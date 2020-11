Το Twitter τρόλαρε τη σύλληψη της Δρόσως στις «Αγριες Μέλισσες» -«Κυρ αστυνόμε, δεν το ‘κανα εγώ»

Η σκηνή της σύλληψης της Δρόσως από τους αστυνομικούς, την ώρα που έκανε «πιάτσα» στις «Άγριες Μέλισσες» έφερε βροχή αναρτήσεων στο Twitter.

Η μικρότερη αδελφή Σταμίρη στη σειρά του ΑΝΤ1 αποφάσισε να βγει στο πεζοδρόμιο για να μαζέψει χρήματα. Χρήματα τα οποία βρήκε και έκλεψε ο Τάκης, όπως είδαμε στο επεισόδιο της Δευτέρας στις «Άγριες Μέλισσες».

Η Δρόσω, πάντως, έρχεται αντιμέτωπη με τον Τάκη στο επεισόδιο της Τρίτης (17-11) και του αποκαλύπτει πως τα ξέρει όλα και είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να δουλεύει.



Το Twitter τρόλαρε τη σύλληψη της Δρόσως στις «Άγριες Μέλισσες»

«Ας έστελνε...», γράφει κάποιος παρακολουθώντας το επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες».

Η σύλληψη της Δρόσως συνδέθηκε σε πολλές από τις αναρτήσεις με τους ελέγχους της αστυνομίας τις τελευταίες ημέρες για την τήρηση των μέτρων, εν μέσω lockdwn.

«Όταν έχεις ξεχάσει να στείλεις στο 13033», γράφει χαριτολογώντας κάποιος άλλος, παρακολουθώντας τη σύλληψη της Δρόσως στις «Άγριες Μέλισσες».

οταν εχεις ξεχάσει να στείλεις στο 13033 😂😂😂 #AgriesMelisses pic.twitter.com/qOx7sYzGEi — Εθνική Χήρα 👰🏻 (@vasiliki_agg) November 16, 2020

«Roooooxanne… You don't have to put on the red light», σιγοτραγουδά κάποιος άλλος, αναφέροντας τους στίχους των Police με θέμα την πορνεία φυσικά.

#agriesmelisses Roooooxanne

You don't have to put on the red light pic.twitter.com/kk9060d4Xw — Διαφανιώτικα Μιμς (@diafaniotika) November 16, 2020

«Δεν περνάει ψυχή από δω. Φταίει λογικά το φένξουι» σημειώνει κάποιος άλλος, παρακολουθώντας την πιάτσα στη σειρά «Άγριες Μέλισσες».

#AgriesMelisses -Δεν περναει ψυχη απο δω

-Φταιει λογικα το φενξουι pic.twitter.com/6eKESAhZuw — Αμάρτησα γιατί είμαι φαν (@stemma74760817) November 16, 2020

«Α ρε, Δρόσω, μια ζωή άτυχη! Γιατί άραγε; Φταίνε οι επιλογές σου; Φταιν' οι βλακείες σου;» γράφει κάποιος άλλος για την τύχη της Δρόσως στις «Άγριες Μέλισσες».

«Κυρ αστυνόμε, δεν το 'κανα εγώ. Μην με τραβολογάτε για δικά σας ζητήματα», σημειώνει κάποιος άλλος.