«Ξαφνικά βρήκα ένα από τα στήθη της στο πιάτο μου» -Η ιστορία πίσω από τη θρυλική φωτό με τη Σοφία Λόρεν και την Τζέιν Μάνσφιλντ

Σοφία Λόρεν: εντυπωσιακή, αισθησιακή, ρομαντική, αφοπλιστικά ειλικρινής.

Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ του Χόλιγουντ, επιστρέφει στις οθόνες μας, μετά από 10 χρόνια, με τη νέα ιταλική ταινία του Netflix τίτλο «The Life Ahead».

Η 70χρονη κινηματογραφική καριέρα της Σοφίας Λόρεν είχε τα πάντα. Λάμψη, παθιασμένους έρωτες, κουτσομπολιά. Ένα είναι σίγουρο: η σέξι Ιταλίδα ηθοποιός, συνεχίζει να μαγεύει και να εμπνέει μέχρι σήμερα.

Παρά την εκθαμβωτική της εμφάνιση, όταν ξεκίνησε την καριέρα της, της είχαν πει, όπως και στην Τζούντι Γκάρλαντ κάποια χρόνια νωρίτερα, λέγοντάς της ότι δεν ήταν αρκετά όμορφη για τη σόουμπιζ. Κι όμως, αυτό το πικρόχολο σχόλιο, προήλθε από τον μελλοντικό σύζυγό της.

Σε ηλικία 17 ετών, η Σοφία Λόρεν γνώρισε τον διάσημο Ιταλό παραγωγό Κάρλο Πόντι, ο οποίος ήταν 22 ετών μεγαλύτερος της, κατά τη διάρκεια καλλιστείων, στα οποία ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής το 1951. Η σχέση του ζευγαριού, ξεκίνησε με δύσκολο τρόπο. Ενώ, η Ιταλίδα σταρ έκανε μια δοκιμή οθόνης (screen test) για αυτόν, ένας κάμεραμαν φώναξε: «Είναι αδύνατο να τη φωτογραφίσω. Το πρόσωπό της είναι πολύ κοντό, το στόμα της είναι πολύ μεγάλο, η μύτη της είναι πολύ μακριά».

Η Σοφία Λόρεν στην ταινία του Netflix «The Life Ahead»

Όταν ο Πόντι ζήτησε από τη Σοφία Λόρεν να κάνει πλαστική στη μύτη

Αντί να πάρει το μέρος της μελλοντικής συζύγου του, την οποία παντρεύτηκε το 1957, ο Πόντι έριξε λάδι στη φωτιά.

«Σοφία, το έχεις σκεφτεί ποτέ… ξέρεις, να μαλακώσεις το… μαλακώνοντας το… το κυρίαρχο προφίλ σου,;». Η Σοφία Λόρεν τον θυμάται να το λέει, όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά της το 2014, με τίτλο «Χθες, Σήμερα, Αύριο: Η ζωή μου». Η νεαρή ηθοποιός ήταν θυμωμένη με αυτό που υπονοούσε.

«Κάρλο, αν υπονοείς ότι για να κάνω ταινίες θα πρέπει να κόψω ένα κομμάτι από τη μύτη μου, τότε θα επιστρέψω στο Pozzuoli επειδή δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω πλαστική στη μύτη μου», του είπε. Η Σοφία Λόρεν ισχυρίζεται ότι δεν έχει κάνει ποτέ, καμία χειρουργική επέμβαση.

Και γιατί να το κάνει; Η εμφάνιση της ήταν αρκετά καλή για τον Κάρι Γκραντ. Ο Άγγλο-Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο "His Girl Friday" και στο "To Catch A Thief" του Άλφρεντ Χίτσκοκ, συμμετείχε στην ταινία του 1957 "The Pride and the Passion" μαζί με τους Σοφία Λόρεν και Φρανκ Σινάτρα. Το τρίο συναντήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ενός κοκτέιλ πάρτι στο Castellana Hotel στη Μαδρίτη.

Σοφία Λόρεν, Κάρλο Πόντι (1979) / Φωτογραφία: ΑΡ

Ο έρωτας της Σοφίας Λόρεν με τον Κάρι Γκραντ

Ο γοητευτικός Κάρι Γκραντ πλησίασε τη Σοφία Λόρεν φορώντας σμόκιν και της είπε: «Η δεσποινίς Λολόρεν, να υποθέσω; Ή μήπως είναι η δεσποινίς Lorgenigida; Εσείς οι Ιταλοί έχετε τόσο περίεργα επώνυμα, δεν φαίνεται να τα καταλαβαίνω».

Ξεχνώντας την γκάφα του, οι δύο άρχισαν να τρώνε συχνά δείπνο μαζί και να γυρνούνε με το αυτοκίνητο γύρω από την Ισπανία στο κόκκινο MG αυτοκίνητο του, και δένονταν όλο και περισσότερο συναισθηματικά. Αυτό δεν ήταν μια αθώα ερωτοτροπία: Αυτή ήταν 22 ετών, αυτός 52. Η Σοφία Λόρεν επρόκειτο να παντρευτεί τον Πόντι και ο Γκραντ ήταν ήδη παντρεμένος με την τρίτη σύζυγό του Μπέτσι Ντράκ. Επίσης, υπήρξαν επίσης συνεχείς εικασίες σχετικά με τη σεξουαλικότητα του Γκραντ.

Η σέξι Σοφία Λόρεν, ήταν «μεταξύ δύο ανδρών και δύο κόσμων», και την τελευταία νύχτα των γυρισμάτων, η ίδια γράφει ότι κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Κάρι Γκραντ έριξε μια βόμβα. «Θα με παντρευτείς;», τη ρώτησε.

Πριν λίγες ημέρες, η Σοφία Λόρεν, με εξομοληγητική διάθεση είπε στους Radio Times, ανακαλώντας όσα είχε περιγράψει στα απομνημονεύματά της: «Ο Κάρι Γκραντ ήταν πολύ όμορφος άντρας και υπέροχος ηθοποιός, αλλά δεν μου έκανε πρόταση γάμου».

Αν και το ζευγάρι δεν ανέβηκε ποτέ τα σκαλιά της εκκλησίας, ο Κάρι Γκραντ δεν σταμάτησε ποτέ να την σκέφτεται. Όταν η Σοφία Λόρεν μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο μετά τη λήξη της ταινίας, συνέχισε να της στέλνει μεγάλα μπουκέτα με τριαντάφυλλα, κι ας ήξερε ότι θα τα έβλεπε ο Πόντι.

Σοφία Λόρεν, Κάρι Γκραντ / Φωτογραφία: Getty Images

Τον Απρίλιο του 1957, η Σοφία Λόρεν πήγε για πρώτη φορά στην Αμερική, όπου μπορούσε να είναι πιο κοντά στον Πόντι, τον οποίο παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο. Την υποδέχτηκε μια «θάλασσα» φωτογράφων, ενώ η άφιξή της κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα.

Αμέσως, κατευθύνθηκε στο πρώτο της πάρτι στο Χόλιγουντ, το οποίο διοργάνωσε η Paramount στο Romanoff's στο Μπέβερλι Χιλς.

Η Σοφία Λόρεν, η τιμώμενη προσκεκλημένη στο soiree, ένα μεγάλο επίτευγμα όταν η λίστα επισκεπτών περιελάμβανε επίσης τους ονόματα όπως αυτά των Φρεντ Αστέρ, Τζιν Κέλι, Γκάρι Κούπερ, και Μπάρμπαρα Στάνγουικ. Κάποια στιγμή, τα ανδρικά βλέμματα έκλεψε η εκρηκτική ξανθιά ηθοποιός Τζέιν Μάνσφιλντ, η σταρ του "This Girl Can't Help It", που υπήρξε επίσης και μία Playboy Playmate.

Κάποια στιγμή, η Μάνσφιλντ περπάτησε καμαρωτά μέχρι το τραπέζι της Σοφίας Λόρεν «ίσως όχι εντελώς νηφάλια». «Ξαφνικά βρήκα ένα από τα στήθη της στο πιάτο μου», περιγράφει η Ιταλίδα σταρ, αγριοκοιτάζοντας την ξανθιά ηθοποιό. Εκείνη η στιγμή, απαθανατίστηκε από έναν πανούργο παπαράτσι, με την φωτογραφία να έχει εμπνεύσει τον κόσμο και να έχει γίνει meme, με πολλές εκδοχές.

«Η εικόνα ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο», έγραψε η Σοφία Λόρεν. «Αρνήθηκα να την υπογράψω».

Η ηθοποιός για άλλη μια φορά εξήγησε με αξιομνημόνευτο τρόπο στο Entertainment Weekly το 2014, ανταποκρινόμενο στη φήμη της.

«Κοιτάζω τις θηλές της γιατί φοβάμαι ότι πρόκειται να έρθουν στο πιάτο μου», είπε χαρακτηριστικά η Σοφία Λόρεν. «Στο πρόσωπό μου βλέπεις τον φόβο», λέει με το καυστικό της χιούμορ και τη μοναδική ειλικρίνεια της.