Οι άγνωστες φωτό από το γάμο της που πόσταρε η Τζένιφερ Λόπεζ - iefimerida.gr

Ανασκόπηση της χρονιάς που έκλεισε έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ, περιγράφοντάς την ως θεαματική.



Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβασε στο λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με εικόνες από κάθε μήνα του 2022 με ιδιαίτερη, φυσικά, έμφαση στον Αύγουστο, οπότε και παντρεύτηκε τον Μπεν Άφλεκ.



Για να γιορτάσει την χρονιά, η 53χρονη Τζένιφερ Λόπεζ δημοσίευσε άγνωστες φωτογραφίες από τον γάμο της. «Το 2022 ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές μέχρι τώρα! Ανυπομονώ για όλα αυτά που θα έρθουν του χρόνου» έγραψε στη λεζάντα, συνοδευόμενη από τα hashtags «Happy New Year», «I’m Just Getting Started», «Waiting For Tonight» και «This Is Me Now», που είναι το όνομα του νέου της άλμπουμ.



Μήνα - μήνα η ανασκόπηση του 2022 για την Τζένιφερ Λόπεζ

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε είχε τα ακόλουθα στιγμιότυπα:

Τον Ιανουάριο, ποζάρει στην Sunset Boulevard στο Λος Άντζελες μπροστά από την αφίσα της για την rom com ταινία «Marry Me» καθώς και σε ρόλο μοντέλου για τη σειρά ομορφιάς JLO Beauty.



Τον Φεβρουάριο, ένα στιγμιότυπο την δείχνει να απολαμβάνει ένα δείπνο με τον Μπεν Άφλεκ σε μια κουζίνα με την ίδια να είναι αμακιγιάριστη. Τον Μάρτιο, πιασμένη χέρι – χέρι με τον Μπεν στις διακοπές τους. Τον Απρίλιο, η Τζένιφερ Λόπεζ δείχνει το πράσινο διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων της. Τον Μάιο, είναι συγκινημένη βλέποντας σκίτσα του νυφικού της για τον γάμο της μήνες αργότερα.



Συνεχίζοντας, τον Ιούνιο την δείχνει να προωθεί το ντοκιμαντέρ της Halftime ενώ τον Ιούλιο δίνει μια ματιά στο γάμο – αστραπή με τον Μπεν Άφλεκ στο Λας Βέγκας αλλά και στο Παρίσι που κάνει πρόβα για το νυφικό της.



Ακολουθεί ο Αύγουστος με τον γάμο της, καθώς κοιτάζεται στον καθρέφτη με ένα από τα Ralph Lauren νυφικά της. Ο Σεπτέμβριος την βρίσκει σε διακοπές με μπικίνι. Τον Οκτώβριο με βρεγμένα μαλλιά και ένα χακί παντελόνι ενώ βρισκόταν σε ένα καμαρίνι. Για τον Νοέμβριο, πόζαρε με ένα φλοράλ σύνολο στο σπίτι της. Και τον Δεκέμβριο, σε ρόλο μοντέλου με ένα μακρύ ροζ φόρεμα, αλλά και στο εξώφυλλο της Vogue.

