Τα τελευταία λόγια του Τζον Λένον πριν πεθάνει -Έβγαινε αίμα από το στόμα του, κατέρρευσε στο πάτωμα - iefimerida.gr

Τα τελευταία λόγια του Τζον Λένον αποκάλυψε ο θυρωρός που εργαζόταν στη ρεσεψιόν του κτιρίου όπου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ο σταρ των Beatles.



Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Apple TV+, με τίτλο «John Lennon: Murder Without a Trial», με αφηγητή τον Κίφερ Σάδερλαντ, διερευνά τον πυροβολισμό από τον εμμονικό θαυμαστή Μάρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν στις 8 Δεκεμβρίου 1980, καθώς και τα επακόλουθά του.



Εξετάζει επίσης τις πολλές θεωρίες συνωμοσίας που έχουν εμφανιστεί μετά το θάνατο του Τζον Λένον και περιλαμβάνει ηχητικό υλικό από την ομιλία του Τσάπμαν στους δικηγόρους του κατά την υποβολή αίτησης για αναστολή. Ο τίτλος αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Τσάπμαν δήλωσε ένοχος για φόνο δεύτερου βαθμού την παραμονή της δίκης του, μετά την οποία καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης.



Οι τελευταίες στιγμές του Τζον Λένον

Ο Τζέι Χάστινγκς εργαζόταν στη ρεσεψιόν του κτιρίου Ντακότα στη Νέα Υόρκη, όπου ζούσε ο 40χρονος Τζον Λένον με τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο, και τον μικρό τους γιο, Σον Όνο Λένον, εκείνη τη μοιραία ημέρα.

«Περνάει από μπροστά μου. Λέει, ''με πυροβόλησαν''», θυμάται στο ντοκιμαντέρ. «Έβγαινε αίμα από το στόμα του. Κατέρρευσε στο πάτωμα. Τον γύρισα στην πλάτη και του έβγαλα τα γυαλιά, τα έβαλα στο γραφείο. Και η Γιόκο φώναζε, ''Φέρτε ένα ασθενοφόρο, φέρτε ένα ασθενοφόρο, φέρτε ένα ασθενοφόρο''».



Ο Τζον Λένον με τη σύζυγό του, Γιόκο Όνο

Ο οδηγός ταξί Ρίτσαρντ Πίτερσον δήλωσε επίσης ότι είδε τους πυροβολισμούς, ενώ καθόταν στο σταθμευμένο αυτοκίνητό του, έξω από το κτίριο Ντακότα:

«Ο Λένον έμπαινε μέσα στο κτίριο και γυρίζει αυτός και τον φωνάζει με το όνομά του. Ήταν ένας χοντρός τύπος. Τον είδα από το μπροστινό παράθυρο του ταξί μου. Τον είδα να τον πυροβολεί. Αυτός ο τύπος πυροβόλησε τον Τζον Λένον. Νόμιζα ότι γύριζαν κάποια ταινία, αλλά δεν είδα φώτα ή κάμερες ή οτιδήποτε άλλο, οπότε συνειδητοποίησα: ''Έι, αυτό δεν είναι ταινία''».



Γιατί σκότωσε τον Τζον Λένον ο Τσάπμαν

Σύμφωνα με την Apple, το ντοκιμαντέρ τριών τμημάτων θα αποκαλύψει «συγκλονιστικές λεπτομέρειες της τραγικής δολοφονίας του Τζον Λένον» και θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με μερικούς από τους πιο στενούς του φίλους, μαζί με δικηγόρους υπεράσπισης του Τσάπμαν, ψυχιάτρους, ντετέκτιβ και εισαγγελείς.



Η είσοδος του κτιρίου που δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον

Ερωτηθείς από τη νομική του ομάδα γιατί πυροβόλησε τον Τζον Λένον, ο Τσάπμαν αναφέρεται στο τραγούδι των Beatles όταν λέει: «All You Need Is Love», το έχετε ακούσει ποτέ αυτό; Λοιπόν, αυτό που λέω εγώ είναι το εξής: ''Το μόνο που χρειάζεσαι είναι αγάπη και 250 εκατομμύρια δολάρια''. Ήταν ο μεγαλύτερος, ο πιο ψεύτικος μπάσταρδος που έζησε ποτέ».



Ο 68χρονος Τσάπμαν κρατείται επί του παρόντος στο σωφρονιστικό ίδρυμα Green Haven της Νέας Υόρκης. Έχει αιτηθεί επανειλημμένα για αναστολή της φυλάκισής του, αλλά η αίτησή του δεν έχει γίνει δεκτή. Κατά την ακρόασή του το 2020 ζήτησε συγγνώμη από τη χήρα του Λένον, τη Γιόκο Όνο, χαρακτηρίζοντας τον πυροβολισμό ως «κατάπτυστη» και «εξαιρετικά εγωιστική» πράξη. «Λυπάμαι για τον πόνο που της προκάλεσα» είχε δηλώσει. «Το σκέφτομαι συνέχεια.



Ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν

Υπενθυμίζεται πως οι Beatles επανακυκλοφόρησαν πρόσφατα αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως το τελευταίο τραγούδι τους, το «Now and Then», το οποίο χρησιμοποίησε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για να ανακτήσει φωνητικά αποσπάσματα που ηχογράφησε ο Λένον στο πιάνο του, στο διαμέρισμα της Ντακότα.