Τι απάντησε ο Τομ Μπρέιντι για τον χωρισμό με τη Ζιζέλ - iefimerida.gr

Ο Τομ Μπρέιντι παραδέχθηκε σε συνέντευξη του ότι δεν είναι εύκολη η τρέχουσα περίοδος, εν μέσω του επικείμενου χωρισμού του με την Ζιζέλ.

«Υπάρχουν πράγματα που περνάω στα 45 μου, έτσι είναι η ζωή. Και μαθαίνεις να μεγαλώνεις και μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις τη ζωή. Και αυτό είναι που προσπαθούμε όλοι να κάνουμε. Προσπαθούμε να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε», εξήγησε ο σούπερσταρ του NFL για τον χωρισμό του με την Ζιζέλ, στο podcast της Δευτέρας του SiriusXM «Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray».

Η περίεργη κατάσταση του Τομ Μπρέιντι μετά τον χωρισμό του με την Ζιζέλ

Σύμφωνα με το «Page Six», Όταν ρωτήθηκε o Τομ Μπράντι πώς φροντίζει την ψυχική του υγεία, ο quarterback των Tampa Bay Buccaneers είπε ότι «όλοι περνούν διαφορετικές καταστάσεις που συμβαίνουν και μπορούν να προκαλέσουν στρες».

«Υπάρχουν πολλά, ειδικά στη σημερινή εποχή που τα πράγματα στη ζωή όλων μας συμβαίνουν γρήγορα και το μέγεθος των ευθυνών είναι μεγάλο». Ο Μπρέιντι πρόσθεσε ότι συχνά κρατάει τον εαυτό του «αποστασιοποιημένο από καταστάσεις», σημειώνοντας ότι είναι επίσης «απρόσβλητος» σε πολλά από τα «πράγματα που φέρνει η ζωή» με την πάροδο του χρόνου.

«Ξυπνάς κάθε μέρα προσπαθώντας να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, κατανοώντας ότι η ζωή έχει τα άγχη της. Και πρέπει να τα αντιμετωπίζεις με υποστήριξη και κατανόηση ώστε να μπορείς να κοιτάξεις τον εαυτό σου και να πεις: «Πού πρέπει να αφιερώσω το χρόνο και την ενέργειά μου;». Και πώς μπορώ να μειώσω λίγο από το άγχος και να μειώσω το βάρος που με βαραίνει, ώστε να μπορώ να είμαι καλός για τους ανθρώπους γύρω μου», τόνισε ο αστέρας του NFL και συνέχισε: «Αυτά είναι λοιπόν όλα διαφορετικά πράγματα στα οποία εργάζομαι».

Η απόσυρση του Τομ Μπρέιντι από το NFL ήταν η αιτία του χωρισμού με τη Ζιζέλ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο επτά φορές πρωταθλητής του NFL έχει γίνει πρωτοσέλιδο τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των φημών ότι αυτός και η Ζιζέλ, 42 ετών, οδεύουν προς διαζύγιο. Το σούπερ μοντέλο εθεάθη να κυκλοφορεί χωρίς τη βέρα της την προηγούμενη εβδομάδα.

Το «Page Six» έφερε την είδηση ότι τόσο ο πρώην άγγελος της Victoria's Secret όσο και ο αθλητής είχαν προσλάβει δικηγόρους για το διαζύγιο νωρίτερα αυτό τον Οκτώβριο, αφού ζούσαν χωριστά μετά από έναν καυγά για την απόφαση του Τομ Μπρέιντι να αποσυρθεί από το NFL.

«Στην πραγματικότητα δεν πίστευα ποτέ ότι αυτή η διαφωνία θα ήταν το τέλος τους, αλλά φαίνεται ότι είναι έτσι», δήλωσε ένα άτομο στο ίδιο μέσο και συνέχισε: «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει επιστροφή τώρα. Και οι δύο έχουν δικηγόρους και εξετάζουν τι θα συνεπάγεται ένας χωρισμός, ποιος παίρνει τι και ποια θα είναι τα οικονομικά».