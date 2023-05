To φόρεμα-θηλιά: Μοντέλο από το Ιράν έστειλε πολιτικό μήνυμα στο Φεστιβάλ Καννών [εικόνες] - iefimerida.gr

Εκτός από τις ταινίες και τη μόδα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες για την έκφραση διαμαρτυριών και ισχυρών πολιτικών δηλώσεων.



Λίγες ημέρες μετά τη διαμαρτυρία μιας γυναίκας που ήταν ντυμένη με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας και την ώρα που ανέβαινε στις εμβληματικές σκάλες του φεστιβάλ έριξε επάνω στο φόρεμά της ψεύτικο αίμα, την Παρασκευή, το ιρανικής καταγωγής μοντέλο Mahlagha Jaberi έκανε μια ισχυρή πολιτική δήλωση κατά των μαζικών εκτελέσεων στην πατρίδα της, το Ιράν.



Το πολιτικό μήνυμα που έστειλε Ιρανή στο Φεστιβάλ των Καννών

Δείχνοντας αλληλεγγύη στο λαό του Ιράν ενάντια στο φρικτό κύμα εκτελέσεων, η Mahlagha Jaberi περπάτησε στο κόκκινο χαλί του διεθνούς φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών φορώντας ένα φόρεμα που τράβηξε την προσοχή του κοινού.



Η Jaberi επέλεξε για την εμφάνισή της ένα μαύρο bodycon φόρεμα το οποίο στερεωνόταν στο λαιμό με ένα χρυσό σκοινί σε σχήμα θηλιάς.



Το μοντέλο μοιράστηκε μάλιστα ένα βίντεο με την ίδια να φοράει το φόρεμα και ένα μήνυμα που έγραφε: «Σταματήστε τις εκτελέσεις». «Αφιερωμένο στο λαό του Ιράν. #76thcannesfilmfestival. Το φόρεμά μου είναι σχεδιασμένο από το @jilaatelier. Σας ευχαριστώ που κάνατε το όραμά μας πραγματικότητα και ιδιαίτερες ευχαριστίες στον μάνατζέρ μου Myhanh @mahlaghamanagement που έκανε όλα αυτά δυνατά. #StopExecutionsInIran.» έγραψε συγκεκριμένα.

Viral το φόρεμα στα social media



Το φόρεμα του μοντέλου από το Ιράν έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας χρήστης του Instagram έγραψε: «Δεν σε ακολουθούσα και δεν σε ήξερα καν τόσο καλά, αλλά σήμερα όλοι μιλούν για τον πατριωτισμό σου εκτός από τους εχθρούς της χώρας, τον έδειξες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο». Ένας άλλος σχολίασε: «Το μήνυμα που έδωσες στον κόσμο ήταν υπέροχο. Σ’ ευχαριστώ πολύ Mahlagha/ Ελπίζοντας για την ελευθερία».



Ανησυχητική η κατάσταση στο Ιράν



Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος παρατηρήθηκε αύξηση των εκτελέσεων στη χώρα. Η τραγική κατάσταση, η οποία αποτελεί απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει θορυβήσει τους ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο.

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHR) με έδρα τη Νορβηγία και η οργάνωση Together Against the Death Penalty με έδρα το Παρίσι ανέφεραν σε κοινή έκθεσή τους τον Απρίλιο ότι οι αρχές απαγχόνισαν 75% περισσότερους ανθρώπους το 2022 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον 582 άνθρωποι εκτελέστηκαν στο Ιράν πέρυσι, ο υψηλότερος αριθμός εκτελέσεων στη χώρα από το 2015.