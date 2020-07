Ζέτα Δούκα: Ποζάρει με μαγιό και δείχνει σημάδια από χειρουργική επέμβαση [εικόνα]

View this post on Instagram

Στη ζωή μου, έχω περάσει πολλά και διάφορα γεγονότα που έχουν αφήσει το «σημάδι» τους πάνω μου. Άλλα σημάδια είναι ορατά δια γυμνού οφθαλμού, άλλα όχι, αφού μπορεί να κρύβονται βαθειά στη ψυχή μας... Όλα όμως, με κάνουν να νιώθω ξεχωριστή, γιατί μου θυμίζουν, όλα όσα έχω καταφέρει! Το συγκεκριμένο σημάδι , μαζί με τέσσερα ακόμη στην περιοχή της κοιλιάς, το απέκτησα κατά τη λαπαροσκοπική επέμβαση στην οποία υπεβλήθην πριν 2 μήνες και μου υπενθυμίζει την τεράστια σημασία της σωστής ΠΡΟΛΗΨΗΣ για την υγεία μας, αφού στα πλαίσια εξάμηνου(!) γυναικολογικού ελέγχου, εμφανίστηκαν δύο μεγάλες κύστες ωοθηκών που, αν τις έβλεπα στον ετήσιο έλεγχο που συνήθως κάνω, μάλλον θα είχα υποστεί ολική υστερεκτομή! Η αγαπημένη @dove , πάντα πρωτοπόρος στην ανάδειξη της αυτοπεποίθησης, σε συνεργασία με την @abvassilopoulos , σε προσκαλεί να μοιραστείς κι εσύ τη δική σου ιστορία γύρω από το σημάδι που σε κάνει ξεχωριστή. Ανέβασε τη φωτογραφία σου με το #ΔείξτεΕμάς και γράψε τη δική σου ιστορία ή αγόρασε προϊόντα Dove αποκλειστικά από τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, για να ενισχύσεις και εσύ έμπρακτα το έργο της W.I.N Hellas @winhellas – Διεθνής υποστήριξη Γυναικών. #ΔείξτεΕμάς #abvassilopoulos #dove