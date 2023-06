Η Τουίγκι, το πιο διάσημο μοντέλο στον κόσμο, στα 74 της, μοιράζεται τα μυστικά της «για να μεγαλώνει με χάρη» - iefimerida.gr

Η Τουίγκι είναι γνωστή ως σύμβολο της μόδας της δεκαετίας του 1960 και ένα από τα πιο διάσημα μοντέλα εκείνης της εποχής.

Ενώ εκείνη την εποχή η τάση ήταν για παχουλά μοντέλα με κλασικά γυναικεία κουρέματα, η μικροκαμωμένη Τουίγκι λάνσαρε την ανδρόγυνη εμφάνιση. Ενίσχυσε το μακιγιάζ της με ψεύτικες βλεφαρίδες -σήμα κατατεθέν της αργότερα-, έκοψε τα μαλλιά κοντά και δημιούργησε ένα νέο πρότυπο ομορφιάς.

Τον Μάρτιο του 1967 πήγε στη Νέα Υόρκη και έκανε το εξώφυλλο της Vogue France, φωτογραφημένη από τον Χένρι Κλαρκ. Παρουσίαζε συχνά τις δημιουργίες της Μαίρης Κουάντ και έγινε γρήγορα γνωστή στον χώρο της μόδας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο ως εμβληματικό πρόσωπο της ποπ κουλτούρας και της δεκαετίας του '60. Κατέκτησε τις πασαρέλες και φωτογραφήθηκε για τα περιοδικά από τους μεγαλύτερους φωτογράφους.

Στα 73 της χρόνια διατηρεί τα διαπεραστικά μπλε μάτια και την όμορφη οστική δομή που, σχεδόν μισό αιώνα πριν, την ανέδειξαν από την αφάνεια μιας απλής μαθήτριας του Βόρειου Λονδίνου, στο «πρόσωπο του '66». Από τότε η καριέρα της εκτοξεύθηκε.

Εργάστηκε ως μοντέλο σε όλο τον κόσμο, γύρισε ταινίες μεγάλου μήκους, πρωταγωνίστησε στο Μπρόντγουεϊ, φιλοξένησε το δικό της chat show, ηχογράφησε άλμπουμ και λάνσαρε μια σειρά ρούχων και ένα podcast, ενώ στην πορεία συνδέθηκε στενά με τον Dustin Hoffman («ένας σπουδαίος φίλος») μέχρι τον Paul McCartney και την Kate Moss.

Το 2019 έγινε dame. «Είμαι τόσο περήφανη που είμαι Βρετανίδα, οπότε ενθουσιάστηκα γι' αυτό», λέει.

Τουίγκι: Η ζωή της γίνεται ταινία

Πρόκειται για ένα μεγάλο ταξίδι, το οποίο αφηγείται για πρώτη φορά σε ένα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε από την ηθοποιό και σκηνοθέτρια Sadie Frost (μια άλλη φίλη), η οποία πρότεινε την ιδέα μετά την εμφάνισή της στο podcast της Twiggy, Tea With Twiggy, προωθώντας το αφιέρωμα της ταινίας της στη Mary Quant.

«Τη ρώτησα στο podcast αν επρόκειτο να κάνει κι άλλα παρόμοια έργα και μου είπε: "Δεν ξέρω: "Ω, θα έπρεπε να κάνω εσένα". Και απλώς γέλασα», θυμάται η Twiggy. «Αλλά μετά, όταν βγήκαμε από το podcast, είπε: "Πώς σου φαίνεται;" Και αυτό ήταν».

Στην πραγματικότητα, είναι η πρώτη από τις δύο ιστορίες ζωής της Twiggy φέτος: τον Σεπτέμβριο αναμένεται ένα μιούζικαλ για την Twiggy, το Close Up, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Ben Elton (επίσης φίλο).

Η σκηνοθέτρια Sadie Frost (αριστερά) και η Twiggy ποζάρουν στους φωτογράφους για το ντοκιμαντέρ «Twiggy» στο 76ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου στις Κάννες / Φωτογραφία: Scott Garfitt/Invision/AP

Η ταινία, εν τω μεταξύ, βρίσκεται στο μοντάζ. Τα τελικά πλάνα τραβήχτηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Φεστιβάλ των Καννών, αλλά είναι σίγουρο ότι θα πρόκειται για ένα ταξίδι στις αναμνήσεις, με φωτογραφίες και βίντεο από διάφορες εποχές, διανθισμένα με σχόλια από προσωπικότητες της σόουμπιζ.

Σήμερα, η Τουίγκι μένει σε ένα διαμέρισμα στο Κένσινγκτον που μοιράζεται με τον δεύτερο σύζυγό της, τον ηθοποιό Leigh Lawson, και το οποίο αποτελεί από μόνο του κάτι σαν μίνι μουσείο της ζωής της, όπως γράφει η Kathryn Knight σε άρθρο της στην Daily Mail.

Στο μπάνιο υπάρχει μια μεγάλη ασπρόμαυρη φωτογραφία της που τη δείχνει να ποζάρει ως μοντέλο με την Kate Moss, μαζί με ένα σκίτσο υπογεγραμμένο από τον Dustin Hoffman, στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος στον ρόλο του Σάιλοκ στο «Έμπορος της Βενετίας» το 1989, μαζί με τον Lawson ως Antonio.

Όλα αυτά απέχουν πολύ από την ημιτελή μονοκατοικία του Neasden όπου η Lesley Hornby, όπως ήταν τότε, γεννήθηκε ως η μικρότερη από τρεις κόρες μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τουίγκι: Η εύθραυστη ψυχική υγεία της μητέρας της

Υπήρχε μεγάλο χάσμα μεταξύ των τριών κοριτσιών και, ως 15 χρόνια μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη αδελφή της, Shirley, ήταν σαν δεύτερη μητέρα, ιδίως καθώς η μητέρα τους Nell πάλευε με περιόδους κατάθλιψης, έχοντας εισαχθεί κατά καιρούς σε ψυχιατρική κλινική.

«Νομίζω ότι σήμερα η διάγνωσή τους μάλλον θα ήταν: διπολική διαταραχή. Στην οικογένεια όλοι πιστεύουμε ότι ξεκίνησε αφού με γέννησε, επειδή τότε ήταν 40 ετών, που εκείνη την εποχή ήταν αργά. Και πιθανότατα είχε επιλόχειο κατάθλιψη, η οποία δεν είχε διαγνωστεί. Και μετά ήταν και ο πόλεμος.

Όταν η άλλη μου αδελφή, η Vivien, ήταν μόλις μωρό, μια βόμβα έπεσε στην άκρη του κήπου μας και ανατίναξε τα παράθυρα. Πρέπει να ήταν πολύ τρομακτικό. Νομίζω ότι τα νεύρα της είχαν καταστραφεί. Αλλά με προστάτευαν τόσο πολύ ο πατέρας μου και οι αδελφές μου», έχει εξομολογηθεί το διάσημο μοντέλο.

Η Τουίγκι το 1967 / Φωτογραφία: ΑΡ

Η Τουίγκι λάτρευε τον πατέρα της Norman, ο οποίος ήταν ξυλουργός που είχε μεταναστεύσει προς τα νότια από τη γενέτειρά του, το Bolton του Lancashire. «Αγαπούσα τη μαμά μου, αλλά εκείνος ήταν ξεχωριστός. Ήταν απίστευτα προστατευτικός και ισορροπημένος» παραδέχεται.

Ο Norman φαίνεται σίγουρα να είχε αξιέπαινη προνοητικότητα. Από τη στιγμή που η «Twiggy» -το όνομα ήταν παρακλάδι από το παιδικό της παρατσούκλι, Twigs- λανσαρίστηκε στον κόσμο αφού εντοπίστηκε από έναν δημοσιογράφο μόδας να διαφημίζει ένα νέο κοντό χτένισμα για τον διάσημο κομμωτή Leonard Lewis, φρόντισε να μην την αφήνει ποτέ χωρίς επίβλεψη.

«Τη μια εβδομάδα ήμουν στο σχολείο και μέσα σε τρεις μήνες έκανα τις παριζιάνικες συλλογές για το περιοδικό Elle και τη Vogue», λέει κουνώντας το κεφάλι της. «Εννοώ, ήταν τρελό. Ήμουν 16 ετών και πολύ άγουρη, πραγματικά. Βλέπω 16χρονα τώρα και φαίνονται τόσο μεγάλα.

Όταν όλα αυτά ξεκίνησαν και έκλεινα όλες αυτές τις δουλειές, ο μπαμπάς είπε: "Λοιπόν, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό μόνη σου". Έτσι, είτε ήταν η μαμά μου, είτε ο μπαμπάς μου, είτε ένας φίλος, ποτέ δεν πήγαινα σε μια φωτογράφιση χωρίς κάποιον μαζί μου, και νομίζω ότι γι' αυτό πέρασα καλά εκείνη την περίοδο.

Η Twiggy ποζάρει δίπλα στη φιγούρα του εαυτού της στη έκθεση Heroes-Live στο Madame Tussaud's στο Λονδίνο, 3 Οκτωβρίου 1967 / Φωτογραφία: AP Photo/Bob Dear

Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν το σκέφτηκα καν, αλλά ο πατέρας μου προφανώς το σκέφτηκε. Δούλευε σε κινηματογραφικά στούντιο, κατασκεύαζε σκηνικά, οπότε ίσως έβλεπε πράγματα, αν και ποτέ δεν μου είπε τίποτα».

Ενώ ο κόσμος της μόδας, όπως και άλλοι, έχει συγκλονιστεί από καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις στον απόηχο του κινήματος #MeToo, η Τουίγκι έμεινε αλώβητη. Ούτε άγγιξε ποτέ ναρκωτικά. «Πάντα ήμουν απλώς λογική - αν και έχω αδυναμία σε ένα ποτήρι ροζέ», αναφέρει χαμογελώντας. «Και πάλι, νομίζω ότι αυτό οφείλεται στον πατέρα μου. Από εκεί πήρα τη λογική μου».

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουίγκι δεν διασκέδασε. Εκτός από την περιστασιακή νοσταλγία για την πατρίδα, λάτρευε κάθε δευτερόλεπτο.

Η στροφή της Τουίγκι στην υποκριτική

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η Τουίγκι βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της ως μοντέλο, όταν ο αείμνηστος, θρυλικός σκηνοθέτης Ken Russell την πήρε υπό την προστασία του και φάνηκε αποφασισμένος να την κάνει ηθοποιό.

Ο Russell ήταν αυτός που της έδωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο μουσικό υπερθέαμα του 1971 The Boy Friend.

«Όλοι προσπάθησαν να με εμποδίσουν να κάνω αυτή την ταινία, γιατί στα μάτια τους ήμουν απλώς ένα μοντέλο», λέει. «Και εκείνη την εποχή νομίζω ότι η θεωρία ήταν πως τα μοντέλα ήταν λίγο ηλίθια. Έτσι, η Equity δεν μου έδινε κάρτα και το κινηματογραφικό στούντιο ήταν πολύ νευρικό. Αλλά ο Ken είπε ότι δεν θα το έκανε χωρίς εμένα».

Το πείσμα του δικαιώθηκε πλήρως: Η Τουίγκι κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες για τον ρόλο της ως ντροπαλής μαθήτριας Polly Browne και μια νέα καριέρα γεννήθηκε. «Ξαφνικά σκέφτηκα: "Το λατρεύω αυτό". Έτσι, καλώς ή κακώς, πήρα την απόφαση να κάνω κάτι διαφορετικό» είπε.

Ο Tommy Tune και η Twiggy κάνουν πρόβα για το «My One and Only» στο St. James Theatre στο Broadway στη Νέα Υόρκη, 13 Ιανουαρίου 1982 / Φωτογραφία: AP Photo/Richard Drew

Ακολούθησαν κι άλλοι ρόλοι υποκριτικής, καθώς και μουσική καριέρα και επιτυχία στα charts, με ένα ομώνυμο άλμπουμ το 1976.

Ήταν ήδη ένα εντυπωσιακό βιογραφικό, αλλά το 1983 ήταν η υποψήφια για βραβείο Tony στο Μπρόντγουεϊ στο μιούζικαλ My One And Only, για το οποίο παραμένει πολύ περήφανη.

Την επέλεξε ο συμπρωταγωνιστής της στο Boy Friend που έγινε σκηνοθέτης, ο Tommy Tune, και θυμάται τον αρχικό της τρόμο στη σκέψη ότι θα εμφανιζόταν ζωντανά στη σκηνή. «Είπα στον Tommy "Δεν μπορώ να το κάνω αυτό". Και εκείνος είπε: "Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως... δεν μπορώ, μπες σε ένα αεροπλάνο". Έτσι το έκανα, και αυτό μου απέδειξε ότι μπορούσα να κάνω κάτι που νόμιζα ότι δεν μπορούσα. Αυτό με ακολουθεί από τότε».

Το μυστικό της σχέσης της με τον επί 38 χρόνια σύντροφό της

Μέχρι τότε η Τουίγκι ήταν μια περήφανη μητέρα που καμάρωνε την κόρη της Carly, η οποία σήμερα είναι 45 ετών. Στη συνέχεια γνώρισε τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Leigh και έκτοτε είναι μαζί. «Τριάντα οκτώ χρόνια μαζί, 35 χρόνια παντρεμένοι», λέει.

Παρ' όλα αυτά, σε έναν κόσμο γεμάτο διαζύγια της σόουμπιζ, η μακροζωία τους είναι αξιοσημείωτη. Ποιο είναι το μυστικό τους;

«Νομίζω ότι οι χωρισμοί δεν βοηθούν», υποστηρίζει η ίδια. «Έτσι, όταν γνωριστήκαμε, αν ο Leigh έβρισκε μια καλή δουλειά κάπου, φρόντιζα να πηγαίνω μαζί του - και αν έβρισκα εγώ μια, θα ερχόταν μαζί μου. Θέλαμε να είμαστε μαζί, αλλά επίσης ήξερα ότι ο χωρισμός είναι πολύ δύσκολος σε μια σχέση».

Ο Leigh Lawson και η Twiggy το 2016 / Φωτογραφία Jonathan Short/Invision/AP

Το σκάνδαλο με τη διαφήμιση κρέμας ματιών

Σίγουρα φαίνεται να υπήρχε ένα σταθερό νήμα κοινής λογικής στη ζωή της Twiggy. Σε μια καριέρα 55 ετών δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα λάθος. Υπήρξε ένα μικρό σκάνδαλο όταν μια διαφήμιση που έκανε για την κρέμα ματιών Olay το 2009 απαγορεύτηκε από την ASA μετά από καταγγελίες ότι το airbrushing την έκανε παραπλανητική -αν και, όπως τόνισε τότε, αυτό δεν είχε καμία σχέση με εκείνη- και απολύθηκε ύστερα από μόλις τέσσερις εβδομάδες από την παρουσίαση της πρωινής εκπομπής This Morning του ITV μαζί με την Coleen Nolan το 2001.

Στην πραγματικότητα, είναι μια απλή, προσγειωμένη γυναίκα, η οποία δηλώνει πως της αρέσει να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να κάνει συνηθισμένα πράγματα. «Αγαπώ τη δουλειά μου, αλλά η ζωή μου είναι η πραγματική ζωή με τον Leigh και τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τους φίλους μου», λέει η ίδια.

Η Twiggy το 1967 ποζάρει με τον τότε φίλο και μάνατζέρ της Justin de Villeneuve / Φωτογραφία: AP Photo

Τουίγκι: «Μη με αποκαλείτε "γιαγιά"»

Η Τουίγκι σίγουρα λατρεύει να είναι γιαγιά - ή «Mimi», όπως είναι γνωστή, αφού έχει απορρίψει τον όρο «γιαγιά». Το πρόσωπό της φωτίζεται όταν μιλάει για τα παιδιά της Carly, την Joni, οκτώ ετών τώρα, και τον τρίχρονο Theo.

Είναι, επίσης, θετή γιαγιά του γιου του Leigh, του Jason, ο οποίος έχει τρία παιδιά ηλικίας οκτώ, πέντε και τριών ετών. «Και έπειτα ο Leigh έχει έναν ανιψιό για τον οποίο είναι σχεδόν σαν μπαμπάς, και έχει τρία τώρα. Οπότε, όταν έχουμε ένα σπίτι γεμάτο, γίνεται θόρυβος. Αλλά το λατρεύω. Αυτό είναι το νόημα της ζωής, έτσι δεν είναι;

Όταν η Τουίγκι δεν έχει φουλ μακιγιάζ και στιλιζαρισμένα μαλλιά, είναι συνήθως άβαφη, με αλογοουρά. «Αυτή είμαι εγώ όταν είμαι έξω και κυκλοφορώ. Γυαλιά ηλίου, τα μαλλιά απλά τραβηγμένα κάτω από ένα καπέλο του μπέιζμπολ», λέει.

Η Τουίγκι δεν έχει κάνει ποτέ μπότοξ, όπως υποστηρίζει / Φωτογραφία: AP Photo/Nathan Strange, FILE

Ποια είναι τα μυστικά της για την εμφάνισή της

Και, σε αντίθεση με πολλούς διάσημους της ηλικίας της, δεν έχει κάνει κάποια αισθητική επέμβαση.



«Είμαι κάπως περήφανη για τις ρυτίδες μου. Καταλαβαίνω όταν οι άνθρωποι κάνουν μικρές διορθώσεις, και ίσως το κάνω και εγώ, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που δεν νομίζω ότι θα έκανα ποτέ είναι ενέσεις, όταν αποκτούν αυτά τα αστεία μάγουλα που μοιάζουν σαν να έχουν γεμίσει μπαλάκια βαμβάκι. Θα με τρόμαζε».

Η ίδια δεν έχει κάνει ποτέ ούτε καν μπότοξ, το οποίο θεωρείται εδώ και καιρό ως «τσιμπήματα» αρχικού επιπέδου για τις σύγχρονες διασημότητες.

Είναι χαλαρή και ως προς την άσκηση, εκτός από μια συνεδρία πιλάτες μία φορά την εβδομάδα, η οποία, όπως λέει, έχει εξαλείψει τον πόνο στη μέση της που την ταλαιπωρούσε από τότε που έκλεισε τα 60.

Πριν από λίγο καιρό η Martha Stewart προκάλεσε αίσθηση ποζάροντας με μαγιό σε ηλικία 81 ετών, μοιάζοντας σε όλο τον κόσμο με κουνελάκι του Playboy. Θα μπορούσε να μπει στον πειρασμό;

«Όχι, με μια λέξη. Δεν το έκανα τότε και δεν θα το έκανα ούτε τώρα. Δεν με πειράζει να το κάνουν άλλοι άνθρωποι. Απλώς δεν μου ταιριάζει» ξεκαθαρίζει.