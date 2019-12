Η ξανθιά καλλονή του Ερυθρού Αστέρα που «μαγνητίζει» τα βλέμματα [εικόνες]

View this post on Instagram

Glasnogovornica 'Crveno-belih' Tatjana Šajković pogođena je bocom na susretu protiv Young Boysa. 😲 Ozbiljan mentalni problem ima čovjek koji je ovo uradio, a UEFA radi na utvrđivanju njegovog identiteta. 👤 Brz oporavak. 🤝 #tatjanasajkovic #crvenazvezda #redstar #srbija #serbia #uefa #championsleague #fudbal #nogomet #sportam