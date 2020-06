Κλόε Καρντάσιαν: Αγνώριστη σε φωτό από τα γενέθλιά της -Η ίδια υποστηρίζει ότι φταίει η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της [εικόνες]

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Κλόε Καρντάσιαν, η οποία έγινε 36 ετών.

H σταρ του ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians» δημοσίευσε φωτογραφίες της από το πάρτι των γενεθλίων της στο προφίλ της στο Instagram και κανείς από τους followers δεν μπορεί να την αναγνωρίσει. Η Κλόε Καρντάσιαν ωστόσο, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail υποστηρίζει ότι φταίει η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών της.

«Αγαπώ τα καστανά μαλλιά μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα το πω, αλλά παρόλο που αγαπώ τα ξανθά μαλλιά, το καστανό χρώμα μού δίνει κάτι ξεχωριστό» σημείωσε χαρακτηριστικά στο Instagram. Η Κλόε Καρντάσιαν αποχωρίστηκε το ξανθό χρώμα στα μαλλιά της και έγινε καστανή. Η 36χρονη τηλεπερσόνα το τελευταίο διάστημα δέχεται πολλά αρνητικά σχόλια για τις φωτογραφίες που δημοσιεύει στο Instagram καθώς το πρόσωπό της είναι πολύ διαφορετικό από παλιά.

