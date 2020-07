Τζένη Καρέζη: Η αντιπαλότητα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν παιχνίδια μάρκετινγκ -Τι λέει σήμερα ο Κωνσταντίνος Καζάκος

View this post on Instagram

Η Αλίκη φωτογραφίζεται με μαύρα μεγάλα γυαλιά, προσπαθώντας έτσι να κρύψει τον πόνο της, για τον πρόωρο χαμό της αδελφικής της φίλης, Τζένης, μια μέρα σαν την σημερινή, 27/07/1992. #αλικηβουγιoυκλακη