ελληνικό φαγητό. «Το ελληνικό φαγητό μου αρέσει πολύ! Εδώ μπορείς να βρεις τόσο ωραίες ντομάτες! Είναι το αγαπημένο μου φαγητό και εδώ είναι πεντανόστιμες!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το διάλειμμα για τη συνέντευξη σταματά και οι δυο κυρίες πρέπει να επιστρέψουν στο σετ για το γύρισμα. «Αγαπάμε την Ελλάδα! Ο κόσμος υπήρξε υπέροχος. Μακάρι να ήξερα ελληνικά! Νευριάζω που δεν μπορώ να μιλήσω όπως θέλω στους ανθρώπους. Έμαθα μόνο λίγες λέξεις, όπως το “αγάπη μου”. Ευτυχώς όμως οι περισσότεροι ξέρουν αγγλικά. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία», μου λέει η πάντα ευγενική Kate Solomon αποχαιρετώντας με.

Greatest Days: Η υπόθεση της ταινίας

Η υπόθεση της ταινίας, έχει να κάνει με πέντε κολλητές φίλες που μεγαλώνουν στη βόρεια Αγγλία. Όλες τους είναι τεράστιες θαυμάστριες ενός boy band, το οποίο πάνε να απολαύσουν ένα βράδυ σε μία συναυλία. Την ώρα όμως που περνούν τη βραδιά της ζωής τους, συμβαίνει κάτι, που έχει ως αποτέλεσμα να μην ξαναδούν η μία την άλλη για 25 χρόνια.

Ενήλικη πια, μία από αυτές, η Ρέιτσελ, κερδίζει μια πρόσκληση και καλεί τις υπόλοιπες να δουν το συγκρότημα στην Αθήνα, στην περιοδεία επανένωσης τους. Όλες μαζί φτάνουν στην πρωτεύουσα της Ελλάδας για να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο, όπου αναπολούν το παρελθόν τους και ανακαλύπτουν το μέλλον τους. Πρόκειται για μια ιστορία που γιορτάζει την αγάπη και τη φιλία.

Aisling Bea / Φωτογραφία: Jordan Strauss/Invision/AP

Πρωταγωνιστούν: η Aisling Bea (This Way Up, Hard Sun), νικήτρια του BAFTA 2020 Television Craft Award for Breakthrough Talent, μαζί με τους/τις: Alice Lowe (Black Mirror, Sightseers), Jayde Adams (The Outlaws, Alma's Not Normal), Amaka Okafor (The Responder, The Split), Marc Wootton (Nativity), Lara McDonnell (Belfast), Jessie Mae Alonzo (Little Joe), Carragon Guest και Nandi Hudson. Στο "The Boyband" θα συμμετέχουν οι Aaron Bryan, Dalvin Sol, Joshua Jung, Mark Samaras (με καταγωγή από την Κύπρο) και Mervin Noronha.

Ο Coky Giedroyc (How to Build a Girl) σκηνοθετεί τη μεταφορά του επιτυχημένου θεατρικού μιούζικαλ «The Band» με τη μουσική των Take That στη μεγάλη οθόνη, σε σενάριο του Tim Firth (Calendar Girls). Το Greatest Days γυρίστηκε με την πλήρη υποστήριξη της Universal Music Group και των Take That.

Οι TAKE THAT έχουν πουλήσει περισσότερους από 45 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως με 12 νούμερο 1 επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως προαναφέρθηκε, η ταινία GREATEST DAYS θα περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά και δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος, όπως τα Greatest Day, Patience, Back For Good, A Million Love Songs και Shine.



Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις αρχές του 2023.