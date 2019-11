Η Τίνα Τάρνερ γιορτάζει τα γενέθλιά της με ένα βίντεο: Ναι, είμαι 80 και χαίρομαι!

Η Τίνα Τάρνερ 80άρισε και το χαίρεται, έπειτα από τις διαδοχικές περιπέτειες που πέρασε με την υγεία της.

Η θρυλική σταρ συμπλήρωσε τα 80 την Τρίτη και με αυτή την αφορμή δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο- μήνυμα προς τους θαυμαστές της. «Ναι, είμαι 80! Πώς πίστευα ότι θα ήμουν στα 80; Οχι έτσι. Πώς είναι το έτσι; Φαίνομαι υπέροχη», λέει γελώντας η Τίνα Τάρνερ στην κάμερα και συνεχίζει: Νιώθω καλά, έχω περάσει κάποιες πολύ σοβαρές ασθένειες, που ξεπερνώ. Οπότε είναι σαν να έχω μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Είμαι χαρούμενη που είμαι μια 80χρονη γυναίκα».

Στα απομνημονεύματά της, η Τίνα Τάρνερ είχε αποκαλύψει πως το 2013 είχε υποστεί εγκεφαλικό. Τρία χρόνια αργότερα, διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου και η κατάστασή της επιδεινώθηκε τόσο που βρέθηκε αντιμέτωπη με τη νεφρική ανεπάρκεια. Ομως ο σύζυγός της, Εργουιν Μπαχ, της δώρισε το νεφρό του και η σταρ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση τον Απρίλιο του 2017.

To celebrate turning 80 years old, Tina has recorded a special birthday video message just for her fans.💜 #Tina80 pic.twitter.com/dUFEUawQ7r