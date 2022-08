«Θεά» Τζένιφερ Λόπεζ, πήγε με τρία νυφικά στο γάμο της, οι πρώτες φωτογραφίες - iefimerida.gr

Μόνο ένα fashion icon θα μπορούσε να φορέσει τρία υπέροχα νυφικά στο γάμο της. Και αυτή φυσικά, είναι η Τζένιφερ Λόπεζ.



Ποιος όμως ήταν ο σχεδιαστής που είχε την τιμή να κάνει το όραμά της πραγματικότητα; Ο διάσημος Ralph Lauren, που κατάγεται επίσης από το Μπρονξ όπως και η Λόπεζ. Κι ενώ είναι γνωστό πως δεν συνηθίζει να σχεδιάζει νυφικά – το πολύχρωμο φόρεμα της Πριγιάνκα Τσόπρα στο γάμο της στην Ινδία το 2018, ήταν μόλις το τέταρτο που είχε φτιάξει εκείνος – αυτή τη φορά έκανε μια υποχώρηση και σχεδίασε όχι ένα, αλλά τρία εντυπωσιακά φορέματα για την καλή του φίλη για τον γάμο της στη Τζόρτζια το περασμένο Σάββατο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι αφού παντρεύτηκε σε μια απλή τελετή στο Λας Βέγκας τον περασμένο μήνα, θέλησαν να γιορτάσουν το γάμο τους με τριήμερους εορτασμούς καλώντας αγαπημένους φίλους και τις οικογένειές τους στο σπίτι τους στο Riceboro της Τζόρτζια. Και η Τζένιφερ Λόπεζ έλαμψε με τρία διαφορετικά φορέματα από την ομάδα του Ralph Lauren.



To νυφικό με την μακριά χειροποίητο ουρά που φόρεσε στη γαμήλια τελετή

Όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία νυφικά φόρεσε η Τζένιφερ Λόπεζ

Για την γαμήλια τελετή, η σούπερ σταρ περπάτησε στο διάδρομο με ένα εκθαμβωτικό νυφικό. Σύμφωνα με την Vogue, πάνω από 1.000 μαντήλια και 500 μέτρα υφάσματος κόπηκαν σε βολάν για να δημιουργήσουν την αιθέρια εκδοχή του κλασικού φορέματος με ζιβάγκο του Ralph Lauren. Το βολάν στη συνέχεια ράφτηκαν στο χέρι, δημιουργώντας μια ογκώδη, ρομαντική φούστα. Και για να προστεθεί λίγο περισσότερο δράμα στην εμφάνισή της, το λουκ ολοκληρώθηκε με ένα μακρύ πέπλο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκίτσο του συγκεκριμένου νυφικού

«Τα φορέματα ήταν ονειρεμένα… ευχαριστώ Ralph Lauren έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στο μπλογκ της On the JLo χθες, μαζί με μια σειρά από τα σκίτσα των νυφικών αλλά και την ίδια να τα φορά. Και πρόσθεσε: «Θα μοιραστώ μερικές ακόμα φωτογραφίες και κάποιες λεπτομέρειες για τη μεγάλη μας μέρα πολύ σύντομα στο On The JLo».



Ακολούθως, η 53χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός άλλαξε σε ένα φόρεμα με πέρλες που περιείχε μικρο-πτυχώσεις από μεταξωτό τούλι, διακοσμητικά με μαργαριτάρια και λεπτομέρειες από κρύσταλλα Swarovski. Τριάντα τεχνίτες εργάστηκαν για να κεντήσουν αυτό το μοναδικό στο είδος του νυφικό φόρεμα, με το σχέδιο με ανοιχτή πλάτη, περνώντας πάνω από 700 ώρες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τρίτο κατά παραγγελία νυφικό της Τζένιφερ Λόπεζ ήταν γοργονέ με μία προσαρτημένη και αφαιρούμενη κουκούλα. Το φόρεμα είχε μια εντυπωσιακή λαιμόκοψη και ένα ιδιαίτερο σχέδιο στην πλάτη, διακοσμημένα με κρύσταλλα Swarovski διαφόρων μεγεθών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με Ralph Lauren σύσσωμη η οικογένεια

Όσο για τον Μπεν Άφλεκ παρέμεινε κλασικός με ένα λευκό σακάκι σμόκιν Ralph Lauren Couture, μαύρο παντελόνι και ασορτί παπιγιόν. Τα πέντε παιδιά τους – η 16χρονη Βάιολετ, η 13χρονη Σεραφίνα και ο 10χρονος Σάμιουελ, τα οποία ο Άφλεκ έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ και τα 14χρονα δίδυμα Μαξ και Έμμε της Λόπεζ από τον προηγούμενο γάμο της με τον Μαρκ Άντονι, φορούσαν επίσης λευκά Ralph Lauren Couture.



Ο στιλίστας της Λόπεζ, Ρομπ Ζανγκάρντι, ο οποίος συνεργάζεται με την σούπερ σταρ μαζί με τον σύντροφό του Μάριεν Χάεν εδώ και χρόνια, μοιράστηκε μια πιο προσεκτική ματιά στα νυφικά της στο Instagram, γράφοντας: «Η πιο όμορφη νύφη που υπήρξε ποτέ».



Το κόστος των νυφικών της Τζένιφερ Λόπεζ

Πόσο όμως μπορεί να κόστισαν αυτά τα νυφικά; Σύμφωνα με την Daily Mail, το πρώτο νυφικό της Λόπεζ – αυτό με το ζιβάγκο- πιθανότατα κυμαίνεται στο ένα εκατομμύριο δολάρια, καθώς μπορεί να μην είχε ραμμένα μαργαριτάρια ή άλλους πολύτιμους λίθους επάνω του, αλλά είχε την μακριά ουρά η οποία ήταν κεντημένη στο χέρι.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γοργονέ νυφικό, όμως που είχε κρύσταλλα Swarovski στη λαιμόκοψη αλλά και πίσω στην πλάτη πιθανότατα κόστισε επίσης περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια ενώ το τρίο φόρεμα, με τα μαργαριτάρια και τα κρύσταλλα ήταν επίσης χειροποίητο και η τιμή του πιθανότατα κυμαίνεται μεταξύ ενός και δύο εκατομμυρίων δολαρίων.