Οταν η Τζένιφερ Ανιστον είχε «δείξει» την ελληνική καταγωγή της στα «Φιλαράκια» [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Μετά το σπέσιαλ επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «Τα Φιλαράκια» που προβλήθηκε στα τέλη Μαΐου, πολλοί θαυμαστές της έτρεξαν να ξαναδούν από την αρχή όλες τις σεζόν της.

Βλέποντας και πάλι «Τα Φιλαράκια», κάποιοι από τους Έλληνες φαν μπορεί να παρατήρησαν μια ειδική αναφορά στην ελληνική καταγωγή της Τζένιφερ Άνιστον σε ένα επεισόδιο, που ίσως προηγουμένως να μην είχαν προσέξει.



Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου της 7ης σεζόν, με τίτλο «The One with Chandler and Monica's Wedding», ο χαρακτήρας της Τζένιφερ Άνιστον, η Ρέιτσελ, βιάζεται να βρει έναν τελετάρχη για τον γάμο της Μόνικα και του Τσάντλερ. Καθώς τρέχει γύρω από τον χώρο, αναζητώντας κάποιον για να παντρέψει το ζευγάρι, συναντά μια οικεία φιγούρα για τους περισσότερους θεατές ελληνικής καταγωγής: έναν Έλληνα ορθόδοξο ιερέα.

Ο ιερέας ήταν εκεί για να πραγματοποιήσει έναν ελληνικό γάμο μεταξύ ενός ζευγαριού που ονομάζονταν Αναστασάκης και Παπασηφάκη, όπως φαίνεται από μια πινακίδα πίσω από τη Ρέιτσελ και τον ιερέα. Αν και μπορεί αυτό να φαίνεται σαν μία αναφορά στους Έλληνες γενικά, η πινακίδα στην ουσία αναφέρεται στην ελληνική κληρονομιά της Τζένιφερ Άνιστον.

Ο πατέρας της Τζένιφερ Άνιστον είναι Έλληνας

Ο πατέρας της Τζένιφερ Άνιστον, Τζον Άνιστον, γεννήθηκε ως Γιάννης Αναστασάκης στα Χανιά της Κρήτης, αλλά μετακόμισε στις ΗΠΑ από πολύ μικρή ηλικία.



Όπως πολλοί Έλληνες μετανάστες στην Αμερική, αποφάσισε να συντομεύσει το επώνυμό του, κι έτσι το Αναστασάκης το έκανε Άνιστον. Ο Τζον Άνιστον είναι κι αυτός ηθοποιός και έχει γίνει περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στη σαπουνόπερα του NBC «Days of Our Lives», όπου παίζει έναν Έλληνα, τον Victor Kiriakis.

Για ένα διάστημα, πατέρας και κόρη δεν τα πήγαιναν πολύ καλά, όμως πλέον οι δυο τους τα έχουν βρει. Ο πατέρας της την παράτησε όταν ήταν μικρό κοριτσάκι, αλλά πλέον η σταρ των «Friends» έχει συμφιλιωθεί με τον πατέρα της, και σε αυτό βοήθησε η πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Πλέον η Τζένιφερ Ανιστον δείχνει δημόσια την αγάπη της προς τον πατέρα της, καθώς έχει ανεβάσει στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες μαζί του. Η Ρέιτσελ από τα «Φιλαράκια» ανέβασε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία τους από το παρελθόν, όταν ήταν μικρή στην αγκαλιά του, καθώς και μία πιο πρόσφατη. «Χριστούγεννα με έναν από τους δημιουργούς μου. Τότε και τώρα. Σ' αγαπώ, μπαμπά», είχε γράψει στη λεζάντα των φωτογραφιών.



Η σταρ του Χόλιγουντ, που είναι μια από τις υψηλότερα αμειβόμενες ηθοποιούς στον κόσμο, είναι υπερήφανη για τις ελληνικές ρίζες της. Όταν η Τζένιφερ Άνιστον ήταν μικρό κορίτσι, γνώρισε την Ελλάδα από κοντά. Έζησε στην Αθήνα και μετά στην Κρήτη για λίγο με την οικογένειά της όταν ήταν πέντε ετών. Νονός της υπήρξε άλλος ένας διάσημος Έλληνας του εξωτερικού, ο Τέλι Σαβάλας.

Η Τζένιφερ Άνιστον συχνά κατατάσσεται σε λίστες με τις πιο όμορφες γυναίκες στο Χόλιγουντ, γεγονός που η ηθοποιός πιστώνει στην ελληνική της καταγωγή. Σε μια συνέντευξή της, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο μπαμπάς μου είναι 100% Έλληνας. Έγινε 81 και ίσα που έχει μια ρυτίδα. Και ούτε η γιαγιά μου είχε, που ήταν 95 ετών όταν πέθανε».

