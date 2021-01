Η ολόλευκη εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ στην ορκωμοσία Μπάιντεν -Τι βροντοφώναξε η Λατίνα star στα ισπανικά [βίντεο & εικόνες]

Ντυμένη στα λευκά εμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ στην τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Ουάσιγκτον.

Η Λατίνα σταρ επελέγη να ερμηνεύσει δύο τραγούδια λίγα λεπτά πριν ο Τζο Μπάιντεν ορκιστεί και επίσημα ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Με τα μαλλιά τραβηγμένα πίσω σε μια μεγαλοπρεπή αλογοουρά, άσπρο παντελόνι, σιθρού τοπ με φουρό και μακρύ ασορτί παλτό, αλλά και λευκά κοσμήματα, η Τζένιφερ Λόπεζ τραγούδησε τα «This Land is Your Land» και «America The Beautiful».

Η Τζένιφερ Λόπεζ κατευθύνεται στον εξωτερικό χώρο της ορκωμοσίας / Φωτογραφία: AP Photos

Πριν από την JLo, το μικρόφωνο είχε πάρει η Lady Gaga, η οποία με την εκκεντρική της εμφάνιση ερμήνευσε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο. Η Lady Gaga επέλεξε να φορέσει τουαλέτα σε μαύρο και κόκκινο φόρεμα με ένα χρυσό περιστέρι στο πέτο. Η τραγουδίστρια επέλεξε μια συμβολική κίνηση για να στείλει μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο.

Βίντεο: Η φράση της Τζένιφερ Λόπεζ στα ισπανικά

Λίγο πριν τελειώσει την ερμηνεία της, η Τζένιφερ Λόπεζ απευθύνθηκε στο κοινό που την παρακολουθούσε ζωντανά αλλά και από τους τηλεοπτικούς δέκτες με μια φράση στα ισπανικά.

Η Jlo δεν είπε τίποτα περισσότερο από μια φράση της Δέσμευσης Πίστης στα ισπανικά. «Ένα έθνος υπό τον Θεό, αδιαίρετο, με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους» είπε η Τζένιφερ Λόπεζ με πάθος στα ισπανικά.

Τι είναι η Δέσμευση Πίστης που φώναξε η Τζένιφερ Λόπεζ

Η Δέσμευση Πίστης ή Pledge Of Allegiance, όπως την αποκαλούν οι Αμερικανοί, είναι μια έκφραση δήλωσης πίστης στη σημαία των ΗΠΑ και την Αμερικανική Δημοκρατία. Συντάχθηκε με διαφορετικό κείμενο για πρώτη φορά από τον Τζορτζ Θάτσερ Μπαλτς, βετεράνο του εμφυλίου των ΗΠΑ, το 1887.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευσε δύο τραγούδια στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν / Φωτογραφία: AP Photos

Με τη σημερινή του μορφή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1892 από τον Φράνσις Μπελαμί, ενώ υιοθετήθηκε επίσημα από το Κογκρέσο πολλές δεκαετίες αργότερα, το 1942. Η επίσημη ονομασία του όρκου, ως Δέσμευση Πίστης, υιοθετήθηκε τρία χρόνια αργότερα, το 1945.

«Δηλώνω πίστη στη σημαία των ΗΠΑ και στη Δημοκρατία που εκείνη εκπροσωπεί, ένα έθνος υπό τον Θεό, αδιαίρετο, με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους», είναι η πλήρης φράση που αποτυπώνει τη Δέσμευση Πίστης των Αμερικανών.