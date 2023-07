Τόνι Μπένετ: Το «αντίο» στον θρυλικό τραγουδιστή της Νέας Υόρκης- Aπό τον Μπάιντεν μέχρι τον Όζι Όσμπορν - iefimerida.gr

Ο θρυλικός τραγουδιστής, Τόνι Μπένετ πέθανε σε ηλικία 96 ετών και μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού κόσμου, μέχρι και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αποτίουν φόρο τιμής στον μεγάλο καλλιτέχνη.

Ο θρυλικός Νεοϋορκέζος τραγουδιστής της ποπ και της τζαζ πέθανε χθες, Παρασκευή, σε ηλικία 96 ετών και όπως αποκάλυψαν οι εκπρόσωποί του έκανε αυτό που αγαπά σχεδόν μέχρι την τελευταία στιγμή. Δήλωσαν ότι ο Μπένετ, παρά την επιδείνωση της υγείας του και τις βαριές συνέπειες της νόσου Αλτσχάιμερ «τραγουδούσε στο πιάνο του» λίγες μέρες πριν πεθάνει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια δήλωση που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter ήταν χαρακτηριστική του κλίματος συγκίνησης και σεβασμού απέναντι σε έναν καλλιτέχνη που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή:

«Ο Τόνι μας άφησε σήμερα, αλλά τραγουδούσε ακόμα τις προάλλες στο πιάνο του και το τελευταίο του τραγούδι ήταν το "Because of You", η πρώτη του #1 επιτυχία».

«Tόνι, εξαιτίας σου έχουμε τα τραγούδια σου στην καρδιά μας για πάντα».





ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πιο κλασικός τραγουδιστής, άνθρωπος και ερμηνευτής που θα δείτε ποτέ»

Ο Μπένετ είχε μια πλούσια , γεμάτη συνεργασίες, μουσική καριέρα και πολλοί είχαν την τύχη να μοιραστούν μαζί του στιγμές στην σκηνή και στο στούντιο.

Συνεργάστηκε με μεγάλους και διάσημους ερμηνευτές, από τη Lady Gaga και την Έιμι Γουάινχαουζ μέχρι την Αρίθα Φράνκλιν και τον Φρανκ Σινάτρα, ο οποίος μάλιστα τον είχε αποκαλέσει «τον καλύτερο τραγουδιστή», γράφει το ΒΒC.

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που διήρκεσε οκτώ δεκαετίες, ο Μπένετ πούλησε εκατομμύρια δίσκους και κέρδισε 20 Grammy, συμπεριλαμβανομένου ενός βραβείου ζωής, για όλα όσα είχε προσφέρει με το καλλιτεχνικό του έργο.

Ο Έλτον Τζον ηγήθηκε των αφιερωμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας σε δήλωση που ανήρτησε στο Instagram ότι «λυπάται πολύ που έμαθε για τον θάνατο του Τόνι».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χωρίς αμφιβολία ο πιο κλασικός τραγουδιστής, άνθρωπος και ερμηνευτής που θα δείτε ποτέ», ανέφερε ο Έλτον Τζον. «Είναι αναντικατάστατος. Τον αγαπούσα και τον λάτρευα. Συλλυπητήρια στη Σούζαν, τον Ντάνι και την οικογένειά του».

Ο Λευκός οίκος αποχαιρέτησε τον Τόνι Μπένετ με επίσημη ανακοίνωση

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι «ο Τόνι δεν τραγουδούσε απλώς τα κλασικά τραγούδια - ο ίδιος ήταν ένας Αμερικανός κλασικός», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

«Αντιστεκόμενος στην έλξη να προσαρμόσει το ύφος του για να προσαρμοστεί στην εποχή, η ξεχωριστή φωνή του έδινε μελωδία και ρυθμό για την καλή ζωή, για το πώς τα καλύτερα έρχονται, για τον τρόπο που δείχνεις απόψε και για το πώς αφήνεις την καρδιά σου στο Σαν Φρανσίσκο».

«Ξεκινώντας ως τραγουδιστής σερβιτόρος στη Νέα Υόρκη, έγινε ένας από τους πιο αγαπημένους ερμηνευτές της Αμερικής, πουλώντας δεκάδες εκατομμύρια δίσκους και κερδίζοντας γενιές θαυμαστών. Πάντα έβρισκε νέο κοινό και συνεργάτες για να γοητεύσει - το σημάδι ενός πραγματικά διαχρονικού καλλιτέχνη».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στην πορεία, έζησε την ιστορία. Βοήθησε στην απελευθέρωση κρατουμένων σε ένα υποστρατόπεδο του Νταχάου. Συμμετείχε στην πορεία για τα πολιτικά δικαιώματα το 1965 από τη Σέλμα στο Μοντγκόμερι. Έδωσε συναυλίες για τον Νέλσον Μαντέλα, τον Τζον Φ. Κένεντι και τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' και ηχογράφησε μουσική με όλους, από την Count Basie Orchestra μέχρι τη Lady Gaga. Ο Μπομπ Χόουπ του έδωσε το καλλιτεχνικό του όνομα. Ο Φρανκ Σινάτρα ήταν ο μέντοράς του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία - η ζωή του Τόνι Μπένετ ήταν θρυλική. Και η συμβολή του στις τέχνες στην Αμερική θα διαρκέσει», γράφει η ανακοίνωση.

«Η Τζιλ και εγώ είμαστε οπαδοί της μουσικής του Tόνι εδώ και πολύ καιρό - όχι μόνο λόγω της υπέροχης φωνής του, αλλά και της χαράς που έδινε σε ό,τι έκανε. Στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο», καταλήγει.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον περιέγραψε τον Μπένετ ως «αληθινό ταλέντο, αληθινό τζέντλεμαν και αληθινό φίλο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια έγραψε στο Twitter: «Ο Μπένετ είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ: "Θα μας λείψεις, Τόνι, και σε ευχαριστούμε για όλες τις αναμνήσεις"»

Το «αντίο» θρυλικών καλλιτεχνών στον «τραγουδιστή της Νέας Υόρκης»

Η τραγουδίστρια Κάρολ Κινγκ δήλωσε: «Ο Μπένετ είναι ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές που έχω δει ποτέ: RIP Tony Bennett. Μεγάλη απώλεια. Βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον κόσμο».

Σε δήλωσή του στο Rolling Stone, ο τραγουδιστής Mπίλι Τζόε δήλωσε: «Ο Tόνι Μπένετ ήταν ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του αμερικανικού ποπ τραγουδιού στα μέσα και τέλη του 20ού αιώνα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπερασπίστηκε τραγουδοποιούς που διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν μείνει άγνωστοι σε πολλά εκατομμύρια μουσικόφιλους. Η φωνή του ήταν μοναδική και έκανε τη μετάβαση από την εποχή της τζαζ στην εποχή της ποπ».

«Θα είμαι πάντα ευγνώμων για την εξαιρετική συμβολή του στην τέχνη της σύγχρονης μουσικής. Ήταν χαρά μου να δουλεύω μαζί του. Η ενέργεια και ο ενθουσιασμός του για το υλικό που ερμήνευε ήταν μεταδοτικός. Ήταν επίσης ένας από τους ωραιότερους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ», είπε ο Τζόελ.

Ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορτσέζε πρόσθεσε: «Ο Τόνι Μπένετ ήταν ένας τέλειος καλλιτέχνης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ακούσετε οποιαδήποτε από τις εκατοντάδες ηχογραφήσεις του για να το αναγνωρίσετε αυτό».

«Πολύ νωρίς, η μουσική του μπήκε αθόρυβα στη ζωή μας. Η φωνή του ήταν τόσο οικεία και τόσο κοντινή όσο και οι φωνές των αγαπημένων μας προσώπων. Ξέρω ότι αυτό ίσχυε για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όζι Όσμπορν δήλωσε «πολύ λυπημένος που έμαθε για τον θάνατο του Τόνι Μπένετ», ενώ ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Κίθ Ρίτσαρντς δημοσίευσε μια φωτογραφία του 2015 με τον τραγουδιστή και έγραψε: «Είθε να αναπαυθείς εν ειρήνη, Τόνι Μπένετ».

Αποτίοντας φόρο τιμής στον τραγουδιστή, ο μουσικός Νάιλ Ρότζερς δήλωσε: «Τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Τόνι Μπένετ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θρυλική ζωή του Τόνι Μπένετ- Δεν σταμάτησε ποτέ

Γεννημένος ως Άντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο, από οικογένεια Ιταλών μεταναστών, ο Μπένετ ήταν μόλις εννέα ετών όταν πέθανε ο πατέρας του, βυθίζοντας την οικογένεια στη φτώχεια. Ως έφηβος έγινε τραγουδιστής σερβιτόρος πριν γραφτεί για να σπουδάσει μουσική και ζωγραφική στη Σχολή Βιομηχανικής Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Κατατάχθηκε στον αμερικανικό στρατό το 1944 για να πολεμήσει στη Γαλλία και τη Γερμανία προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Αφού επέστρεψε στην πατρίδα του, η καριέρα του στο τραγούδι συνεχίστηκε - αρχικά με το όνομα Τζο Μπάρι - και η επανάστασή του ήρθε το 1951 με το τραγούδι Because of You, το οποίο του χάρισε την πρώτη θέση στα charts.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλαξε το όνομά του στο αμερικανοποιημένο Τόνι Μπένετ μετά απόπαρότρυνση του συναδέλφου του Μπόμπ Χόουπ. Ο Μπένετ έγινε σύντομα εφηβικό είδωλο, κυκλοφορώντας το πρώτο του άλμπουμ το 1952.

Συνέχισε να βρίσκεται στα charts των ΗΠΑ σε κάθε επόμενη δεκαετία της ζωής του, χτίζοντας τη φήμη του για τις διαχρονικές swinging pop επιτυχίες με τζαζ επιρροές - όπως το Blue Velvet και το Rags to Riches - και, αργότερα.

Η εκδοχή του 1962 ενός τραγουδιού της προηγούμενης δεκαετίας, το I Left My Heart in San Francisco, έστειλε το αστέρι του σε ακόμα μεγαλύτερη τροχιά, κερδίζοντας δύο Grammy.

Μιλώντας στην εκπομπή Desert Island Discs του BBC Radio 4 για την αγάπη του για τον ενθουσιασμό της τζαζ, είπε: «Οι καλλιτέχνες της τζαζ ζουν για τη στιγμή».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπένετ ήταν υποστηρικτής του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα και συμμετείχε στις πορείες του 1965 από το Σέλμα στο Μοντγκόμερι, ενώ αρνήθηκε επίσης να εμφανιστεί στην εποχή του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Ωστόσο, με την άφιξη των Beatles και των Rolling Stones στις ΗΠΑ, καθώς κυλούσε η δεκαετία, το άστρο του ξεθώριασε. Ακολούθησαν προσωπικά προβλήματα, όπως το τέλος δύο γάμων και ο εθισμός στα ναρκωτικά. Έκανε εμφανίσεις μέσα από τα δύσκολα χρόνια, ηχογραφώντας δύο δίσκους με τον πιανίστα Μπιλ Έβανς.

Τόνι Μπένετ/ Φωτογραφία Shutterstock

«Ο κόσμος θα τραγουδάει αυτά τα τραγούδια για πάντα»

Αφού προσέλαβε τον γιο του Ντάνι για να γίνει μάνατζέρ του και επανενώθηκε με τον πιανίστα και μουσικό του διευθυντή Ράλφ Σάρον, η τύχη του άρχισε να αλλάζει. Απόλαυσε μια αναγέννηση στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, όταν τα βραβεία Grammy πλημμύρισαν τον σταρ, που τότε ήταν ήδη στα εξήντα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το άλμπουμ της επιστροφής του το 1986, The Art of Excellence, έφερε ξανά τα πάνω κάτω για τον σταρ που είχε επιστρέψει στη Νέα Υόρκη από το Λας Βέγκας. Ακολούθησε το Perfectly Frank, ένα αφιέρωμα στον μουσικό του ήρωα Σινάτρα, πριν το MTV Unplugged του 1994, με το οποίο ο Μπένετ κέρδισε το Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς.

«Η καλή μουσική είναι καλή μουσική», είπε. «Δεν με απασχολεί αν κάποιος που με ακούει είναι γέρος ή νέος. Στην πραγματικότητα, από πολλές απόψεις, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι νέοι», είχε πει χαρακτηριστικά ο Μπένετ.

«Με ενδιαφέρει η ηλικία. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να ζουν σωστά όταν φτάνουν σε μια ηλικία, καταλαβαίνετε; Ο αείμνηστος Ντιουκ Έλινγκτον μου είπε κάποτε ότι τον προσβάλλει πραγματικά η λέξη ''κατηγορία''».

«Η μουσική δεν έχει κατηγορία- είναι είτε καλή είτε όχι, και τραγουδάω καλά τραγούδια, σπουδαία τραγούδια, γραμμένα από τους καλύτερους τραγουδοποιούς. Αυτή η ποιότητα είναι που τα κάνει να διαρκούν. Πιστέψτε με, ο κόσμος θα τραγουδάει αυτά τα τραγούδια για πάντα».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Tόνι Μπένετ με την Lady Gaga/ Φωτογραφία Shutterstock

«Η ζωή είναι ένα δώρο - ακόμη και με το Αλτσχάιμερ»

Ο Μπένετ παρέμεινε για πάντα αρκετά cool σημειώνει το ΒΒC για να κερδίσει νέους θαυμαστές.

Το 2014, το κοινό του άλμπουμ με τη Lady Gaga, Cheek to Cheek, τον έκανε τον γηραιότερο εν ζωή καλλιτέχνη που έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών charts, στα 88 του χρόνια, καταρρίπτοντας το δικό του προηγούμενο ρεκόρ. Η Gaga περιέγραψε τα αποτελέσματα της συνεργασίας με τον «θρύλο» ως «το πιο σημαντικό άλμπουμ της καριέρας μου».

Λίγο μετά τα 90α γενέθλιά του δήλωσε στους New York Times: «Θα μπορούσα να είχα αποσυρθεί πριν από 16 χρόνια, αλλά απλά αγαπώ αυτό που κάνω». Το 2021, πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση του Αλτσχάιμερ το 2016, ο Μπένετ έδωσε τις τελευταίες του συναυλίες μαζί με την Gaga, με την οποία, για τους νεότερους θαυμαστές του, συνδέθηκε στενά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την εποχή: «Η ζωή είναι ένα δώρο - ακόμη και με το Αλτσχάιμερ».

Μακριά από τη μουσική, ως ενθουσιώδης ζωγράφος, ο Mπένετ είχε εκθέσει έργα του σε γκαλερί. Ίδρυσε επίσης τη Σχολή Τεχνών Φρανκ Σινάτρα στη γενέτειρά του, το Κουίνς.