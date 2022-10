Τζέφρι Ντάμερ: «Επίθεση» με εσώρουχα στον πατέρα του serial killer -Θαυμαστές του κανίβαλου συρρέουν στο σπίτι του - iefimerida.gr

Τη στιγμή που η σειρά «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» σπάει όλα τα ρεκόρ προτιμήσεων στο Netflix, σχετικά με τη ζωή του κανίβαλου Τζέφρι Ντάμερ, ο πατέρας του srial killer δέχτηκε επίθεση με εσώρουχα.

Οι fans της σειράς του γλυκομίλητου δολοφόνου, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, έχουν κατακλύσει το σπίτι του πατέρα τού κατά συρροή δολοφόνου, Λάιονελ Ντάμερ, στο Οχάιο.

«Σταμάτησε μια κυρία στο τέλος του δρόμου, έβγαλε το εσώρουχό της και το πέταξε στην αυλή. Βγήκα και πήρα με ένα κοντάρι το εσώρουχο από την αυλή και αυτή φώναζε "Σ’ αγαπώ Λάιονελ". Μάλιστα έβαλα πινακίδες ότι απαγορεύεται να εισέρχονται στην οικία, προσπαθώντας να τους αποτρέψω» είπε ο φύλακας του 86χρονου στην εφημερίδα «The Sun».

Ο φύλακας του σπιτιού του πατέρα του Ντάμερ τονίζει ότι το κοινό έχει «λατρέψει» την ιστορία του δολοφόνου. «Φαίνεται ότι κάθε φορά που βγαίνει μια ταινία ή μια σειρά, τότε αρχίζουν να συμβαίνουν πολλά τρελά με τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες».

Η σκοτεινή σειρά του Ντάμερ κατάφερε να γίνει viral, κατατροπώνοντας μάλιστα τόσο το «House of the Dragon» όσο και το «Rings of Power» σε δημοφιλία.

Η εχθρική συμπεριφορά οδηγού έξω από το σπίτι του Λάιονελ Ντάμερ

«Πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχαμε έναν τύπο, ο οποίος βγήκε από ένα αυτοκίνητο, περίπου 20 ή 30 μέτρα από την μπροστινή πόρτα. Βγήκε έξω και συμπεριφερόταν ακανόνιστα και βίαια, λέγοντας ότι ήθελε να δει τον Λάιονελ. Συμπεριφερόταν πολύ εχθρικά» αποκάλυψε ο φύλακας, ο οποίος από εκείνο το σκηνικό και μετά ξεκίνησε να οπλοφορεί με σκοπό την προστασία τόσο του εαυτού του όσο και του πατέρα τού Τζέφρι Ντάμερ.

«Άρχισε να με βρίζει και του έλεγα: "Γεια σου φίλε, πρέπει να φύγεις, δεν πρόκειται να μπεις μέσα". Άρχισε να συμπεριφέρεται τρελά τότε, οπότε έκανα ένα βήμα πίσω, γιατί δεν ήμουν οπλισμένος και προσποιήθηκα ότι τραβάω το πιστόλι, για να τον τρομάξω. Νόμιζα ότι αυτός ο τύπος θα μου έκανε κακό».

Σύμφωνα με τον φύλακα, είχε αναγκαστεί να απαγορεύσει στον πατέρα του δολοφόνου να βγαίνει ακόμα και στην αυλή.

Ο Ντάμερ ομολόγησε την ενοχή του για τις δολοφονίες, αλλά στη δίκη οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι ήταν παράφρων. Η Εισαγγελία απέρριψε το επιχείρημα. Ο δικαστικός ψυχίατρος Παρκ Ντίετζ έκρινε ότι μπορούσε να δικαστεί, επειδή κατά τον νόμο είχε σώας τας φρένας.

Πολλοί ψυχίατροι διέγνωσαν διάφορες διαταραχές προσωπικότητας, αλλά το δικαστήριο έκρινε ότι καμιά από αυτές δεν αποτελούσε ελαφρυντικό για την ποινή. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη συν 70 χρόνια.

Ο serial killer πέθανε για όσα έκανε, στις 28 Νοεμβρίου του 1994, όταν ένας συγκρατούμενος, που αποκαλούσε τον εαυτό του «Χριστό», τον ξυλοκόπησε με μεταλλική ράβδο στο ντους του γυμναστηρίου, μέχρι θανάτου. Όσο βρισκόταν στη φυλακή, ο Ντάμερ είχε βαφτιστεί ξανά και δήλωνε μετανιωμένος για τα εγκλήματά του.

Ο πατέρας του Τζέφρι Ντάμερ θελει να μηνύσει το Netflix

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Post και Sun, ο Λάιονελ Ντάμερ σκέφτεται να μηνύσει το Netflix για την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η σειρά στην προσωπική του ζωή.

Ακόμα, δήλωσε ενοχλημένος που το Netflix δεν ζήτησε ποτέ την άδεια να χρησιμοποιήσει τις ηχογραφήσεις, τις οποίες η νομική ομάδα του γιου του είχε στην κατοχή της, στην άλλη σειρά-ντοκιμαντέρ για το ίδιο θέμα, με τίτλο «Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes», η οποία κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο.

Σε επαρχία του Οχάιο ζει ο πατέρας του Ντάμερ



Ο πατέρας του Ντάμερ ζει τα τελευταία χρόνια σε μία επαρχία του Οχάιο και έχει αρνηθεί να κάνει οποιαδήποτε δήλωση από τη στιγμή που κυκλοφόρησε η σειρά. Ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει ξεπεράσει όσα έχουν συμβεί, αφού όσοι κατάφεραν να τον δουν από κοντά μιλούν για ένα ψυχολογικό ράκος.

Σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ, οι fans του κανίβαλου δολοφόνου, ακόμα και τόσα χρόνια μετά, εξακολουθούν να εμφανίζονται στο κτήμα του πατέρα του serial killer. Σύμφωνα με δηλώσεις του βοηθού του, ο πατέρας του Ντάμερ αποφάσισε να οπλιστεί για να εξασφαλίσει τη σωματική του ακεραιότητα, δεδομένης της ξαφνικής φρενίτιδας που έχει προκληθεί αυτό το διάστημα με τη σειρά του Netflix.