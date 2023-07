Όταν ο Τόνι Μπένετ τραγούδησε με την Έιμι Γουάινχαουζ λίγους μήνες πριν τον θάνατό της- Τι της είχε πει - iefimerida.gr

Ο Tόνι Μπένετ, έφυγε από τη ζωή, με ένα πλήθος καλλιτεχνικών συνεργασιών στο παλμαρέ του, μεταξύ αυτών και της Έιμι Γουάινχαουζ, λίγους μήνες πριν χάσει τη ζωή της από τις εξαρτήσεις.

Ο μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής πέθανε χθες, Παρασκευή σε ηλικία 96 ετών στη γενέτειρά του, τη Νέα Υόρκη. Η αιτία του θανάτου του δεν ανακοινώθηκε, αλλά είχε διαγνωστεί με νόσο Αλτσχάιμερ από το 2016 και μέχρι και λίγο πριν φύγει από τη ζωή, δεν έπαψε να τραγουδά.

Το 2011, ο τραγουδιστής του «I Left My Heart in San Francisco» έκανε ντουέτο με την αείμνηστη Amy Winehouse στο «Body and Soul», το οποίο περιλαμβανόταν στο άλμπουμ Duets II: The Great Performances.

Το ντουέτο του Τόνι Μπένετ και της Έιμι Γουάινχαουζ

Το τραγούδι κατέληξε να είναι η τελευταία ηχογράφηση της Winehouse πριν πεθάνει από δηλητηρίαση από αλκοόλ τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Μιλώντας στο Entertainment Weekly πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Bennett θυμήθηκε πώς ηρέμησε τη νευρική τότε καλλιτέχνιδα πριν φτιάξουν μαζί το τραγούδι.

«Ήταν πολύ νευρική για να το ερμηνεύσει, αλλά της είπα: ''Ξέρεις, ακούγεται σαν να είσαι επηρεασμένη από την Ντίνα Γουάσινγκτον''. Και ξαφνικά, ολόκληρη η ζωή της άλλαξε», θυμήθηκε.

«Είπε, "Πώς ήξερες ότι η Ντάινα Ουάσινγκτον είναι η θεά μου;". Έκανε μερικά licks της Ντίνα Γουάσινγκτον, και από εκείνη τη στιγμή και μετά, απλά χαλάρωσε. Και βγήκε υπέροχα.

« Έλεγε: "Ο Τόνι με καταλαβαίνει''»

Συζητώντας για το ταλέντο της Βρετανίδας τραγουδίστριας, ο Μπένετ είχε δηλώσει τότε: «Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο καθένας μπορεί να τραγουδήσει τζαζ, αλλά δεν μπορεί. Είναι ένα χάρισμα που μαθαίνεις πώς να συγχρονίζεσαι, αλλά είναι επίσης ένα πνεύμα με το οποίο είτε γεννιέσαι είτε όχι. Και η Έιμι γεννήθηκε με αυτό το πνεύμα».

«Και η Έιμι είχε αυτό το χάρισμα. Το γεγονός ότι πέθανε στα 27 της χρόνια είναι απλά φρικτό για μένα. Αν είχε ζήσει, θα ήταν μαζί με την Μπίλι Χολιντέι και την Ντίνα Γουάσινγκτον. Είναι απλά μια τραγωδία».