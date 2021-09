Αγνώριστη η Τόρι Σπέλινγκ - «Επαθε»...Κλόε Καρντάσιαν, άλλαξε πολύ, πλήρης μεταμόρφωση [εικόνες] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Αγνώριστη έχει γίνει η Τόρι Σπέλινγκ, η Αμερικανίδα ηθοποιός που έγινε γνωστή μέσα από τη διάσημη τηλεοπτική σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» (Beverly Hills 90210), ως Ντόνα Μάρτιν.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της, όπου πολύς κόσμος δυσκολεύτηκε να την καταλάβει, λόγω των αρκετών αισθητικών επεμβάσεων στις οποίες όπως φαίνεται έχει υποβληθεί.

Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που την πέρασαν για την Κλόε Καρντάσιαν, και η σύγκριση μεταξύ τους δεν άργησε να έρθει. Αρκετοί χρήστες των social media, αλλά και ξένα μέσα, ανέφεραν ότι η 48χρονη κόρη του διάσημου παραγωγού Άαρον Σπέλινγκ, θέλει να της μοιάσει και την αντιγράφει.

Η Τότι Σπέλινγκ με τη συμπαρουσιάστριά της

Ωστόσο, η ίδια το πήρε ως κοπλιμέντο και δήλωσε πως είναι «τιμή» να ακούει τους θαυμαστές της να πιστεύουν ότι μοιάζει εντυπωσιακά με την Κλόε Καρντάσιαν μετά την αποκάλυψη της νέας της εμφάνισης.

«Φυσικά με τιμά!» είπε η πρώην σταρ του «Beverly Hills, 90210», στο TMZ Τρίτη. «Είναι πανέμορφη». Όταν ρωτήθηκε αν το να μοιάζει με την 37χρονη Καρντάσιαν, ήταν αυτό που ήθελε, η Σπέλινγκ απάντησε: «Όχι, αλλά είναι τιμή μου να λαμβάνω αυτό το κομπλιμέντο».

Η Τόρι Σπέλινγκ, η οποία είναι μητέρα πέντε παιδιών μοιράστηκε επίσης ότι δεν έχει ακούσει ακόμη κάποιο σχόλιο από την σταρ του «Keeping Up With the Kardashians» για τις συγκρίσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, η Σπέλινγκ εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες για να γιορτάσει το τέλος του «Messyness» του MTV και σόκαρε τους θαυμαστές με τη διαφορετική εμφάνισή της - κάτι που οι κορυφαίοι πλαστικοί χειρουργοί της Νέας Υόρκης δήλωσαν στο Page Six ότι πιστεύουν ότι είναι το αποτέλεσμα αισθητικών βελτιώσεων.

Κάποιες από τις τελευταίες φωτό της Σπέλινγκ:

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το πρόσωπο της που έμοιαζε με την Καρντάσιαν, αλλά και η γκαρνταρόμπα της. Για τη βραδινή έξοδο με τη συμπαρουσιάστρια της στο «Messyness», Nicole "Snooki" Polizzi και την κομμώτριά της, Laura Rugetti, η Τόρι Σπέλινγκ φορούσε μία τζιν ολόσωμη φόρμα, παρόμοια με αυτή που είχε φορέσει η Κλόε Καρντάσιαν στο παρελθόν.

Φυσικά το look της, δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι με τις καυστικές παρατηρήσεις τους, σχολίασαν και σύγκριναν τις δύο γυναίκες και σημείωσαν ότι η Τόρι Σπέλινγκ, έπαθε… Κλόε Καρντάσιαν.

Και η Κλόε Καρντάσιαν έχει γίνει θέμα συζήτησης τα τελευταία χρόνια, λόγω της τεράστιας αλλαγής της εμφάνισής της, καθώς δεν μοιάζει σε τίποτα με την Κλόε που συστήθηκε στο κοινό πριν από κάποια χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις γυναίκες της οικογένειας Καρντάσιαν – Τζένερ, οι οποίες με τα χρόνια έχουν κάνει πλαστικές επεμβάσεις και έχουν γίνει αγνώριστες. Εκτός από αυτό, χρησιμοποιούν και υπερβολικά φίλτρα, τα οποία αλλοιώνουν τελείως τα χαρακτηριστικά τους.

Η ίδια η Κλόε Καρντάσιαν, έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι έχει «πειράξει» τη μύτη της και ότι έχει κάνει μερικές ενέσεις, αλλά όχι μπότοξ

Εν τω μεταξύ, η Τόρι Σπέλινγκ δεν έχει αποκαλύψει ποιες διαδικασίες ευθύνονται για τη μεταμόρφωσή της, αλλά σύμφωνα με γιατρούς, πιθανόν έχει κάνει λίφτινγκ φρυδιών, ενέσεις στα χείλη, έχει βάλει filler και έχει προχωρήσει σε lifting προσώπου.

Πάντως, από τότε που έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος, η Τόρι Σπέλινγκ έχει πειραματιστεί με πολλά και διαφορετικά look, τόσο στα μαλλιά, όσο και στο ντύσιμό της.

Η Τόρι Σπέλινγκ δτο πέρασμα των χρόνων

Η Τόρι Σπέλινγκ σε μικρή ηλικία με τη μητέρα της / Φωτογραφία: torispelling / Instagram

Σε μία από τις πρώτες φωτογραφίες πορτρέτου της, το 1988, με μακριά, πυκνά μαλλιά / Φωτογραφία: Getty Images

Η Τόρι Σπέλινγκ με σγουρά ξανθά μαλλιά το 1993, την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στο Beverly Hills 90210 / Φωτογραφία: ΑΡ

Το 1998, η Τόρι Σπέλινγκ έγινε κοκκινομάλλα / Φωτογραφία: Getty Images

Στροφή στο καστανό το 2001 / Φωτογραφία: Getty Images

Και πάλι ξανθιά το 2006 στα American Music Awards / Φωτογραφία: AP /Danny Moloshok

Με sexy look το 2011 / Φωτογραφία: AP /Evan Agostini

Μπορεί το μήκος να αλλάζει, ωστόσο το ξανθό παραμένει. Εδώ μαζί με την Τζένι Γκαρθ / Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP

