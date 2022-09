Τι έκαναν οι επικεφαλής της Σαϊεντολογίας για να χωρίσουν τον Τομ Κρουζ από την Νικόλ Κίντμαν - iefimerida.gr

Η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας κατασκόπευε την Νικόλ Κίντμαν και παρακολουθούσε το τηλέφωνό της θέλοντας να διαλύσει το γάμο της με τον Τομ Κρουζ, ισχυρίζεται υψηλόβαθμος αξιωματούχος της εκκλησίας σε ένα νέο βιβλίο.



Οι ηγέτες της συγκεκριμένης εκκλησίας προσπαθούσαν απεγνωσμένα να βάλουν εμπόδια στο ζευγάρι, καθώς φοβούνταν πως η Νικόλ Κίντμαν θα μπορούσε να απομακρύνει τον Τομ Κρουζ από το αμφιλεγόμενο θρησκευτικό κίνημα, σύμφωνα με το βιβλίο « A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology».



Η Νικόλ Κίντμαν ήταν «μαύρο» πρόβατο για τους επικεφαλής της Σαηεντολογίας

Γιατί όμως το έκαναν αυτό; Σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος, Μάικ Ρίντερ, ο Τομ Κρουζ – φανατικό μέλος της Σαϊεντολογίας – άρχισε να αγνοεί τα τηλεφωνήματα του επικεφαλής της Σαϊεντολογίας Ντέιβιντ Μίσκαβιτς, την εποχή που ο ηθοποιός και η τότε σύζυγός του, Νικόλ Κίντμαν γύριζαν την ταινία «Μάτια Ερμητικά Κλειστά» στο Λονδίνο το 1997.



Νικόλ Κίντμαν και Τομ Κρουζ σε σκηνή από την ταινία «Μάτια ερμητικά κλειστά»

Ο Μίσκαβιτς ήταν καχύποπτος απέναντι στη δεύτερη σύζυγο του ηθοποιού επειδή δεν είχε εκφράσει την προθυμία της για την Σαϊεντολογία και φέρεται να φοβόταν πως έχανε τον έλεγχο του Κρουζ, σε τέτοιο βαθμό που φέρεται να διέταξε να παρακολουθούνται τα τηλέφωνα της Κίντμαν.



Κατασκόπευαν την Νικόλ Κίντμαν

Ο επικεφαλής της εκκλησίας φέρεται επίσης να διόρισε τον Μάρτι Ράθμπαν, τον πρώην δεύτερο στην ιεραρχία αξιωματούχο, να βοηθήσει στη διάλυση του γάμου τους και να «θυμίσει» στον Κρουζ τη σημασία της Σαϊεντολογίας. «Ο Ράθμπαν συνεργάστηκε με τον δικηγόρο Μπερτ Φιλντς για να προσλάβει τον διαβόητο ιδιωτικό ντετέκτιβ Άντονι Πελικάνο, προκειμένου να κατασκοπεύσει την Νικόλ και να παγιδεύσει το τηλέφωνό της» ισχυρίζεται ο Ρίντερ στο νέο του βιβλίο, σύμφωνα με το Page Six.



Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η τακτική που φέρεται να χρησιμοποίησε η εκκλησία λειτούργησε και ο Τομ Κρουζ «σταδιακά παρασύρθηκε ξανά στον κόσμο της σαηεντολογίας». Αλλά αυτή η επιστροφή του στην εκκλησία της σαϊεντολογίας «δημιούργησε απόσταση μεταξύ του ζευγαριού» και τελικά οδήγησε στο διαζύγιό τους το 2001.



Όταν ο Τομ Κρουζ και η Νικόλ Κίντμαν χώρισαν, ο Μίσκαβιτς ήταν ευτυχής που η «αρνητική επιρροή» της Νικόλ «δεν απομάκρυνε πλέον τον Τομ» γράφει ο Ρίντερ. «Ο Κρουζ στη συνέχεια έγινε πιο ένθερμος στη δημόσια υποστήριξή του προς τη Σαϊεντολογία και τον Μίσκαβιτς».



Φυσικά, η εκκλησία της Σαϊεντολογίας αρνήθηκε ότι παγίδευσε το τηλέφωνο της ηθοποιού και κατηγόρησε τον Ρίντερ πως είναι «μανιώδης ψεύτης». Αλλά ο Ράθμπαν ισχυρίστηκε στην ταινία του 2015 «Going Clear: Scientology And The Prison Of Belief» πως ο Μίσκαβιτς τον διόρισε για να «διευκολύνει τον χωρισμό» της Κίντμαν και του Κρουζ επειδή ήταν καχύποπτος με την Αυστραλή ηθοποιό.



Πώς απομάκρυνε η Σαϊεντολογία την Νικόλ Κίντμαν από τα παιδιά της

Ο Ρίντερ ισχυρίστηκε επίσης πως ο Ράθμπαν έστρεψε τα δύο υιοθετημένα παιδιά του ζευγαριού, Ιζαμπέλα και Κόνορ, εναντίον της Νικόλ Κίντμαν, κάνοντάς τους «πλύση εγκεφάλου» για τη Σαϊεντολογία. Υπενθυμίζεται πως οι σαηεντολόγοι απαγορεύεται να έχουν στενές ή ουσιαστικές σχέσεις με άτομα εκτός της πίστης, σύμφωνα με πολλά πρώην μέλη. Αυτό σήμαινε πως η Νικόλ Κίντμαν ήταν αναγκασμένη να παρακολουθεί από μακριά την ενηλικίωση των παιδιών της και μάλιστα δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στο γάμο της κόρης της το 2015, παρόλο που βρισκόταν στην ίδια πόλη. Κάτι που συνέβη ξανά στον γάμο του γιου της, Κόνορ με την «πριγκίπισσα» της Σαϊεντολογίας, το 2019.