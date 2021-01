«Μόνος στο σπίτι»; Αφαντος χθες ο Μπάρον, ο μικρότερος γιος του Τραμπ -Τον ψάχνει το Twitter

Τελικά που χάθηκε χθες ο Μπάρον Τραμπ;

Ο «Βενιαμίν» της πρώην προεδρικής οικογένειας των ΗΠΑ έλαμψε διά της απουσίας την ώρα που τα μεγαλύτερα αδέλφια του άκουγαν τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του στην αεροπορική βάση Άντριους, προτού αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον.

Ο 14χρονος Μπάρον, το μοναδικό παιδί που απέκτησε ο Τραμπ από το γάμο του με την Μελάνια, φέρεται να συνόδευσε τους γονείς του στο ταξίδι τους με το προεδρικό αεροσκάφος στη Φλόριντα. Ωστόσο, ήταν άφαντος στον διάδρομο προσγείωσης, όταν ο πρώην πρόεδρος απευθυνόταν στους οπαδούς του υποσχόμενος ότι «θα επιστρέψει», ενώ σύμφωνα με το “People” δεν εμφανίστηκε ούτε κατά την αποχώρηση νωρίτερα των Τραμπ από τον Λευκό Οίκο με το ελικόπτερο που τους μετέφερε στην αεροπορική βάση Άντριους. Η απουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη με χρήστες του Twitter να στήνουν «πάρτι» συγκρίνοντάς του με τον πρωταγωνιστή του «Μόνος στο Σπίτι», Κέβιν ΜακΚάλιστερ.

It’s silly, but I wonder if Barron is alone in the White House going all Home Alone. pic.twitter.com/VkbwoGDCP2 — Malraux (@jed_white) January 20, 2021

«Μόνος στο Σπίτι 6: Οι Τραμπ παράτησαν τον Μπάρον στον Λευκό Οίκο», σχολίασε ένας χρήστης.

«Mόνος στο Σπίτι με πρωταγωνιστή τον Μπάρον Τραμπ», έγραψε ένας άλλος. «Τον άφησαν μέσα;», πρόσθεσε ένας τρίτος. «Άφησαν οι Τραμπ τον Μπάρον Μόνο στο Σπίτι; Δεν τον είδα στο Air Force One. Καλά θα κάνουν οι Μπάιντεν να ψάξουν το υπόγειο»…

Barron Trump at the white house right now pic.twitter.com/MCf2c3JWFF — Gaia The Lucky Devil 🏳️‍🌈 (@luckydevilgaia) January 20, 2021

Ορισμένοι κατηγόρησαν μάλιστα τη Μελάνια ότι «παράτησε» πίσω τον γιο της:

«Όπως πάντα η Μελάνια ήταν πολύ απασχολημένη για να ασχοληθεί με ο,τιδήποτε άλλο εκτός από τη μόδα και τα μαλλιά της – Η Τίφανι μπήκε στο κάδρο για να ανκοινώσει στην υφήλιο ότι αρραβωνιάστηκε- Κι ο Μπάρον, ο φτωχoύλης Μπάρον είναι το μόνο παιδί που εξορίστηκε από τη Νέα Υόρκη στην Ουάσιγκτον κι από εκεί στη Φλόριντα».

What if they forgot Barron at the White House and it was the basis for a new Home Alone movie coming to Disney+ — Mission: SPACE Stan Account (@Tui717) January 20, 2021

Melania as always too busy to care for anything other than fashion or hair-Tiffany got in one last shot to let the world know she’d be tying the knot-& Barron, poor Barron, he’s only a child-From NY to DC to FL, exiled. — PamElla (@PamElla13171779) January 20, 2021

Ο Τραμπ, η Μελάνια κι ο Μπάρον θα ζήσουν -μέχρι νεωτέρας - στο Μαρ-α-Λάγκο, του Πάλμ Μπιτς στη Φλόριντα. Μάλιστα η Μελάνια το τελευταίο διάστημα ήταν απασχολημένη καταστρώνοντας τα σχέδιά της για το μέλλον αλλά και αναζητώντας ένα νέο σχολείο για τον Μπάρον στην Ηλιόλουστη Πολιτεία. Πρόσφατα μάλιστα επισκέφθηκε ένα ιδιωτικό σχολείο βόρεια του Μαϊάμι, σύμφωνα με την Palm Beach Post, ενώ μια άλλη τοπική εφημερίδα, η South Florida Sun-Sentinel είχε αναφέρει στα μέσα Δεκεμβρίου ότι ο μικρότερος γιος του Τραμπ ίσως φοιτήσει στο Pine Crest School στο Φορτ Λόντερντεϊλ, όπου τα ετήσια δίδακτρα υπερβαίνουν τα 35.000 δολάρια κι όπου συχνάζουν τα πλουσιόπαιδα της ελίτ της νότιας Φλόριντα, προτού εγγραφούν στη συνέχεια σε φημισμένα Πανεπιστήμια.