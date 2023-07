Πίσω από τη λάμψη των supermodels -Tα σκάνδαλα και oι τραγωδίες πίσω από τη ζωή διάσημων μοντέλων των '90s - iefimerida.gr

Τέσσερα από τα μεγαλύτερα supermodels της δεκαετίας του '90 ετοιμάζονται να αποκαλύψουν πώς κατάφεραν να κυριαρχήσουν στη βιομηχανία της μόδας σε μια ολοκαίνουργια σειρά ντοκιμαντέρ της AppleTV+ με τίτλο The Supermodels.

Η επερχόμενη εκπομπή πρόκειται να παρουσιάσει την εκθαμβωτική άνοδο της Cindy Crawford, της Linda Evangelista, της Naomi Campbell και της Christy Turlington στην κορυφή, αλλά αυτό που πιθανότατα δεν θα θίξει είναι τα πολλά σκάνδαλα και οι τραγωδίες που έτυχαν στις πρώην βασίλισσες της πασαρέλας.

Οι τέσσερις γυναίκες πέτυχαν μια φήμη που ξεπέρασε όλη τη βιομηχανία και τελικά χάραξαν τον δρόμο για την επόμενη γενιά. Ωστόσο, όταν δεν περπατούσαν στην πασαρέλα, καθεμία από αυτές αντιμετώπισε τις δικές της δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων πολλών αγωγών, μιας κακής αισθητικής επέμβασης, ακόμη και καταγγελιών για επίθεση.

Η Ναόμι Κάμπελ έχει αποκτήσει τη φήμη ότι έχει έντονη ιδιοσυγκρασία όλα αυτά τα χρόνια - έχει εμπλακεί σε πολλαπλούς διαπληκτισμούς και έχει αντιμετωπίσει συνολικά τέσσερις καταδίκες ως αποτέλεσμα των ξεσπασμάτων της.

Έχει κατηγορηθεί ότι χτύπησε μία από τις προσωπικούς της βοηθούς στο κεφάλι με ένα τηλέφωνο, άρπαξε μία άλλη από τον λαιμό και κράτησε «όμηρο» μία ακόμα υπάλληλο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Η Λίντα Εβαντζελίστα άφησε πολλούς από τους θαυμαστές της μπερδεμένους όταν εξαφανίστηκε ξαφνικά από τα φώτα της δημοσιότητας το 2016, αποκαλύπτοντας αργότερα ότι μια σπάνια αντίδραση σε μια επέμβαση μείωσης του λίπους είχε αφήσει το πρόσωπό της «μόνιμα παραμορφωμένο» και «βάναυσα παραμορφωμένο».

Πέρασε χρόνια «κρυμμένη» πριν επιστρέψει στο μόντελινγκ πέρυσι, αλλά αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει ταινία για να τραβήξει πίσω το σαγόνι και τον λαιμό της κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης - και ήταν σίγουρα μια σοκαριστική μεταμόρφωση για τη γυναίκα που κάποτε εμφανίστηκε στο εξώφυλλο περισσότερων από 60 περιοδικών.

Όσο για τη Σίντι Κρόφορντ, ήρθε αντιμέτωπη με το δικό της σκάνδαλο το 2009, όταν ο σύζυγός της χτυπήθηκε με μια μήνυση-βόμβα που ισχυριζόταν ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δύο πρώην υπαλλήλους του, ενώ η Κρίστι Τέρλινγκτον έχει παραδεχτεί ότι βοήθησε εν αγνοία της αρπακτικούς άνδρες κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ήταν είδωλο της μόδας.

Καθώς το The Supermodel ετοιμάζεται να ανακεφαλαιώσει τις εντυπωσιακές καριέρες των τεσσάρων supermodels -που έγιναν μερικά από τα πιο γνωστά πρόσωπα στον κόσμο- και τη μακροχρόνια επιρροή τους στη βιομηχανία, ας δούμε τι κάνε η καθεμία από αυτές σήμερα.



Λίντα Εβαντζελίστα: Όταν της ζητούσαν να φωτογραφηθεί γυμνή

Η 58χρονη Λίντα Εβαντζελίστα, με καταγωγή από το Οντάριο του Καναδά, ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ ως έφηβη στη γενέτειρά της.

Το 1981, όταν ήταν μόλις 16 ετών, πήρε μέρος στα καλλιστεία Miss Teen Niagara, όπου τράβηξε την προσοχή κάποιου από την Elite Model Management.

Στη συνέχεια πέταξε στην Ιαπωνία για να γίνει μοντέλο - αλλά όταν οποιοδήποτε πρακτορείο προσπάθησε να την αναγκάσει να βγάλει τα ρούχα της και να τραβήξει γυμνές φωτογραφίες παρά τη θέλησή της, αποφάσισε να απομακρυνθεί από τη βιομηχανία για δύο χρόνια.

Μιλώντας στη βρετανική Vogue πέρυσι, αναφέρθηκε στο τρομακτικό περιστατικό. «Πήγα στο πρακτορείο και μου έλεγαν "Βγάλε τα ρούχα σου, χρειαζόμαστε τις μετρήσεις σου", αλλά είχαν ήδη τις μετρήσεις μου», αποκάλυψε.

«Με ήθελαν γυμνή και δεν ήταν μια συζήτηση "θα κάνεις γυμνά;", αλλά "θα κάνεις γυμνά"».

Το μοντέλο θυμήθηκε ότι έφυγε και τηλεφώνησε στη μητέρα της, η οποία της είπε να φύγει αμέσως από τη χώρα. «Έφυγα και τηλεφώνησα στη μητέρα μου και μου είπε: "Φύγε τώρα και πήγαινε στην πρεσβεία". Αυτό έκανα, λοιπόν, και με πήγαν σπίτι», είπε.

Λίντα Εβαντζελίστα: Η επιτυχία

Μετά από ένα διάλειμμα δύο ετών, επέστρεψε στο μόντελινγκ το 1984, αφού υπέγραψε με την Elite Model Management - και σύντομα ξεκίνησε μια εντυπωσιακή καριέρα που θα κάλυπτε δεκαετίες.

Πόζαρε για πολλά γνωστά περιοδικά, όπως τα Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Elle και Marie Claire, και περπάτησε σε πασαρέλες για μεγάλες μάρκες όπως Chanel, Valentino, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren και Giorgio Armani κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '90 και του 2000.

Το 2016 ορίστηκε επίσης δημιουργική διευθύντρια και αντιπρόεδρος της Erasa Skin Care.

Η Λίντα Εβανγκελίστα σε φωτογράφιση, όταν δούλευε ως μοντέλο τη δεκαετία του '90 / Getty

Η αποτυχημένη πλαστική που την ανάγκασε να «κρυφτεί» για έξι χρόνια

Όμως αργότερα την ίδια χρονιά απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας μετά από μια κακοτεχνία που την άφησε «μόνιμα και βάναυσα παραμορφωμένη».

Το πρώην σούπερ μόντελ πέρασε έξι ολόκληρα χρόνια «κρυμμένη» αφού υπέστη μια σπάνια αντίδραση στη διαδικασία γνωστή ως CoolSculpting, η οποία είχε σχεδιαστεί για να μειώσει τα λιποκύτταρά της.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, μια συσκευή που είναι ρυθμισμένη κάτω από τη θερμοκρασία κατάψυξης εφαρμόζεται στις λιποαποθέσεις, γεγονός που προκαλεί κυτταρικό θάνατο στον ιστό.

Εβδομάδες μετά τη θεραπεία η Λίντα εμφάνισε κάτι που ονομάζεται παράδοξη υπερπλασία του λιπώδους ιστού - μια σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια, η οποία έχει αναφερθεί στο 0,0051% του 1,5 εκατομμυρίου διαδικασιών CoolSculpting που έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως.

Σε αυτή την κατάσταση, η θεραπευόμενη περιοχή μεγαλώνει αντί να μικραίνει. Η Linda δήλωσε στο Instagram ότι εμφάνισε «εξογκώματα» σε όλο της το σώμα μετά την επέμβαση, τα οποία την άφησαν «αγνώριστη».

Μιλώντας στο περιοδικό People το 2021, η πρώην σταρ της πασαρέλας περιέγραψε λεπτομερώς πώς νόμιζε ότι τρελάθηκε και «σταμάτησε να τρώει» όταν άρχισαν να εμφανίζονται οι όγκοι στο πιγούνι, στους μηρούς και στην περιοχή του στήθους της.

Θυμήθηκε πώς άρχισε να «τρέμει μην τυχόν συναντήσει κάποιον γνωστό της» και δήλωσε ότι δεν αντέχει πλέον να κοιτάζει τον εαυτό της στον καθρέφτη -αφού «δεν της μοιάζει»- δηλώνοντας ότι η ταυτότητά της ως «Linda Evangelista, supermodel» έχει επισήμως «χαθεί» λόγω της πάθησης.

Aπό τότε, έχει υποβληθεί σε δύο επεμβάσεις λιποαναρρόφησης σε μια προσπάθεια να διορθώσει το πρόβλημα, και ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι είχε σταματήσει να ζει με «ντροπή».

Το καλοκαίρι του 2022 έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή στο μόντελινγκ. Πόζαρε για μια διαφήμιση της Fendi τον Ιούλιο του 2022 και δύο μήνες αργότερα κοσμούσε το εξώφυλλο του τεύχους Σεπτεμβρίου 2022 της βρετανικής Vogue.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, ο make-up artist Pat McGrath αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ταινία και λάστιχα για να τραβήξει το σαγόνι και τον λαιμό της προς τα πίσω, τα οποία κάλυψε με κασκόλ και καπέλα.

Εκείνη την εποχή εξήγησε ότι εξακολουθεί να «προσπαθεί να αγαπήσει τον εαυτό της», αφού έπαθε «τόση κατάθλιψη» μετά την ελαττωματική επέμβαση, και ότι η χρήση της ταινίας «φρόντισε» τις «ανασφάλειές» της, ώστε να μπορεί να νιώθει αυτοπεποίθηση, ενώ «κάνει ξανά αυτό που αγαπάει να κάνει».

Η προσωπική ζωή της Λίντα Εβαντζελίστα

Όσον αφορά την ερωτική της ζωή, η Linda ήταν παντρεμένη με τον επικεφαλής του γραφείου της Elite Model Management στο Παρίσι, Gerald Marie, από το 1987 έως το 1993.

Συνδέθηκε επίσης με τον ηθοποιό Kyle MacLachlan και τον Γάλλο ποδοσφαιριστή Fabien Barthez όλα αυτά τα χρόνια.

Το 2006 απέκτησε έναν γιο, τον οποίο ονόμασε Augustin James Evangelista, αλλά δεν αποκάλυψε τότε ποιος ήταν ο πατέρας.

Κατά τη διάρκεια μιας εκρηκτικής υπόθεσης διατροφής του παιδιού το 2011, ήρθε στο φως ότι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Francois-Henri Pinault ήταν ο μπαμπάς του Augustin.

Η Linda Enagelista με τον γιο της

Η δίκη προκάλεσε τεράστια προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης - ειδικά επειδή η Linda ζήτησε από τον μεγιστάνα των επιχειρήσεων το ποσό των 46.000 δολαρίων τον μήνα, το οποίο χαρακτηρίστηκε τότε ως η «μεγαλύτερη εντολή διατροφής στην ιστορία του οικογενειακού δικαστηρίου».

Ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα θα πήγαιναν για μια 24ωρη νταντά και την ασφάλεια του τότε τετράχρονου γιου της. Ζήτησε επίσης 7.500 δολάρια για έξοδα «διακοπών», όπως αναφέρθηκε τότε.

Η Linda και ο Francois κατέληξαν τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό και οι λεπτομέρειες δεν δημοσιοποιήθηκαν.

Σίντι Κρόφορντ: Ο δρόμος προς την επιτυχία

Η 57χρονη σήμερα Σίντι Κρόφορντ, με καταγωγή από το DeKalb του Ιλινόις, ξεκίνησε την καριέρα της κάνοντας αρχικά το μοντέλο για ένα τοπικό κατάστημα κατά τη διάρκεια του λυκείου, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε στο εβδομαδιαίο περιοδικό της πόλης της.

Μετά από αυτό, υπέγραψε σε ένα μικρό πρακτορείο, το οποίο λίγο αργότερα πουλήθηκε στο Elite Model Management.

Σε ηλικία 17 ετών συμμετείχε στον διαγωνισμό Look of the Year της Elite και έφτασε στον εθνικό τελικό, γεγονός που τη βοήθησε να προωθηθεί στο προσκήνιο.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 η Cindy πόζαρε συχνά στο εξώφυλλο περιοδικών όπως Vogue, W, People, Harper's Bazaar, Elle, Cosmopolitan και Allure, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίστηκε σε περισσότερες από 500 εκδόσεις μέχρι το 1998. Πόζαρε επίσης γυμνή για το Playboy το 1988 και το 1998.

Η Σίντι Κρόφορντ περπατά σε πασαρέλα το 1990 / Φωτογραφία:AP Photo/Richard Drew

Επιπλέον, ανέβηκε στην πασαρέλα μεταξύ άλλων για τους οίκους Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Christian Dior, Calvin Klein, Ralph Lauren, Michael Kors, DKNY και Valentino.

Λάνσαρε επίσης μια σειρά από δημοφιλή βίντεο γυμναστικής κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '90 και του 2000 και εμφανίστηκε σε πολυάριθμες τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Επιπλέον, μπήκε στον κόσμο της υποκριτικής στα τέλη της δεκαετίας του '90, πρωταγωνιστώντας στην ταινία Fair Game το 1995 και στην ταινία The Simian Line το 2001.

Αν και αποσύρθηκε από το μόντελινγκ το 2000, εξακολουθεί να εμφανίζεται σε περιοδικά μόδας και καμπάνιες περιστασιακά.

Δημιούργησε επίσης τη δική της σειρά προϊόντων ομορφιάς με τον Jean-Louis Sebagh, με την ονομασία Meaningful Beauty, το 2005, και λάνσαρε τη δική της συλλογή επίπλων το 2009.

Το 2019 επιχείρησε να εισέλθει στον κόσμο των εστιατορίων, όταν αγόρασε ένα ντελικατέσεν στο Χόλιγουντ, το Nate 'n Al, μαζί με τον σύζυγό της, Rande Gerber.

Με τον Rande παντρεύτηκαν το 1998 και έχουν δύο παιδιά - τον γιο τους Presley, που γεννήθηκε το 1999, και την κόρη τους Kaia, που γεννήθηκε το 2001, η οποία ακολούθησε τα βήματα της μητέρας της και έχει γίνει ένα επιτυχημένο μοντέλο.

Σίντι Κρόφορντ: Ο σύζυγός της κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε δύο πρώην υπαλλήλους του

Το ζευγάρι αντιμετώπισε διαμάχη το 2009, όταν ο Rande κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από δύο πρώην υπαλλήλους του.

Οι γυναίκες, οι οποίες εργάζονταν σε ένα εστιατόριο του Σαν Ντιέγκο που ανήκε στην εταιρεία του Rande, ισχυρίστηκαν ότι απολύθηκαν επειδή απέρριψαν τις προτάσεις του.

Μία από τις σερβιτόρες ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να τη φιλήσει και έβαλε το χέρι του στο φόρεμά της «ανάμεσα στα πόδια της σε μια προσπάθεια να χαϊδέψει τον καβάλο της».

Rande Gerber και Cindy Crawford / Φωτογραφία: AP Photo/Dan Steinberg

Εκείνος αρνήθηκε οργισμένα τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «κατάφωρο ψέμα» και προσφέρθηκε μάλιστα να υποβληθεί σε τεστ ανιχνευτή ψεύδους για να «αποδείξει» ότι είναι «ψευδείς».

«Αυτοί οι ισχυρισμοί ερευνήθηκαν προηγουμένως και αποδείχθηκαν αβάσιμοι. Αυτή η αγωγή δεν έχει καμία βάση», δήλωσε ο εκπρόσωπός του. Δεν είναι σαφές ποια ήταν τα αποτελέσματα της αγωγής.

Κρίστι Τέρλινγκτον: Το ταξίδι της προς την κορυφή

Η 54χρονη Κρίστι Τέρλινγκτον, με καταγωγή από το Όκλαντ της Καλιφόρνια, ανακαλύφθηκε ως έφηβη από έναν τοπικό φωτογράφο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Μαϊάμι της Φλόριντα για να επισκεφθεί τον πατέρα της και σύμφωνα με τη συμβουλή του, σύντομα μπήκε σε σχολή μοντέλων.

Αφού έκλεισε τα 18 της χρόνια, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να ακολουθήσει την καριέρα της και έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της δεκαετίας του '90.

Εμφανίστηκε σε περιοδικά όπως τα Vogue, Harper's Bazaar, Elle, Marie Claire, L'Officiel, Glamour, Cosmopolitan και Allure, για να αναφέρουμε μερικά από αυτά, και πόζαρε σε διαφημιστικές καμπάνιες για τα Calvin Klein, Chanel, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Prada, Valentino, Versace, Louis Vuitton, Michael Kors και Maybelline.

Η Christy συνέχισε την επιτυχημένη καριέρα της κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000. Εκτός από το μόντελινγκ, ξεκίνησε επίσης μια σειρά επιχειρηματικών εγχειρημάτων, μεταξύ των οποίων μια σειρά περιποίησης δέρματος με την ονομασία Sundari, δύο σειρές ρούχων σε συνεργασία με την Puma και μια εταιρεία γυναικείων ενδυμάτων γιόγκα.

Επίσης, ασχολήθηκε με τη συγγραφή, συνεισφέροντας στο Marie Claire, στο Yoga Journal, στη Huffington Post και στην Teen Vogue όλα αυτά τα χρόνια, ενώ το 2010 ίδρυσε τον δικό της μη κερδοσκοπικό οργανισμό με την ονομασία Every Mother Counts, ένα ίδρυμα αφιερωμένο στο να κάνει την εγκυμοσύνη και τον τοκετό ασφαλή για όλες και παντού.

Επιπλέον, διετέλεσε ανταποκρίτρια της εκπομπής Today και εργάστηκε ως δοκιμάστρια προϊόντων για την Apple το 2015.

Έχει επίσης πάθος με το τρέξιμο και έχει συμμετάσχει σε αρκετούς μαραθώνιους κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Η προσωπική ζωή της Κρίστι Τέρλινγκτον

Η Κρίστι Τέρλινγκτον δήλωσε ότι πιστεύει ότι εν αγνοία της βοήθησε άνδρες «αρπακτικά», ενώ συζητούσε για την «παρενόχληση και την κακομεταχείριση» στη βιομηχανία.

Παντρεύτηκε τον ηθοποιό Έντουαρντ Μπερνς το 2003 και μαζί υποδέχτηκαν δύο παιδιά: την Γκρέις το 2003 και τον Φιν το 2006.

Το 2017 μίλησε για την «παρενόχληση και την κακομεταχείριση» που συμβαίνει στη βιομηχανία του μόντελινγκ, εξηγώντας ότι ενώ ήταν «τυχερή» που δεν «βίωσε προσωπικά κάτι τραυματικό, αυτό δεν είναι ο κανόνας».

«Η παρενόχληση και η κακομεταχείριση ήταν πάντα ευρέως γνωστές και ανεκτές στη βιομηχανία», δήλωσε στο WWD.

Christy Turlington, Edward Burns / Φωτογραφία: AP Photo/Evan Agostini



«Η βιομηχανία περιβάλλεται από αρπακτικά που ευδοκιμούν από τη συνεχή απόρριψη και τη μοναξιά που τόσο πολλοί από εμάς έχουν βιώσει σε κάποιο σημείο της καριέρας μας. Ήμουν τυχερή γιατί η μητέρα μου ήταν μαζί μου πολύ νωρίς και στη συνέχεια, όταν είχα κάποια επιτυχία, με χειρίστηκαν με ιδιαίτερη προσοχή».

«Εμπιστευόμασταν τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι έπρεπε να με προσέχουν. Υπήρχαν πολλές φορές που δεν μπορούσα να πιστέψω σε ποιον είχα αφεθεί υπό τη φροντίδα των πρώτων ταξιδιών στο Μιλάνο, στο Παρίσι ή στο Λονδίνο. Κατέβαινα από μια πτήση και έβρισκα εκεί κάποιον ανατριχιαστικό τύπο του Playboy να με συναντάει.

Εκ των υστέρων, φοβάμαι ότι μπορεί να έπαιξα τον "μαγνήτη" που έχει περιγραφεί στις ιστορίες για αυτά τα αρπακτικά που κάνουν άλλες γυναίκες να αισθάνονται προστατευμένες. Εν αγνοία μου, αλλά και πάλι ήμουν κατά κάποιο τρόπο συνεργός. Μπορεί να ήμουν η διαβεβαίωση που έκανε άλλες νεαρές γυναίκες να αισθάνονται πιο ασφαλείς.

Αν ήξερα πώς σκέφτονταν και πώς συμπεριφέρονταν αυτοί οι άνδρες, ίσως έκανα περισσότερα για να μείνω μακριά τους».

Ναόμι Κάμπελ: Πώς έγινε σταρ

Η 53χρονη Ναόμι Κάμπελ, με καταγωγή από το Λονδίνο, άρχισε να ασχολείται με το μόντελινγκ αφού την πρόσεξε ο επικεφαλής του πρακτορείου μοντέλων Synchro σε ηλικία 15 ετών κατά τη διάρκεια μιας βόλτας για ψώνια.

Έκανε το πρώτο της εξώφυλλο -στο βρετανικό Elle- λίγο πριν από τα 16α γενέθλιά της και η καριέρα της σύντομα απογειώθηκε.

Πλέον έχει περπατήσει στην πασαρέλα για διάφορες εταιρείες και σχεδιαστές όπως Versace, Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Diane Von Fustenberg, Prada, Chanel, Givenchy, Dolce & Gabbana, Burberry, Karl Lagerfeld, Christian Dior, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Louis Vuitton και Valentino, μεταξύ άλλων.

Η Ναόμι Κάμπελ έχει περπατήσει σε αμέτρητες πασαρέλες

Έχει επίσης εμφανιστεί σε πολυάριθμες καμπάνιες για μάρκες μόδας, συμπεριλαμβανομένων των Fendi, H&M, Bloomingdale's, Macy's Barneys New York, Gap, Revlon και Victoria's Secret.

Το μοντέλο έχει επεκταθεί και στην υποκριτική, πρωταγωνιστώντας στο δράμα Empire του Fox από το 2015 έως το 2018, καθώς και στην πέμπτη σεζόν του American Horror Story.

Επιπλέον, ήταν προπονήτρια και κριτής σε δύο σεζόν του σόου The Face, ενώ για μία σεζόν ήταν η οικοδέσποινα της βρετανικής έκδοσης.

Το 2020, ξεκίνησε τη δική της διαδικτυακή σειρά στο YouTube, με τίτλο No Filter with Naomi, στην οποία έπαιρνε συνεντεύξεις από διάφορα γνωστά μοντέλα και σχεδιαστές.

Επί του παρόντος, εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργή στον κόσμο της μόδας και πρόσφατα ονομάστηκε το πρόσωπο της μάρκας streetwear Hood by Air.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς καριέρας της, το μοντέλο έχει αντιμετωπίσει πολλές αντιπαραθέσεις και έχει δεχτεί πλήθος καταγγελιών για βία από συναδέλφους της.

Η οξύθυμη Ναόμι Κάμπελ: Έχει καταδικαστεί για επίθεση τέσσερις φορές

Η «μαύρη γαζέλα», όπως είναι γνωστή, κατηγορήθηκε ότι χτύπησε μια προσωπική της βοηθό στο κεφάλι με ένα τηλέφωνο και άρπαξε μια άλλη από τον λαιμό.

Το 1998, η προσωπική βοηθός της Ναόμι, Τζωρτζίνα Γαλάνη, ισχυρίστηκε ότι την απείλησε ότι θα την πετάξει από ένα κινούμενο αυτοκίνητο και τη χτύπησε στο κεφάλι με ένα τηλέφωνο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.

Η Ναόμι δήλωσε ένοχη για τις κατηγορίες της επίθεσης το 2000 και πλήρωσε στην Τζωρτζίνα ένα άγνωστο χρηματικό ποσό για την οδύνη που της προκάλεσε. Βάσει συμφωνίας με την εισαγγελία, το μητρώο της απαλλάχθηκε με αντάλλαγμα να εκφράσει μεταμέλεια.

Λίγους μήνες αργότερα, μια άλλη υπάλληλος, ονόματι Βανέσα Φρίσμπι, ισχυρίστηκε ότι είχε δεχθεί σωματική επίθεση από το διάσημο μοντέλο. Και έναν χρόνο αργότερα, μία άλλη βοηθός, ονόματι Σιμόν Κρεγκ, ισχυρίστηκε ότι είχε ξυλοκοπηθεί επανειλημμένα και κρατήθηκε «όμηρος» σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Και οι δύο κατηγορίες απορρίφθηκαν από τους δικηγόρους της Ναόμι.

Το 2003 μια καμαριέρα τη μήνυσε επειδή φέρεται να της πέταξε ένα τηλέφωνο, και το 2004 κλήθηκε η αστυνομία αφού η οικονόμος Μίλισεντ Μπάρτον ισχυρίστηκε ότι είχε χτυπηθεί.

Στη συνέχεια, το 2008, η Ναόμι Κάμπελ αντιμετώπισε κι άλλες κατηγορίες, αφού ενεπλάκη σε καβγά με αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, που είχε ως αποτέλεσμα να φέρεται να κλωτσάει και να φτύνει τις αστυνομικές αρχές για μια διαφωνία σχετικά με χαμένες αποσκευές.

Χτύπησε επίσης έναν παπαράτσι με την τσάντα της τον Αύγουστο του 2009, ενώ έκανε διακοπές στην Ιταλία.

Συνολικά, η Ναόμι Κάμπελ έχει πλέον καταδικαστεί για επίθεση σε τέσσερις περιπτώσεις. Η ίδια αναφέρθηκε στη συμπεριφορά της κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην Όπρα Γουίνφρεϊ, παραδεχόμενη: «Ντρέπομαι για όλα όσα έχω κάνει. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τα πράγματα που έχω κάνει και νιώθω μεγάλη ντροπή.

Η Ναόμι Κάμπελ στις Κάννες τον Μάιο του 2023 / Φωτογραφία: Vianney Le Caer/Invision/AP

Νομίζω ότι προέρχεται από ένα βαθύτερο σημείο από αυτό. Προέρχεται από άλλου είδους συναισθηματική διαταραχή, γιατί δεν είναι απλώς, "Δεν παίρνω αυτό που θέλω. Πετάω".

Προέρχεται, νομίζω, από ένα θέμα εγκατάλειψης και προέρχεται επίσης από την προσπάθεια να δημιουργήσω μια οικογένεια γύρω μου που δεν είναι η άμεση οικογένειά μου. Και αν νιώσω μια δυσπιστία, τότε πραγματικά… όλα μου τα χαρτιά πέφτουν κάτω».

Τι κάνει σήμερα η Ναόμι Κάμπελ

Όσο για την ερωτική της ζωή, έχει συνδεθεί με πλήθος διάσημων προσώπων, όπως ο μπασίστας των U2 Adam Clayton, οι ηθοποιοί Robert De Niro και Leonardo DiCaprio, ο οδηγός αγώνων Formula 1 Flavio Briatore, ο ράπερ Sean 'Diddy' Combs και ο τραγουδιστής της R&B Usher, ωστόσο, προς το παρόν φαίνεται να είναι ελεύθερη.

Το 2020 αποκαλύφθηκε ότι η Ναόμι είχε εμπλακεί σε μια δυσάρεστη δικαστική διαμάχη με τον πρώην φίλο της Vladislav Doronin.

Vladislav Doronin, Naomi Campbell / Φωτογραφία: AP Photo/Joel Ryan

Εκείνη την εποχή η Post ανέφερε ότι το πρώην σούπερ μόντελ είχε μηνύσει τον Ρώσο μεγιστάνα των ακινήτων, με τον οποίο έβγαινε από το 2008 έως το 2013, για ένα σωρό από τα υπάρχοντά της που είχε αρνηθεί να της δώσει πίσω μετά τον χωρισμό τους. Στη συνέχεια φέρεται να άσκησε ανταγωγή για 3 εκατομμύρια δολάρια. Φαίνεται ότι οι αγωγές διευθετήθηκαν τελικά εξωδικαστικά.

Τον Μάιο του 2021 ανακοίνωσε ότι απέκτησε μια κόρη, το όνομα της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί και δεν είναι σαφές ποιος είναι ο πατέρας.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι είχε υποδεχτεί το δεύτερο παιδί της, ένα αγοράκι, μέσω παρένθετης μητέρας τον Ιούνιο του 2023.

