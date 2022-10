Ζιζέλ: Η «σπόντα» του supermodel μετά τον χωρισμό με τον Τομ Μπρέιντι - iefimerida.gr

Ο χωρισμός της Ζιζέλ Μπούντχεν με τον Τομ Μπρέιντι είναι δεδομένος, με το άλλοτε supermodel να μην έχει προχωρήσει σε κάποια δήλωση για το διαζύγιο που φαίνεται να ζητά από τον Μπρέιντι.

Ωστόσο, η Ζιζέλ άφησε ένα αινιγματικό σχόλιο σε μία ανάρτηση στο Instagram, με την οποία μάλλον ταυτίστηκε.

Πρόκειται για ανάρτηση που έκανε ο Τζέι Σέτι, ένας Άγγλος συγγραφέας και παρουσιαστής εκπομπής σε podcast.

Η ανάρτηση του Σέτι έγραφε: «Δεν μπορείς να είσαι σε μια αφοσιωμένη σχέση με κάποιον που είναι ασυνεπής μαζί σου. Διαβάστε το ξανά».

Ανάμεσα στα σχόλια που άφησαν πολλοί κάτω από τη δημοσίευση του παρουσιαστή, ήταν και αυτό της Ζιζέλ, η οποία απλώς άφησε ένα εικονίδιο που σημαίνει «ευχαριστώ».

Η αντίδρασή της έρχεται λίγο μετά την είδηση ότι παίρνει διαζύγιο με τον αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου, αλλά και την τελευταία συνέντευξη που έδωσε στη Vogue, όπου είπε πως έκανε το καθήκον της και στήριξε τον άνδρα της, όσον αφορά την καριέρα του.

Ο Μπρέιντι, σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα, είχε υποσχεθεί ότι θα τερμάτιζε την καριέρα του στο NFL, όπως έκανε και εκείνη για χάρη της οικογένειάς τους. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ και άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρουν το γεγονός αυτό ως βασική αιτία του χωρισμού τους.



Βέβαια, η αντίδρασή της στη δημοσίευση περί μη συνέπειας θα μπορούσε να αφορά την κακή ερωτική ζωή του πρώην ζευγαριού, αφού η ίδια δεν έχει διαψεύσει τα πρόσφατα δημοσιεύματα που θέλουν τη Ζιζέλ να έχει χωρίσει τον Μπρέιντι επειδή δεν έκαναν σεξ.

Ο Μπρέιντι για τον χωρισμό με τη Ζιζέλ

Ο Τομ Μπρέιντι παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι δεν είναι εύκολη η τρέχουσα περίοδος, εν μέσω του επικείμενου χωρισμού του με τη Ζιζέλ.

«Υπάρχουν πράγματα που περνάω στα 45 μου, έτσι είναι η ζωή. Και μαθαίνεις να μεγαλώνεις και μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις τη ζωή. Και αυτό είναι που προσπαθούμε όλοι να κάνουμε. Προσπαθούμε να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε», εξήγησε ο σούπερσταρ του NFL για τον χωρισμό του με την Ζιζέλ, στο podcast της Δευτέρας του SiriusXM «Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray».

Σύμφωνα με το «Page Six», όταν ρωτήθηκε o Τομ Μπράντι πώς φροντίζει την ψυχική του υγεία, ο quarterback των Tampa Bay Buccaneers είπε ότι «όλοι περνούν διαφορετικές καταστάσεις που συμβαίνουν και μπορούν να προκαλέσουν στρες».