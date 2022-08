Από τους πιο εντυπωσιακούς γάμους ever -Τζένιφερ Λόπεζ, Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκαν σε σκηνικό-όνειρο, «θεά» η νύφη - iefimerida.gr

Είναι ο γάμος της χρονιάς. Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Αφλεκ παντρεύτηκαν, 20 χρόνια μετά την ημερομηνία γάμου που είχαν ορίσει πίσω το 2003 και ακύρωσαν ξαφνικά μόλις τρεις ημέρες πριν από την πραγματοποίησή του.

Μεσολάβησαν άλλοι γάμοι και των δύο, παιδιά και διαζύγια, μέχρι Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Αφλεκ, ή αλλιώς οι Μπένιφερ, συναντηθούν ξανά και το ειδύλλιο αναζωπυρωθεί. Ίσως ένα από τα πιο επικά ειδύλλια του Χόλιγουντ είχε εντέλει αίσιο τέλος.

Μπεν Αφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ παντρεύτηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στη βίλα του ηθοποιού στην Τζόρτζια, σε ένα ονειρικό σκηνικό, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς και φυσικά τα παιδιά τους να τους συνοδεύουν στην τελετή.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην ιδιοκτησία των 87 στρεμμάτων, αξίας 8 εκατ. δολ., του Άφλεκ, εκεί όπου είχε προγραμματιστεί και ο πρώτος γάμος τους.

Αλλά αυτή τη φορά δεν υπήρξε καμία ψυχρότητα, καθώς οι καλεσμένοι της Α-list, μεταξύ των οποίων ο Μάτ Ντέιμον, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Τζέιν Φόντα, τους παρακολούθησαν να επισφραγίζουν επιτέλους την ευτυχία τους.

Η τριήμερη εκδήλωση, η οποία ξεκίνησε με ένα δείπνο το βράδυ της Παρασκευής, πιστεύεται ότι κόστισε πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες, με 340.000 λίρες εξ αυτών να πηγαίνουν μόνο για την προετοιμασία του χώρου.

Πρόκειται ουσιαστικά για τον θρησκευτικό γάμο του ζευγαριού, καθώς ο πρώτος, πολιτικός γάμος τους έγινε στις 16 Ιουλίου, όταν ενώθηκαν επίσημα με τα δεσμά του γάμου στο Little White Chapel στο Λας Βέγκας, με την Τζένιφερ Λόπεζ, 53 ετών, να επιλέγει ένα φόρεμα που φόρεσε για πρώτη φορά για την αφίσα της ταινίας Jersey Girl του 2004, στην οποία πρωταγωνιστούσε και ο Μπεν Άφλεκ.

Αυτή τη φορά, για το γάμο στην Τζόρτζια η νύφη επέλεξε ένα εντυπωσιακό φόρεμα υψηλής ραπτικής Ralph Lauren με ψηλό λαιμό, τεράστια ουρά και ανοιχτή πλάτη, ενώ ο Μπεν Άφλεκ έδειχνε κομψός με ένα λευκό σακάκι και μαύρο παντελόνι.

Καμπάνες που είχαν μεταφερθεί για την τελετή ανήγγειλαν την άφιξη του γαμπρού και της νύφης που περπάτησαν σε λευκό χαλί, ακολουθούμενοι από τα παιδιά του Μπεν Άφλεκ, Violet, 16 ετών, Seraphina, 13 ετών και Sam, 11 ετών, από τον 13χρονο γάμο του με την Jennifer Garner, και τα 14χρονα δίδυμα της J-Lo Emme και Max, 14 ετών, από τη σχέση της με τον Marc Anthony.

Η τελετή, στην οποία προήδρευσε ο πρώην μοναχός, συγγραφέας και podcaster Jay Shetty, πραγματοποιήθηκε σε έναν βωμό διακοσμημένο με λευκά λουλούδια.

Ένας πιανίστας έκανε καντάδα στο ζευγάρι σε ένα λευκό πιάνο και ακόμη και οι καλεσμένοι ήταν χρωματικά συντονισμένοι, ντυμένοι από την κορυφή ως τα νύχια στην ίδια απόχρωση με τους νεόνυμφους. Στα λευκά.

Αφού αντάλλαξαν τους όρκους τους, Μπεν και Τζένιφερ φιλήθηκαν και πόζαραν για φωτογραφίες σε μια ξύλινη γέφυρα, με την ουρά του νυφικού της Λόπεζ να είναι κρεμασμένη στα κάγκελα.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν ποτά στη βεράντα της κύριας κατοικίας, ένα αρχοντικό τεσσάρων υπνοδωματίων, σε στιλ «Όσα παίρνει ο άνεμος», με θέα τον ποταμό North Newport.

Στη συνέχεια, τους προσφέρθηκε δείπνο σε μια σκεπαστή προβλήτα στη λίμνη στο Oyster House, τη δεύτερη από τις τρεις ιδιοκτησίες του κτήματος, το οποίο ο Μπεν Άφλεκ αγόρασε για 6 εκατομμύρια λίρες το 2003 κατά τη διάρκεια του πρώτου τους ειδυλλίου.

Το μενού ήταν πλούσιο αλλά απλό, με τηγανητό χοιρινό κρέας, ρύζι και λαχανικά -αντανακλώντας την καταγωγή της J-Lo από το Πουέρτο Ρίκο. Υπήρχε επίσης και κλασική αμερικανική κουζίνα, όπως ψητό κοτόπουλο στο φούρνο και mac'n cheese, τα οποία κάποτε είχε αποκαλύψει ότι είναι η... αμαρτία της τη νύχτα!

Παράλληλα με τα εκλεκτά κρασιά και τη σαμπάνια που προσφέρθηκαν για το γεύμα υπήρχαν παντού τα βαρέλια με ουίσκι Jack Daniel's για τους καλεσμένους του ζευγαριού.

Το κύριο πάρτι κορυφώθηκε με βροχή πυροτεχνημάτων πάνω από τη λίμνη.

Και παρά το γεγονός ότι ο εορτασμός έπεφτε την εβδομάδα των 50'ων γενεθλίων του, ο Μπεν Άφλεκ ήθελε να βεβαιωθεί ότι τα φώτα της δημοσιότητας ήταν στραμμένα στην όμορφη νύφη του.

«Όλα θα είναι γύρω από την J-Lo», δήλωσε πηγή στην αμερικανική ιστοσελίδα διασημοτήτων PageSix. «Ο Μπεν θέλει όλο το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο πάνω της για τη μεγάλη τους μέρα».

Η ασφάλεια στο κτήμα ενισχύθηκε, με μεγάλες πύλες που εγκαταστάθηκαν στο τέλος του δρόμου των τεσσάρων μιλίων που οδηγεί στο κτήμα πριν από εβδομάδες και ομάδες με βάρκες τη νύχτα να περιπολούν στο ποτάμι που διασχίζει το κτήμα.

Η βίλα-όνειρο στην οποία έγινε ο γάμος της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ

Περιπολικά της αστυνομίας έκαναν βόλτες έξω από το κτήμα, ενώ φρουροί έλεγχαν τις ταυτότητες των προσκεκλημένων που έφταναν, στους οποίους περιλαμβάνονταν επίσης ο σκηνοθέτης Κέβιν Σμιθ, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ και η ηθοποιός Ρενέ Ζελβέγκερ.

Τα παρατράγουδα στον γάμο Λόπεζ-Άφλεκ

Παρά τη σχολαστική προσοχή στη λεπτομέρεια από τον διάσημο διοργανωτή γάμων Colin Cowrie, η φιλόδοξη εκδήλωση δεν ήταν χωρίς απρόοπτα.

Λίγες ώρες πριν φτάσουν οι πρώτοι καλεσμένοι, η μητέρα του Ben, Christopher Anne Boldt, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, αφού έπεσε από την ξύλινη αποβάθρα, τραυματίστηκε στο πόδι και χρειάστηκε να κάνει ράμματα.

Και υπήρξε μυστήριο γύρω από την απουσία του αδελφού του Μπεν, του συναδέλφου του ηθοποιού Κέισι Άφλεκ, ο οποίος παρέμεινε στο Λος Άντζελες αντί να έρθει αεροπορικώς στο πάρτι.

Αρχικά επικαλούμενος «γονικές υποχρεώσεις», αργότερα εθεάθη να αγοράζει καφέ στο Λος Άντζελες και είπε σε παπαράτσι ότι είχε «άλλα πράγματα να κάνει» -πυροδοτώντας εικασίες για την ύπαρξη κάποιας αδελφικής διαμάχης.

Μεγάλη η απουσία και της πρώην του Μπεν, Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία παραμένει κοντά στον ηθοποιό μετά το διαζύγιό τους το 2018.

Είχε υποχρεώσεις για γυρίσματα στο Τέξας, όπου γυρίζει τη νέα τηλεοπτική σειρά θρίλερ The Last Thing He Told Me, αλλά λέγεται ότι έδωσε την ευχή της στο ζευγάρι.

Η καταρρακτώδης βροχή κατά την προετοιμασία του γάμου απείλησε επίσης να ακυρώσει τις εργασίες επίστρωσης που έγιναν στον επιρρεπή σε λακκούβες δρόμο του κτήματος και οι εργάτες είχαν προθεσμία μέχρι τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής για να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

Όμως ο ήλιος έλαμψε την ημέρα του γάμου και η νύφη και ο γαμπρός, που εθεάθησαν ευτυχισμένοι να φιλιούνται σε κάθε ευκαιρία, δεν θα μπορούσαν να φαίνονται πιο ευτυχισμένοι.

Η μεγάλη ήρθε έρχεται μετά από δύο δεκαετίες, τρεις γάμους της J-Lo, το επώδυνο διαζύγιο του Μπεν, τη μακρά μάχη του με το ποτό και μια ζωή χαμένων ευκαιριών.

Αλλά, όπως είπε η νύφη μετά τον γάμο στο Λας Βέγκας: «Η αγάπη είναι όμορφη. Και αποδεικνύεται ότι η αγάπη είναι υπομονετική -20 χρόνια υπομονετική».

