Εδιωξαν ανιψιά του Τομ Χανκς από ριάλιτι γιατί κατάλαβαν ποια είναι και κατέρρευσε -Εφυγε ουρλιάζοντας [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ανιψιά του Τομ Χανκς κατέρρευσε μετά την αποπομπή της από το ριάλιτι Claim to Fame, κατά τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου της τελευταίας σεζόν.

Ξέσπασε σε κλάματα, υποτιμώντας τους συμπαίκτες της και φωνάζοντας ότι της αξίζει περισσότερος «χρόνος στην κάμερα».

Η εκπομπή του ABC, η οποία παρουσιάζεται από τον Κέβιν και τον Φράνκι Τζόνας και έκανε πρεμιέρα πέρυσι, ακολουθεί μια σειρά από ανθρώπους που έχουν όλοι συγγένεια με διασημότητες και τους βλέπουμε να προσπαθούν να μαντέψουν ποιες είναι οι διάσημες διασυνδέσεις των άλλων διαγωνιζομένων.

Αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις και κερδίζουν στοιχεία στην πορεία -και αν κάποιος καταφέρει να καταλάβει σωστά ποιο είναι το διάσημο μέλος της οικογένειας κάποιου άλλου, το άτομο αυτό αποβάλλεται από το σόου.

Ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας και σίγουρα ξεκίνησε με πάταγο, χάρη στην ανιψιά του βραβευμένου με Όσκαρ Τομ Χανκς, Κάρλι Ριβς.

Οι τηλεθεατές σοκαρίστηκαν όταν η ανιψιά του διάσημου πρωταγωνιστή του «Forrest Gump», η 39χρονη Κάρλι, ήταν η πρώτη που αποχώρησε και κατέρρευσε.

Δείτε το ξέσπασμα της ανιψιάς του Τομ Χανκς

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων στιγμών του επεισοδίου της πρεμιέρας, οι οικοδεσπότες Κέβιν και Φράνκι ρώτησαν έναν διαγωνιζόμενο ονόματι Χιούγκο αν είχε ιδέα με ποιον σταρ είχε συγγένεια η Κάρλι.

Και όταν εκείνος υπέθεσε με επιτυχία ότι ήταν ο Τομ Χανκς, εκείνη άρχισε να κλαίει με λυγμούς, πριν ξεσπάσει σε κρίση ουρλιαχτών και αποχωρήσει από τη σκηνή.

Μόλις ο Κέβιν επιβεβαίωσε ότι η εικασία του Χιούγκο ήταν σωστή, η Carly έκλαψε δυνατά, ενώ κάλυψε το πρόσωπό της και πήγε να μαζέψει τα πράγματά της.

Στη συνέχεια άρχισε να φωνάζει με όλη της τη δύναμη, ενώ εκτόξευσε ένα σωρό προσβολές προς το σόου, καθώς και προς τους συμπαίκτες της, οι οποίοι την άκουγαν με εμβρόντητο βλέμμα στα πρόσωπά τους.

«Τα γ@@@@@@@ στοιχεία ήταν τόσο γ@@@@@@@ προφανή», είπε. «Ακόμα και ο [διαγωνιζόμενος] Γκάμπριελ το κατάλαβε και δεν είναι καν έξυπνος. Δεν κατάφερα καν να κάνω καμία δοκιμασία. Δεν μου αξίζει αυτό. Θα έπρεπε να έχω περισσότερο χρόνο στην κάμερα. Θα έπρεπε να είμαι εδώ περισσότερο. Κανείς δεν το περίμενε αυτό, κανείς».

Το στοιχείο της Κάρλι ήταν ένα παγκάκι στο πάρκο -μια αναφορά σε μια πολύ γνωστή σκηνή από την ταινία «Forrest Gump» του Τομ Χανκς.

Τα πλάνα της δραματικής στιγμής μοιράστηκαν γρήγορα στο Twitter, όπου έγιναν viral -κερδίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και αφήνοντας πολλούς στο διαδίκτυο σοκαρισμένους από την έντονη και απροσδόκητη αντίδρασή της.

Στη συνέχεια, η εκκολαπτόμενη ηθοποιός Κάρλι ανέλυσε τη συναισθηματική της αντίδραση στο Entertainment Weekly.

«Ήμουν πραγματικά αναστατωμένη. Νομίζω ότι αντέδρασα λίγο υπερβολικά, αλλά είμαι ένα συναισθηματικό, πολύ δραματικό άτομο. Ήμουν πραγματικά θυμωμένη που δεν είχα την ευκαιρία να παίξω όσο κάποιοι άλλοι διαγωνιζόμενοι. Εννοώ, δεν υπήρχε κανείς για να θυμώσω. Ήμουν απλώς θυμωμένη γενικά με τον εαυτό μου και με το γεγονός ότι θα πήγαινα σπίτι. Και μετά αυτό μετατράπηκε σε πλήρη απόγνωση και θλίψη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κάρλι παραδέχτηκε ότι το σχόλιό της για το ότι άξιζε «περισσότερο χρόνο στην κάμερα» ήταν «ανόητο», αλλά εξήγησε: «Απλώς έβγαιναν πράγματα από το στόμα μου».

Όταν ρωτήθηκε πώς αντέδρασε ο 66χρονος θείος της στην είδηση ότι θα συμμετείχε σε ένα ριάλιτι, είπε ότι ήταν σούπερ «ενθουσιασμένος γι' αυτήν».

Μετά το ξέσπασμά της, παραδέχτηκε ότι ανησυχούσε λίγο για το αν θα το έβλεπε γιατί δεν ήθελε να τον «φέρει σε δύσκολη θέση».

Στο τέλος, όμως, είπε ότι εξακολουθούσε να ελπίζει ότι θα συντονιστεί γιατί πιστεύει ότι θα είναι «χαρούμενος γι' αυτήν ό,τι και να γίνει».

«Δεν θέλω να τον φέρω σε δύσκολη θέση για κανέναν λόγο. Ελπίζω να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση», είπε. «Αλλά δεν νομίζω ότι το κάνω. Έτσι, θα ήθελα πολύ να το δει γιατί νομίζω ότι είναι ξεκαρδιστικό. Είναι χαρούμενος για μένα ό,τι και να γίνει. Με ρώτησε: "Έβγαλες χρήματα;". Και του απάντησα, "Ναι, έβγαλα λίγα". Και είπε, "Εντάξει, ωραία." Οπότε, χάρηκε που έβγαλα λίγα λεφτά».

Η Κάρλι ακολούθησε τα βήματα του θείου της και έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές ταινίες και σειρές όλα αυτά τα χρόνια, όπως το Raise Your Voice, Charlie Wilson's War, Larry Crowne, Broke at Love, The Bachelor Parody και Totally Studios.