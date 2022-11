Όταν η Τζένιφερ Άνιστον είχε επισκεφθεί την Ελλάδα -Τι είχε πει σε συνέντευξή της [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο πατέρας της Τζένιφερ Άνιστον, Τζον Άντονι Άνιστον, γεννημένος στα Χανιά, απεβίωσε την προηγούμενη Παρασκευή σε ηλικία 89 ετών.

Η 53χρονη ηθοποιός απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα της μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από στιγμιότυπα που τους δείχνουν μαζί όλα αυτά τα χρόνια.

«Γλυκέ μπαμπά... Τζον Άντονι Άνιστον. Ήσουν ένας από τους πιο όμορφους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ. Είμαι τόσο ευγνώμων που πήγες να πετάξεις στους ουρανούς εν ειρήνη - και χωρίς πόνο. Και μάλιστα στις 11/11! Είχες πάντα τον τέλειο συγχρονισμό. Αυτός ο αριθμός θα έχει για πάντα ακόμα μεγαλύτερη σημασία για μένα τώρα θα σε αγαπώ για πάντα».

Η σταρ του Χόλιγουντ αναφέρεται στο περίφημο τατουάζ στον καρπό της που γράφει 11 11.

Ο Τζον Άνιστον ήταν ηθοποιός που έγινε γνωστός για τον ρόλο του ως Βίκτωρ Κυριάκης στη σειρά «Days of Our Lives». Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σαπουνόπερα τον Ιούλιο του 1985.

Ο Τζον Άνιστον για τις ελληνικές ρίζες του

Ο Τζον Άνιστον, που αρχικά ονομαζόταν Γιάννης Αναστασάκης πριν αλλάξει το επώνυμό του, γεννήθηκε στα Χανιά.

Σε συνέντευξή του στο Greek Reporter δήλωσε ότι ο πατέρας του ήρθε στις ΗΠΑ το 1910. Αργότερα κατατάχθηκε στον αμερικανικό στρατό και πήγε να πολεμήσει στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Τραυματίστηκε αλλά, όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ, άνοιξε διάφορες επιχειρήσεις στο Κάσπαρ του Ουαϊόμινγκ - μια πόλη πετρελαίου εκείνη την εποχή.

Η Τζένιφερ Άνιστον με τον πατέρα της

Όταν σταμάτησε η παραγωγή πετρελαίου, ο πατέρας του επέστρεψε στην Ελλάδα και παντρεύτηκε, ορκιζόμενος στον παππού του ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ τη γυναίκα του από την Ελλάδα.

Η Τζένιφερ Άνιστον και οι γονείς της στην Κνωσό. Ο πατέρας της, Τζον, γεννήθηκε στα Χανιά στις 24 Ιουλίου 1933.

«Αλλά, καθώς η οικονομία της χώρας χειροτέρευε στα τέλη της δεκαετίας του '20, πήρε τη γυναίκα του (τη μητέρα μου) και επέστρεψε στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τζον Άνιστον στο Greek Reporter.

Η μικρή Τζένιφερ αγκαλιά με τον πατέρα της

Ο Άνιστον είπε ότι η οικογένειά του πηγαινοερχόταν μεταξύ ΗΠΑ και Κρήτης, όπου γεννήθηκε. Ως νεαρό κορίτσι, η Τζένιφερ Άνιστον γνώρισε και προσωπικά την Ελλάδα. Η Άνιστον έζησε στην Αθήνα και στη συνέχεια στην Κρήτη για μικρό χρονικό διάστημα με την οικογένειά της όταν ήταν πέντε ετών. Συνδέεται μάλιστα και με άλλους διάσημους Έλληνες, όπως ο Τέλι Σαβάλας, ο νονός της, ο οποίος έγινε γνωστός από τον ρόλο του Κότζακ.

Η Τζένιφερ Άνιστον μιλάει για την Ελλάδα

Η εντυπωσιακή ηθοποιός έχει δηλώσει ότι η ελληνική κληρονομιά της είναι μέρος του μυστικού πίσω από την αγέραστη ομορφιά της. «Ο πατέρας μου είναι 100% Έλληνας - έγινε 81 ετών και δεν έχει σχεδόν ούτε μια ρυτίδα», είπε κάποτε. «Και ούτε [είχε] η γιαγιά μου, η οποία ήταν 95 ετών όταν πέθανε».

Η Τζένιφερ Άνιστον σε νεαρή ηλικία με τη γιαγιά της, Στέλλα

Η Τζένιφερ Άνιστον μιλάει για τις όμορφες διακοπές της στην Ελλάδα και την επίσκεψη στην ελληνική οικογένειά της στην Κρήτη και στην Αθήνα, σε μια σπάνια συνέντευξη στο Jay Leno Show.

«Πήγα και είδα την οικογένειά μου. Θυμάμαι αυτό το μέρος στην Κρήτη, στα Χανιά. Η γιαγιά μου γεννήθηκε εκεί. Ήταν πραγματικά πανέμορφα. Ζούσαν φτιάχνοντας κρασί και ελαιόλαδο. Ήταν απλά πανέμορφα... είδαμε κατσίκες να τρέχουν τριγύρω. Συναντήσαμε θείους και θείες. Μείναμε με τα ξαδέρφια μου στην Αθήνα. Το θέμα με τους Έλληνες είναι ότι πας και επισκέπτεσαι έναν συγγενή μια ώρα και κάθε φορά είναι ένα γεύμα 3 πιάτων. Φτιάχνουν πολύ συχνά τηγανητές πατάτες, κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον», είχε πει μεταξύ άλλων περιγράφοντας την εμπειρία και τη διαμονή της στην Ελλάδα.

Όταν η Τζένιφερ Άνιστον τιμούσε την ελληνική καταγωγή της στα «Φιλαράκια»



Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου της 7ης σεζόν, με τίτλο «The One with Chandler and Monica's Wedding», ο χαρακτήρας της Τζένιφερ Άνιστον, η Ρέιτσελ, βιάζεται να βρει έναν τελετάρχη για τον γάμο της Μόνικα και του Τσάντλερ. Καθώς τρέχει γύρω από τον χώρο, αναζητώντας κάποιον για να παντρέψει το ζευγάρι, συναντά μια οικεία φιγούρα για τους περισσότερους θεατές ελληνικής καταγωγής: έναν Έλληνα ορθόδοξο ιερέα.

Ο ιερέας ήταν εκεί για να πραγματοποιήσει έναν ελληνικό γάμο μεταξύ ενός ζευγαριού που ονομάζονταν Αναστασάκης και Παπασηφάκη, όπως φαίνεται από μια πινακίδα πίσω από τη Ρέιτσελ και τον ιερέα. Αν και μπορεί αυτό να φαίνεται σαν μια αναφορά στους Έλληνες γενικά, η πινακίδα στην ουσία αναφέρεται στην ελληνική κληρονομιά της Τζένιφερ Άνιστον.