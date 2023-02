Τζέιμς Φλιν: Απεβίωσε ο παραγωγός των «Vikings» σε ηλικία 57 ετών - iefimerida.gr

Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιρλανδός παραγωγός ταινιών, Τζέιμς Φλιν.

Ο Φλιν ήταν παραγωγός σε πολλές επιτυχημένες ταινίες και σειρές, όπως Vikings, Becoming Jane, Banshees Of Inisherin και The Count of Monte Cristo.

Οι Irish Times επιβεβαίωσαν την είδηση του θανάτου του. Πριν από έναν χρόνο, ήταν παραγωγός στην κωμωδία «The Banshees of Inisherin», με πρωταγωνιστές τον Κόλιν Φάρελ και τον Μπρένταν Γκλίσον, που κέρδισε 9 υποψηφιότητες για τα φετινά Όσκαρ.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του. Ο παραγωγός ήταν παντρεμένος με την Χουανίτα Ουίλσον και μαζί της απέκτησε δύο παιδιά, τον Άλεξ και την Άννα.