Η Ριάνα εμφανίστηκε στο Super Bowl, έδειξε την κοιλιά της, αποκάλυψε ότι είναι ξανά έγκυος και έσπασε το Ιντερνετ - iefimerida.gr

Απαστράπτουσα, λαμπερή και.. έγκυος ξανά εμφανίστηκε η Ριάνα στο πολυαναμενόμενο ημίχρονο του Super Bowl.



Η 34χρονη τραγουδίστρια, η οποία έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί πριν από εννέα μήνες, προκάλεσε φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς ανέβηκε στην σκηνή και χάιδεψε την κοιλιά της μπροστά σε ένα παγκόσμιο κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων στο State Farm Stadium της Αριζόνα, όπου οι Philadelphia Eagles έχασαν από τους Kansas City Chiefs. Εκπρόσωπος της Ριάνα επιβεβαίωσε τα νέα για το μωρό λίγο μετά το τέλος του σόου της.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση της Ριάνα από το 2018, όταν μαζί με τον DJ Khaled ανέβηκαν στη σκηνή των βραβείων Grammy για να τραγουδήσουν το «Wild Thoughts».



Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της

Η Ριάνα ξεκίνησε το σόου αιωρούμενη σε μια πλατφόρμα πάνω από το γήπεδο, καθώς τραγούδησε το single της «B@@@ Better Have My Money». Όσο για το λουκ της, επέλεξε να φορέσει μια φαρδιά κατακόκκινη ολόσωμη φόρμα που κάλυπτε τις καμπύλες της και από κάτω έβαλε ένα στενό κορμάκι που τόνιζε την φουσκωμένη κοιλιά της. Επέλεξε ωστόσο να αφήσει στην άκρη τις ψηλοτάκουνες γόβες που φορούσε στην πρώτη της εγκυμοσύνη ακόμη και λίγο πριν γεννήσει, και εμφανίστηκε με αθλητικά.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όντας έγκυος, η Ριάνα προσπάθησε επίσης να κρατήσει στο ελάχιστο τις χορευτικές της κινήσεις, με τους χορευτές της ντυμένους στα λευκά, να αναλαμβάνουν αυτό το έργο.



12 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ερμήνευσε η Ριάνα

Όσο για το ερμηνευτικό κομμάτι, η Ριάνα φρόντισε να θυμίσει στους οπαδούς της πόσες επιτυχίες είχε – δεν είναι περίεργο εξάλλου, σύμφωνα με την New York Post, που άλλαξε τη λίστα των τραγουδιών που θα ερμήνευε, 39 φορές. Ωστόσο, έμεινε στις γνωστές της επιτυχίες και δεν αποκάλυψε κανένα νέο τραγούδι. Έκανε το κοινό να ξεσηκωθεί με το «Where Have You Been», ακολουθούμενο από την επιτυχία «Only Girl». Στην συνέχεια, ερμήνευσε το «We Found Love», το «Rude Boy» και την επιτυχία της «Work», χωρίς όμως τον Drake. Συνέχισε με το «Wild Thoughts» και το «Pour It Up» ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με το «Umbrella» και στη συνέχεια το «Diamonds» για κλείσιμο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της Ριάνα αποτέλεσε πάντως έκπληξη, καθώς προηγουμένως είχε δηλώσει σε τηλεοπτική της εμφάνιση πως δίσταζε να πει το ναι στο Super Bowl καθώς είχε γεννήσει πρόσφατα. «Σκεφτόμουν: ‘Είσαι σίγουρη; Έχουν περάσει μόλις 3 μήνες από τον τοκετό; Θα έπρεπε να παίρνω τόσο σημαντικές αποφάσεις αυτή τη στιγμή; Μπορεί να το μετανιώσω» είχε δηλώσει για την στιγμή που δέχτηκε την πρόταση να εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl.



«Όταν γίνεσαι μαμά, συμβαίνει κάτι που σε κάνει να νιώθεις ότι μπορείς να κατακτήσεις τον κόσμο – μπορείς να κάνεις τα πάντα» συνέχισε η Ριάνα. «Και το Super Bowl είναι μία από τις μεγαλύτερες σκηνές στον κόσμο, οπότε όσο τρομακτικό κι αν ήταν αυτό, υπάρχει κάτι συναρπαστικό στην πρόκληση αυτή. Είναι σημαντικό να το δει αυτό ο γιος μου» πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα υπονοούμενα για την εγκυμοσύνη - Τρελάθηκαν οι θαυμαστές της

Φυσικά, με το που εμφανίστηκε στην σκηνή η Ριάνα με την ολόσωμη φαρδιά φόρμα, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδιναν και έπαιρναν.

Κάποιοι θεώρησαν ότι μια συνέντευξη πριν από το Super Bowl στο NFL Total Access άφησε υπονοούμενα για την κοιλιά της, καθώς είπε αινιγματικά: «Σκέφτομαι να φέρω κάποιον», αν και η εμφάνισή της δεν είχε καλεσμένους.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Περίμενε, είναι έγκυος η Ριάνα ή βλέπω μαλ@@@@;» έγραψε ένας χρήστης του Twitter που μίλησε εκ μέρους πολλών. Κάποιοι άλλοι μοιράστηκαν απλώς φωτογραφίες από το ρούχο με την φουσκωμένη κοιλιά της, το οποίο φαίνεται να μιλάει από μόνο του.