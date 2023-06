«Τιτανικός»: Πώς είναι και τι κάνουν οι ηθοποιοί σήμερα, 26 χρόνια μετά - iefimerida.gr

Έχουν περάσει πάνω από 25 χρόνια από την κυκλοφορία του και ο «Τιτανικός» εξακολουθεί να θεωρείται μια από τις πιο ρομαντικές και θλιβερές ταινίες ταυτόχρονα.

Μετά την κυκλοφορία της ταινίας, το τραγικό τέλος αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης, με πολλούς να έχουν εξοργιστεί με τον τρόπο που πεθαίνει ο πρωταγωνιστής Τζακ Ντόσον, τον οποίο υποδύθηκε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Χρόνια αργότερα, ο κόσμος εξακολουθεί να αμφισβητεί τη σκηνή, αλλά ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον υποστηρίζει την απόφασή του ως «καλλιτεχνική επιλογή».

Μετά την επιτυχία της ταινίας, οι δύο πρωταγωνιστές Κέιτ Γουίνσλετ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνέχισαν την επιτυχημένη κινηματογραφική τους καριέρα, αλλά πού είναι το υπόλοιπο καστ;

Kate Winslet - Rose DeWitt Bukater

Η Κέιτ Γουίνσλετ υποδύεται την παθιασμένη και επαναστατική πρωταγωνίστρια στην ταινία του 1997.

Το ζευγάρι έχει έντονη χημεία εντός και εκτός σκηνής και η Γουίνσλετ συνεχίζει να ευχαριστεί τον συμπρωταγωνιστή της για τη σταθερή υποστήριξή του όλα αυτά τα χρόνια.

Από την κυκλοφορία του «Τιτανικού», η Κέιτ Γουίνσλετ έγινε μια από τις πιο σεβαστές ηθοποιούς του Χόλιγουντ και δεν έμεινε πολύς καιρός μέχρι να ακολουθήσει ο επόμενος ρόλος.

Έχει κερδίσει το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Σφραγισμένα χείλη», τέσσερις Χρυσές Σφαίρες, τρία βραβεία BAFTA, ένα βραβείο BIFA, ένα βραβείο Emmy, ένα βραβείο Grammy, ένα βραβείο AACTA και τρία βραβεία Guild ως κινηματογραφική ηθοποιός

Η Γουίνσλετ είναι παντρεμένη και έχει τρία παιδιά με τον επιχειρηματία Έντουαρντ Άμπελ Σμιθ. Οι δύο ηθοποιοί έχουν μάλιστα τόσο καλή και στενή σχέση, που ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ανέλαβε να παραδώσει τη νύφη στον γαμπρό.

Η Κέιτ Γουίνσλετ στον «Τιτανικό»

Η Κέιτ Γουίνσλετ στα βραβεία BAFTA τον Μάιο του 2023 / Φωτογραφία: Alberto Pezzali/Invision/AP

Leonardo DiCaprio - Jack Dawson

Πριν από την επιτυχία του «Τιτανικού», ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο είχε κάποιους ξεχωριστούς ρόλους και είχε εμφανιστεί δίπλα στον Τζόνι Ντεπ στο What's Eating Gilbert Grape, το 1993, και στην Κλερ Ντέινς στο Romeo and Juliet, το 1996.

Ο ρόλος του ως Jack Dawson τον ώθησε σε νέα ύψη και η καριέρα του δεν έχει επιβραδυνθεί από τότε.

Αφού εμφανίστηκε σε τόσες πολλές αξιόλογες ταινίες όπως ο «Λύκος της Wall Street», 2013, Catch Me If You Can, 2002 και έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, η αναμονή του να λάβει ένα Όσκαρ έγινε ένα μακροχρόνιο αστείο.

Ο ηθοποιός κέρδισε τελικά το Όσκαρ για το The Revenant το 2016, με τη συμπρωταγωνίστριά του, Κέιτ Γουίνσλετ, να τον επευφημεί για την επιτυχία του στην τελετή απονομής των βραβείων.

Έκτοτε, ο Ντι Κάπριο έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στο γεμάτο σταρ Once Upon a Time… in Hollywood, 2019, και Don't Look Up, 2021.

Ο ηθοποιός συμμετείχε πιο πρόσφατα στο αστυνομικό δράμα του Scorsese, Killers of the Flower Moon (2023).

Παράλληλα με την πολυάσχολη κινηματογραφική του καριέρα, ο Ντι Κάπριο είναι ακτιβιστής για την ανάληψη δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής και έχει μιλήσει για το θέμα στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον «Τιτανικό»

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο Φεστιβάλ Καννών τον Μάιο του 2023 / Φωτογραφία: Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP

Billy Zane - Caledon Hockley

Ο ελληνικής καταγωγής Μπίλι Ζέιν πρωταγωνίστησε ως ο «κακός» πλούσιος αρραβωνιαστικός της Ρόουζ στον «Τιτανικό».

Ο ηθοποιός στη συνέχεια της καριέρας του εμφανίστηκε σε μεγάλα κινηματογραφικά έργα από τον Sniper μέχρι το Zoolander, αλλά και σε τηλεοπτικές σειρές, όπως Charmed, Mad Dogs, The Boys και MacGruber.

Ο ηθοποιός ήταν στο παρελθόν παντρεμένος με τη Lisa Collins, πριν το ζευγάρι χωρίσει το 1995. Μετά από αυτό έκανε διάφορες σχέσεις και άρχισε να βγαίνει με την Candice Neil το 2011.

Οι δυο τους απέκτησαν μια κόρη το 2014, αλλά ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους το 2022.

Ο Μπίλι Ζέιν στον ρόλο του «κακού» στον «Τιτανικό»

Ο Μπίλι Ζέιν σήμερα / Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP

Kathy Bates - Molly Brown

Η Κάθι Μπέιτς είχε ήδη ένα Όσκαρ με το Misery το 1991 και συνέχισε την επιτυχία της στην οθόνη μετά το τέλος της ταινίας.

Όσον αφορά την τηλεόραση, έχει εμφανιστεί στα Harry's Law, The Office, Feud και Disjointed, ενώ οι επαναλαμβανόμενοι ρόλοι της στο American Horror Story του Ryan Murphy κέρδισαν μεγάλη δημοτικότητα.

Η ηθοποιός αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα υγείας και διαγνώστηκε με καρκίνο των ωοθηκών και του μαστού το 2012, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και επέζησε.

Η Κάθι Μπέιτς στον «Τιτανικό»

Η Kathy Bates έχει μια επιτυχημένη καριέρα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Frances Fisher - Ruth DeWitt Bukater

Από τότε που υποδύθηκε τη μητέρα της Ρόουζ στον «Τιτανικό», η Φράνσις Φίσερ εμφανίστηκε στα Laws of Attraction, Jolene, Awake και Woman in Gold.

Η ηθοποιός καλωσόρισε μια κόρη το 1993 μαζί με τον Κλιντ Ίστγουντ. Το ζευγάρι εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του Fargo μαζί παίζοντας παλαιότερες και νεότερες εκδοχές του άλλου.

Από τότε, η ηθοποιός εμφανίστηκε σε επεισόδια των Watchmen και The Sinner.

H Φίσερ είναι επίσης πολιτική ακτιβίστρια και υποστήριξε την πρώτη προεδρική εκστρατεία του Μπέρνι Σάντερς, ενώ συμμετείχε σε ένδειξη διαμαρτυρίας στις απεργίες συγγραφέων το 2023 στη Νέα Υόρκη.



Η Frances Fisher υποδύθηκε τη μητέρα της Ρόουζ στον «Τιτανικό»

Η Frances Fisher συνεχίζει να εντυπωσιάζει / Φωτογραφία: Jordan Strauss/Invision/AP

Bill Paxton - Brock Lovett

Ο Πάξτον είχε εμφανιστεί στα Aliens, Terminator, Twister και Apollo 13 πριν από τον ρόλο του στον «Τιτανικό», καθιστώντας τον ήδη γνωστό ηθοποιό.

Μετά τον δεύτερο ρόλο του στην ταινία, συνέχισε να εμφανίζεται σε μεγάλες επιτυχίες όπως το Mighty Joe Young και το The Edge of Tomorrow.

Έλαβε επίσης τηλεοπτικούς ρόλους πρωταγωνιστώντας στη σειρά του HBO Big Love για μια οικογένεια πολυγαμικών στη Γιούτα.

Δυστυχώς, ο ηθοποιός πέθανε τον Φεβρουάριο του 2017 μετά από επιπλοκές που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια εγχείρησης καρδιάς.

Ο Μπιλ Πάξτον στον «Τιτανικό»

Ο Μπιλ Πάξτον / Φωτογραφία: Richard Shotwell/Invision/AP

Gloria Stuart - Η ηλικιωμένη Rose

Η Γκλόρια Στιούαρτ που ρίχνει το κολιέ με την καρδιά στον ωκεανό, είναι ίσως μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της ταινίας.

Η ερμηνεία της ως ηλικιωμένη Rose κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου στα 87 της χρόνια, καθιστώντας την την γηραιότερη υποψήφια ηθοποιού μέχρι το 2018, όταν ο Christopher Plummer ήταν υποψήφιος στα 88 για την ταινία «All the Money in the World».

Παρόλο που η κορύφωση της καριέρας της συνέβη πριν από την επιτυχία του Τιτανικού, τη δεκαετία του 1930, η Στιούαρτ δούλεψε μέχρι τα 90 της σε ταινίες όπως το The Million Dollar Hotel.

Ο τελευταίος της ρόλος ήταν το 2004 στην ταινία The Land of Plenty. Η ηθοποιός πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια το 2010 σε ηλικία 100 ετών.

Η Γκλόρια Στιούαρτ έπαιξε τη Ρόουζ σε μεγάλη ηλικία

Η Γκλόρια Στιούαρτ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών / Φωτογραφία: AP Photo/Matt Sayles

Victor Garber - Thomas Andrews

Ο Βίκτορ Γκάρμπερ δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα είδη ρόλων. Έχει εμφανιστεί σχεδόν σε όλα, από Legally Blonde, Tuck Everlasting, Milk, Argo, Sicario μέχρι τηλεοπτικούς ρόλους όπως Legends of Tomorrow, Web Therapy, The Orville και Family Law.

Ο ηθοποιός έχει προταθεί για έξι βραβεία Emmy. Ασχολείται επίσης με το θέατρο. Η τελευταία φορά που επέστρεψε στη σκηνή ήταν το 2019 στο Hello, Dolly!

Είναι στενός φίλος της ηθοποιού Τζένιφερ Γκάρνερ, αφού πρωταγωνίστησε στο πλευρό της στο Alias και είναι νονός του μεγαλύτερου παιδιού της.

Ο Βίκτορ Γκάρμπερ στον «Τιτανικό»

Ο Βίκτορ Γκάρμπερ έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ ασχολείται και με το θέατρο / Φωτογραφία: Al Powers/Invision/AP

Danny Nucci - Fabrizio

Αφού έπαιξε τον καλύτερο φίλο του Τζακ στον «Τιτανικό», ο Νούτσι έχει δουλέψει συχνά στην τηλεόραση.

Έχει εμφανιστεί στα NCIS, CSI, Arrow και Castle και είχε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο από το 2013 έως το 2018 στη σειρά Freeform the Fosters.

Ο ηθοποιός είναι παντρεμένος με την Paula Marshall από το 2003, ενώ έχει επίσης ένα παιδί από προηγούμενο γάμο.

Ο Ντάνι Νούτσι έπαιξε τον καλύτερο φίλο του Τζακ στον Τιτανικό

Μετά τον δεύτερο ρόλο του ως ο καλύτερος φίλος του Τζακ στον Τιτανικό, ο Ντάνι Νούτσι είχε μια σταθερή καριέρα στην τηλεόραση / Φωτογραφία: Shutterstock

David Warner - Spicer Lovejoy

Ο Ντέιβιντ Γουόρνερ έπαιξε τον αλαζονικό και ύποπτο χαρακτήρα Lovejoy στον «Τιτανικό».

Μετά τον ρόλο του στην παγκόσμια επιτυχία, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως οι Planet of the Apes, Black Death και Mary Poppins Returns, που ήταν και ο τελευταίος του ρόλος.

Πέθανε τον Ιούλιο του 2022 σε ηλικία 80 ετών από ασθένεια που σχετίζεται με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Ο Ντέιβιντ Γουόρνερ στον «Τιτανικό»

Ο ρόλος του στην ταινία Mary Poppins Returns ήταν ο τελευταίος του πριν από τον θάνατό του το 2022

Suzy Amis - Lizzy Calvert

Η Σούζι Έιμις έπαιξε την κόρη της Ρόουζ στον «Τιτανικό», που ήταν μια από τις τελευταίες της υποκριτικές δουλειές πριν αποσυρθεί εντελώς το 1998.

Ωστόσο, εξακολουθεί να συναναστρέφεται με τους αστέρες του Χόλιγουντ και είναι παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον από το 2000, τον οποίο γνώρισε στα γυρίσματα.

Η πρώην ηθοποιός είναι τώρα ακτιβίστρια, με επίκεντρο τη βιώσιμη μόδα και την Task Force για τα τρόφιμα που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης κρέατος.

Η Suzy Amis έπαιξε την κόρη της Rose στην ταινία

Ο James Cameron και η Suzy Amis Cameron την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, στο Λος Άντζελες / Φωτογραφία Jordan Strauss/Invision/AP