Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας: Αυτά είναι τα 117 κορυφαία εστιατόρια της Ελλάδας, τα 106 σε επαρχία και νησιά - iefimerida.gr

Ο Λευτέρης Λαζάρου και το Varoulko Seaside θριάμβευσαν για ακόμα μία χρονιά. Στο σύνολο 117 εστιατόρια σε όλη την Ελλάδα τιμήθηκαν με το Βραβείο Ελληνικής Κουζίνας, σε μια ιδιαίτερη βραδιά, που ανέδειξε τους άριστους.

Η τελετή απονομής των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας 2023 από το Αθηνόραμα στα καλύτερα εστιατόρια της χώρας που υπηρετούν την εθνική μας γαστρονομία έγινε την Τρίτη 13 Ιουνίου, στο Makedonia Palace της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του θεσμού των Χρυσών Σκούφων, που φέτος γιορτάζουν τα 30 τους χρόνια. Στην τελετή αναδείχθηκαν οι καλύτεροι της εθνικής μας κουζίνας είτε στην παραδοσιακή είτε στη σύγχρονη και δημιουργική της έκφανση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορυφαίο το Varoulko του Λευτέρη Λαζάρου

Το φετινό γαστρονομικό σαφάρι της γευσιγνωστικής επιτροπής του Αθηνοράματος, από άκρη σε άκρη της Ελλάδας, ανέδειξε τα 117 βραβεία, ανάμεσά τους και τα 34 new entries, αριθμός-ρεκόρ για τον θεσμό.

Καλύτερο εστιατόριο ελληνικής κουζίνας για το 2023 αναδείχθηκε για άλλη μία φορά το «Varoulko Seaside», χάρη στη βιρτουοζιτέ του Λευτέρη Λαζάρου και της ομάδας του, που έχει οδηγήσει το εστιατόριο του Μικρολίμανου σε μια πολύχρονη πορεία με πολλές διακρίσεις.

Τα Βραβεία Ελληνικής Κουζίνας 2022 ανά γεωγραφική περιοχή και βαθμολογία:

Varoulko Seaside, κορυφαίο εστιατόριο ελληνικής κουζίνας

ΑΤΤΙΚΗ

Varoulko Seaside, Μικρολίμανο 16/20

Aleria, Μεταξουργείο 15/20

Sense, ξενοδοχείο "Athens Was", Μακρυγιάννη 14,5/20

Annie Fine Cooking, Νέος Κόσμος 14/20 NEW ENTRY

Ark, Γλυφάδα 14/20

Artisanal Lounge & Gardens, Κηφισιά 14/20

Βασίλαινας, Ιλίσια 14/20

Cookoovaya, Ιλίσια 14/20

Λινού Σουμπάσης & Σια, Ψυρρή 14/20 NEW ENTRY

Pharaoh, Εξάρχεια 14/20 NEW ENTRY

Travolta, Περιστέρι 14/20

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

La Bouillabaisse, ξενοδοχείο «Minos Beach Art Hotel», Αγ. Νικόλαος 14/20

ΚΡΗΤΗ

Old Mill, ξενοδοχείο "Elounda Mare", Ελούντα 14,5/20

Αλέκος, Ρέθυμνο 14/20

Apiri, Ηράκλειο 14/20

Avli, Ρέθυμνο 14/20

La Bouillabaisse, ξενοδοχείο "Minos Beach Art Hotel", Αγ. Νικόλαος 14/20

Elaia, ξενοδοχείο "Kapsaliana Village Hotel", Ρέθυμνο 14/20

Ferryman, Ελούντα 14/20

Hasika, Ρέθυμνο 14/20

Ο Λεβέντης, Χανιά 14/20

Ονήσιμος, Ηράκλειο 14/20

Πεσκέσι, Ηράκλειο 14/20

Taverna, ξενοδοχείο "Daios Cove Luxury Resort & Villas", Αγ. Νικόλαος 14/20

Χρυσόστομος, Χανιά 14/20

The Yacht Club, ξενοδοχείο "Elounda Mare" Ελούντα 14/20

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Noble Gourmet, ξενοδοχείο "Elysium Resort & Spa", Ρόδος 15/20

Γευsea, Νίσυρος 14,5/20 NEW ENTRY

Broadway, Κως 14/20

Cesar Meze Bar, Ρόδος 14/20

Five Senses - Sophisticated Greek Gastronomy, ξενοδοχείο "Lindos Blu Luxury Hotel & Suites", Ρόδος 14/20

Fresh, ξενοδοχείο "Elysium Resort & Spa", Ρόδος 14/20

Hellas, Ρόδος 14/20

Ο Ηλίας, Ρόδος 14/20

Το Λημέρι του Ληστή, Ρόδος 14/20

Μαυρίκος, Ρόδος 14/20

Mylos, ξενοδοχείο "Atlantica Imperial Resort & Spa", Ρόδος 14/20

Παράγκα, Ρόδος 14/20

Selene, ξεν. «Katikies Garden», Σαντορίνη 15,5/20

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Selene, ξεν. "Katikies Garden", Σαντορίνη 15,5/20

Varoulko Santorini, ξεν. "Grace Hotel Santorini, Auberge Resorts Collection", Σαντορίνη 15,5/20 NEW ENTRY

Grandma's, ξενοδοχείο "Liostasi Hotel & Suites", Ίος 15/20

Petra Restaurant, ξενοδοχείο "Canaves Oia Suites", Σαντορίνη 15/20

Cantina, Σίφνος 14,5/20

Ches, ξενοδοχείο "Calilo", Ίος 14,5/20 NEW ENTRY

Efisia, ξενοδοχείο "Myconian Ambassador", Μύκονος 14,5/20

Iθaka, Ίος 14,5/20

Kenshō Ornos, ξενοδοχείο "Kenshō Ornos", Μύκονος 14,5/20

Μαραθιά, Τήνος 14,5/20

Nōema, Μύκονος 14,5/20

Panigyri Festival Food, Σαντορίνη 14,5/20

Vezene Santorini, ξενοδοχείο "Cavo Tagoo Santorini", Σαντορίνη 14,5/20 NEW ENTRY

Varoulko Santorini, ξεν. «Grace Hotel Santorini, Auberge Resorts Collection», Σαντορίνη 15,5/20

Araklia, Ηρακλειά 14/20 NEW ENTRY

Bostani, ξενοδοχείο "Verina Astra", Σίφνος 14/20 NEW ENTRY

Fly Away, ξενοδοχείο"West East Suites", Σαντορίνη 14/20

Ηλιοβασίλεμα, Σύρος 14/20

Ήταν ένα μικρό καράβι, Τήνος 14/20 NEW ENTRY

Το Θαλασσάκι, Τήνος 14/20

Idol Restaurant Bar, Σαντορίνη 14/20

Kalopsia, Τήνος 14/20 NEW ENTRY

Mario, Πάρος 14/20 NEW ENTRY

Mia’s, Σαντορίνη 14/20 NEW ENTRY

Noa, ξενοδοχείο "Myconian Kyma", Μύκονος 14/20

Nos, ξενοδοχείο "Nos", Σίφνος 14/20 NEW ENTRY

Pere Ubu, ξενοδοχείο "Kalesma Myconos", Μύκονος 14/20 NEW ENTRY

Rada, ξενοδοχείο "Cove Paros", Πάρος 14/20 NEW ENTRY

Η Ταβέρνα του Μανώλη, Σίφνος 14/20 NEWENTRY

Vassilenas Blue, Αντίπαρος 14/20 NEW ENTRY

Ω Omega 3, Σίφνος 14/20 NEW ENTRY

ΕΠΤΑΝΗΣΑ

Fiore, ξενοδοχείο "Lesante Cape Resort & Villas", Ζάκυνθος 15/20 NEW ENTRY

Melia, ξενοδοχείο "Lesante Blu Beach Resort", Ζάκυνθος 15/20

Dominicale, Ζάκυνθος 14,5/20 NEW ENTRY

Flow, ξενοδοχείο "Olea All Suites Hotel", Ζάκυνθος 14,5/20 NEW ENTRY

Prosilio, Ζάκυνθος 14,5/20

Κληματαριά, Κέρκυρα 14/20

Pomo d' Oro, Κέρκυρα 14/20

Rose Garden, Κέρκυρα 14/20

Toula's Gastronomy, Κέρκυρα 14/20

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Anama, Γιάλοβα Μεσσηνίας 15/20

Kooc Secrets, ξενοδοχείο "Costa Navarino", Πύλος, Μεσσηνία 15/20

Στου Κώστα, Καλαμάτα 14/20 NEW ENTRY

Lela's, Καρδαμύλη Μεσσηνία 14/20 NEW ENTRY

Οινοπαντοπωλείο Χρυσομάλλη, Καλαμάτα 14/20 NEW ENTRY

ΗΠΕΙΡΟΣ

Astra, Μεγάλο Πάπιγκο 14/20 NEW ENTRY

Θamõn, Ιωάννινα 14/20 NEW ENTRY

Μέτσοβο 1350 μ., ξενοδοχείο "Grand Forest Metsovo", Μέτσοβο 14/20 NEW ENTRY

Salvia, ξενοδοχείο "Aristi Mountain Resort & Villas", Αρίστη 14/20 NEW ENTRY

Sesa, ξενοδοχείο "Sesa Boutique Hotel", Πρέβεζα 14/20

Χρύσανθος, Ιωάννινα 14/20 NEW ENTRΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

El Resto Bar, ξενοδοχείο "Agapitos Villas & Guest Houses", Μούρεσι Μαγνησίας 14/20

Ναουμίδης, Αμύνταιο Φλώρινας 14/20

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βεργιώτικο, Βέροια 14/20

Γαστροδρόμιο εν Ολύμπω, Λιτόχωρο Πιερίας 14/20

Ο Θωμάς, Σκλήθρο Φλώρινας 14/20

Κοντοσώρος, Ξινό Νερό Φλώρινας 14/20

Ναουμίδης, Αμύνταιο Φλώρινας 14/20

Χάραμα, Αρκοχώρι Ημαθίας 14/20

Dome Real Cuisine

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Salonica Restaurant & Bar, ξενοδοχείο "Makedonia Palace" 15/20

Dome Real Cuisine, ξενοδοχείο "Nikopolis Hotel Thessaloniki" 14,5/20

Grada Nuevo 14,5/20

Χαρούπι 14,5/20

Ambrosia, ξενοδοχείο "Hyatt Regency Thessaloniki" 14/20

Botargo, ξενοδοχείο "MonAsty Autograph Collection Hotel" 14/20 NEW ENTRY

Γλυκάνισος 14/20

Δέκα Τραπέζια 14/20

Το Μανιτάρι 14/20

Marea Sea Spirit 14/20

Μούργα 14/20

Όλυμπος Νάουσα, ξενοδοχείο "ΟΝ Residence" 14/20 NEW ENTRY

Συν Τροφή 14/20

Tomata Χαλκιδική

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Tomata, ξενοδοχείο "Sani Marina- Sani Resort" 15/20

Bubo Fine Dining Restaurant, Ξενοδοχείο "Ekies All Senses Resort" 14,5/20

Η Μαριγούλα 14/20

Μαρίνα 14/20

Trizoni Sea Treasures 14/20 NEW ENTRY

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Almira Fish & Meat Tavern, Αλεξανδρούπολη 14/20

Bostani Gastronomy, Μουσθένη Καβάλας 14/20 NEW ENTRY

Καρυδιές, Σαμοθράκη 14/20

Κοτάννη, Ξάνθη 14/20

Η Ταβέρνα του Άη Γιώργη, Μάκρη Αλεξανδρούπολης 14/20

Δείτε ΕΔΩ και τα 117 εστιατόρια που βραβεύτηκαν

Την απονομή των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας θα ακολουθήσουν η απονομή των Χρυσών Σκούφων στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, και η απονομή των τιμητικών διακρίσεων Top Notch στις 2 Οκτωβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.