Ετσι ξεκίνησε το φαινόμενο των σούπερ μόντελ -Και για όλα «φταίει» ο Τζορτζ Μάικλ - iefimerida.gr

Για δεκαετίες τα μοντέλα είχαν αυστηρά ελεγχόμενη εμφάνιση, καριέρα και ιδιωτική ζωή, αλλά όλα αυτά άλλαξαν με την άφιξη του σούπερ μόντελ το 1990.

Η «μεγάλη έκρηξη» έγινε όταν η Naomi Campbell, η Christy Turlington, η Cindy Crawford και η Linda Evangelista πήγαν μαζί σε μια πασαρέλα του Versace υπό τον ήχο του τραγουδιού «Freedom! '90» του George Michael.

Πώς ξεκίνησε το «φαινόμενο» των supermodels

Το επιδραστικό βίντεο του κομματιού, το οποίο είχαν γυρίσει μέρες νωρίτερα, περιελάμβανε τις fab four («υπέροχες τέσσερις») να κουνούν τα χείλη τους τραγουδώντας τους στίχους του τραγουδιού, παίρνοντας παράλληλα σέξι πόζες.

Ωστόσο, η ιστορία πίσω από το iconic βίντεο κλιπ, έχει πολύ ενδιαφέρον και προέκυψε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Για όλα «φταίει» η Ναόμι Κάμπελ που έκανε μια σκληρή συμφωνία με τον διάσημο τραγουδιστή, για να δεχτούν όλες τους.

Η ίδια θυμάται: «Λαμβάνουμε αυτό το τηλεφώνημα που μας θέλει ο Τζορτζ Μάικλ στο βίντεό του. Μιλάμε λοιπόν όλες... ποιος θα το πει στον Τζορτζ; Βασικά είμαι σε ένα νυχτερινό κέντρο στο Λος Άντζελες... και ο Τζορτζ είναι εκεί και έρχεται κοντά μου και μου λέει, "Λοιπόν, τι είναι αυτό που θέλετε;"

Κι εγώ είπα, "θέλουμε τόσα χρήματα και εισιτήρια Concorde μετ' επιστροφής" και μου λέει, "Και αυτό είναι;" και είπα, "Αυτό είναι". Δεν γνωρίζαμε καθόλου τον αντίκτυπο που είχε αυτό το βίντεο, δεν είχαμε χρόνο να το μάθουμε γιατί ειλικρινά απλώς πηδούσαμε από τη μια χώρα στην άλλη».

Η «μαύρη γαζέλα», μιλώντας στο νέο ντοκιμαντέρ τεσσάρων μερών της Apple TV+ The Supermodels, συμφωνεί ότι του βίντεο του τραγουδιού Freedom! ’90 και η επακόλουθη επίδειξη μόδας του Versace σηματοδότησε την έναρξη του φαινομένου.

Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington

Δείτε το βίντεο κλιπ του Τζορτζ Μάικλ:

Αλλά συνειδητοποίησαν τι μεγάλη στιγμή της ποπ κουλτούρας ήταν, όταν πήγαν στην πασαρέλα του Versace λίγο αργότερα.

Η Κρίστι Τέρλινγκτον είπε: «Μπορούσες να νιώσεις εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι μια στιγμή που ξέρατε κάπως - ότι είναι στην πραγματικότητα εμβληματική», με τη Σίντι Κρόφορντ να προσθέτει:

«Ήταν ένα απίστευτο τραγούδι και ένας απίστευτος σχεδιαστής, η στιγμή που οι γυναίκες τραγουδούσαν το τραγούδι»... ήταν σαν να ενώθηκαν όλα μαζί. Ήταν σαν, "Εντάξει, αυτό είναι ένα σούπερ μόντελ". Φαινόμασταν δυνατές και μετά αρχίσαμε να το πιστεύουμε».



Αφού ανέβηκαν στη δεκαετία του ογδόντα, τα επόμενα δέκα χρόνια οι fab four, μαζί με μια αυξανόμενη πλειάδα ανερχόμενων σούπερ μοντέλ, άρχισαν να επιβάλλουν τεράστιες αμοιβές για φωτογραφίσεις, διαφημίσεις και σόου σε πασαρέλα και το έκαναν με τους όρους τους.

Όπως αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ: «Αν δεν είχες αυτά τα τέσσερα κορίτσια στο σόου σου, δεν ήσουν τίποτα».

Μαζί με τους άλλες συναδέλφους τους, στις οποίες περιλαμβάνονται η Helena Christensen, η Claudia Schiffer και η Elle "The Body" Macpherson, έγιναν διασημότητες από μόνοι τους.

Πώς έζησαν τα super models την εκτόξευση της καριέρας τους

Η Linda Evangelista, η οποία ήταν γνωστή για το κοντό της κούρεμα, είπε: «Ο κόσμος γνώρισε τα ονόματά μας γιατί ήμασταν παντού. Ήταν τρελό. Είναι σαν, "Δεν είμαστε οι Beatles". Αλλά ήμουν τόσο περιζήτητη γιατί μπορούσα να κάνω ένα προϊόν να κινηθεί».

Η Linda, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο, είπε κάποια στιγμή ότι δεν θα «σηκωνόταν από το κρεβάτι για λιγότερα από 10.000 δολάρια την ημέρα», κάτι για το οποίο μετανιώνει τώρα - αλλά υπερασπίζεται επίσης την παρατήρηση.

Linda Evangelista

Στην εκπομπή λέει: «Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Αυτό το απόσπασμα με τρελαίνει. Δεν ξέρω καν πώς να το αντιμετωπίσω πια...».

Η Naomi Campbell, η οποία βοήθησε να ανοίξει ένα μονοπάτι για μαύρα μοντέλα παρά τον κραυγαλέο ρατσισμό στη βιομηχανία, θα απαιτούσε πάντα ταρίφα για ένα σούπερ μόντελ και δεν φοβόταν να περπατήσει αν δεν την έπαιρνε.

Τότε ήταν που άρχισαν να την χαρακτηρίζουν ντίβα. «Με είπαν δύσκολη γιατί άνοιξα το στόμα μου. Τέλος. Μερικοί άνθρωποι αποκαλούν τους ανθρώπους σκύλες όταν είναι σκληρά εργαζόμενοι, με γνώμη και έχουν τον έλεγχο της καριέρας τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Naomi Campbell

Η στάση της Naomi ήταν ότι άξιζε τα πολλά χρήματα επειδή ήταν η γυναίκα που θα είχε τη μέγιστη έκθεση για τα προϊόντα των σχεδιαστών.

Η ίδια λέει στο ντοκιμαντέρ: «Ξέρω την αξία μου. Αν θέλεις να περπατήσω για σένα, θα πάρεις τις φωτογραφίες σου, θα σε πάω στον Τύπο».

Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο αληθινό από τη διάσημη στιγμή που, το 1993, έπεσε πάνω σε μια επίδειξη μόδας της Vivienne Westwood, φορώντας γιγάντιες ψηλοτάκουνα παπούτσια.



Θα μπορούσε να σήμαινε το τέλος της καριέρας πολλών μοντέλων, αλλά έφερε περισσότερη προσοχή στη Naomi και στη σχεδιάστρια - και στη συνέχεια άλλα αφεντικά της μόδας ρώτησαν ακόμη και αν θα έπεφτε ξανά επίτηδες κατά τη διάρκεια των επιδείξεων τους, μόνο και μόνο για να κερδίσουν τη δημοσιότητα.

Η Cindy Crawford, της οποίας η ομορφιά ήταν ασυνήθιστη για το σήμα κατατεθέν της «το σημάδι ομορφιάς» που αρνήθηκε να καλύψει, τα πήγε όλα σε άλλο επίπεδο.

Cindy Crawford

Η ίδια είπε: «Η μόδα ήταν η αρένα που σε έκανε διάσημο και μετά ανέλαβε η διασημότητά σου. Φαινόμασταν δυνατές και μετά είπαμε, "Ω, ίσως είμαστε δυνατές!. Και αρχίσαμε να κατέχουμε αυτή τη δύναμη».

Κυκλοφόρησε βιβλία, μακιγιάζ, έκανε ταινίες και συμμετείχε τακτικά σε εκπομπές συνομιλίας - και στη συνέχεια η φήμη της εκτοξεύτηκε όταν ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Ρίτσαρντ Γκιρ από το 1991 έως το 1995.

Αυτό την είδε να μετακινείται σε ελαφρώς διαφορετικούς κύκλους διασημοτήτων από τα άλλα τρία σούπερ μόντελ, αλλά σήμαινε επίσης ότι πήρε μεγαλύτερο έλεγχο της μοίρας της.

«Απομακρύνθηκα από την ελίτ της υψηλής μόδας και ανέλαβα περισσότερο την καριέρα μου» ανέφερε.

Η Christy Turlington άρχισε επίσης να αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη. Αφού έληξε το περιοριστικό συμβόλαιό της με τον Calvin Klein, δεν υπέγραψε ποτέ άλλο. Αλλά τώρα δεν χρειαζόταν τα χρήματα, απολάμβανε την ελευθερία της.

Christy Turlington

«Πρέπει να επιλέξω με ποιον θέλω να συνεργαστώ. Δεν θα ήμουν απλώς χαρούμενh που με έκλεισαν για την εβδομάδα ή τον μήνα ή το έτος. Ήταν σαν, "Τι θέλω να κάνω περισσότερο;" και "Όχι, δεν θέλω απλώς να χάνω τον χρόνο μου επειδή είναι Vogue"... Ποιος είναι ο φωτογράφος; Ποια είναι η ομάδα; Αυτό σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορείς να είσαι ενεργός συμμετέχων στη ζωή σου».

Όλες πρωταγωνίστησαν και σε περισσότερα ποπ βίντεο, με τη Naomi να χορεύει δίπλα στον Michael Jackson στο βίντεο του 1992 για το In The Closet και την Christy, τη Naomi, τη Cindy και τη Linda να εμφανίζονται στο βίντεο Too Funky του George Michael την ίδια χρονιά.

Όταν τα πράγματα άλλαξαν για τα supermodels

Αλλά μέχρι το 1997 η παλίρροια άρχισε να στρέφεται εναντίον τους, με ορισμένους σχεδιαστές να δυσανασχετούν για το γεγονός ότι τα ρούχα έρχονται σε δεύτερη μοίρα από τα μοντέλα που τα φορούσαν για να τα διαφημίσουν.

Η κουλτούρα του grunge και το hip-hop άρχισαν να διαδίδονται, κάτι που ήταν το αντίθετο της λαμπερής εμφάνισής τους, και ξαφνικά νέα μοντέλα ανέβηκαν στις τάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Kate Moss, η οποία είχε περισσότερο το «αποστεωμένο» look. Η τελειότητα, φαινόταν, δεν ήταν πια στη μόδα.

Η Cindy Crawford σχολίασε πάνω σε αυτό: «Ήμασταν η γυναικεία ενσάρκωση της δύναμης, αλλά το συμπέρασμα είναι ότι αν κάποιοι άνθρωποι δεν ταιριάζουν σε αυτό, νιώθουν λιγότερο όμορφοι».

Αλλά στην αλλαγή της χιλιετίας τα περισσότερα σούπερ μόντελ ήταν ήδη πλούσια πέρα από τα πιο τρελά τους όνειρα, είχαν παντρευτεί και τώρα ήταν όλα μαμάδες.

Το πρόσφατο εξώφυλλό τους της Vogue τόνισε επίσης ότι, παρόλο που δείχνουν σημάδια γήρανσης, εξακολουθούν να είναι μια ομάδα από εντυπωσιακές γυναίκες και είναι όλες ακόμα στενές φίλες.

Το γεγονός ότι ήταν τόσο επιτυχημένες σε έναν τομέα όπου οι γυναίκες είχαν προηγουμένως κερδίσει χρήματα κατ' εντολή των ανδρών είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά τους.

«Νομίζω ότι η γενιά μας, έκανε τις αντιλήψεις των ανθρώπων για το τι είναι ομορφιά να αλλάξει. Η ομορφιά δεν χρειάζεται να έχει τέλος ή ημερομηνία λήξης. Έλεγαν ότι η ομορφιά δεν είναι βιώσιμη. Η νεότητα δεν είναι βιώσιμη, αλλά η ομορφιά είναι, υπάρχει διαφορά», υπογράμμισε η Linda Evangelista.