Time Out: Αυτή η γειτονιά της Αθήνας είναι στη λίστα με τις 40 καλύτερες του κόσμου - iefimerida.gr

Μια καλλιτεχνική συνοικία της Μαδρίτης, ένας βιώσιμος θύλακας της Μελβούρνης και μια ανερχόμενη περιοχή στο Μεντεγίν – τι κοινό έχουν αυτά τα μέρη; Είναι μεταξύ των πιο cool γειτονιών του κόσμου, σύμφωνα με το Time Out.

Για έκτη συνεχή χρονιά, πάνω από 12.000 άτομα εξέφρασαν την άποψή τους, κατονομάζοντας τις γειτονιές πόλεων όπου όλοι θα ήθελαν να βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Ακολούθως, οι συντάκτες και οι τοπικοί εμπειρογνώμονες του Time Out δημιούργησαν και συνέταξαν την τελική λίστα, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κοινότητα και τα κοινωνικά εγχειρήματα, η πρόσβαση σε ανοιχτούς χώρους και χώρους πρασίνου καθώς και η ακμάζουσα ζωή στους δρόμους.

Σύμφωνα με το Time Out, το 2023, οι γειτονιές είναι πιο παγκόσμιες από ποτέ. Η άνοδος του μετα-πανδημικού ψηφιακού νομαδισμού έχει οδηγήσει σε μια έκρηξη ολοκαίνουριων κοινοτικών χώρων, πολιτιστικών κέντρων πολλαπλών χρήσεων και καφετεριών. Κι ενώ οι περισσότερες από αυτές τις γειτονιές έχουν βιώσει μια μεταμόρφωση τα τελευταία χρόνια, παραμένουν αποφασιστικά τοπικές στην καρδιά τους. Μπορεί τα νέα μπαράκια να φέρνουν νέα πλήθη, αλλά οι σταθερές γειτονιές – από τις παλιές παμπ μέχρι τα οικογενειακά μανάβικα – διατηρούν την πραγματικότητα.

Κορυφαία γειτονιά στον κόσμο το Laureles του Μεντεγίν

Φέτος λοιπόν, στην κορυφή της λίστας του 2023 βρίσκεται το Laureles, στην πολυσύχναστη πόλη Μεντεγίν της Κολομβίας η οποία είναι η γενέτειρα των μουσικών J Balvin και Karol G. Σύμφωνα με το Time Out, το ανερχόμενο Laureles έχει μια «αρκετά χαλαρή φήμη» παρά το γεγονός ότι φιλοξενεί το ποδοσφαιρικό γήπεδο Estadio Atanasio Girardot και τον διάσημο δρόμο νυχτερινής ζωής La 70.



To Laureles του Μεντεγίν

Παρόλα αυτά, όμως, έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί στον εξευγενισμό που έχουν βιώσει άλλες γειτονιές του Μεντεγίν, με τον Luis Gomez του Time Out να σημειώνει ότι οι παραδοσιακοί πωλητές φρούτων εξακολουθούν να σπρώχνουν τα καροτσάκια τους στους δρόμους του Laureles.



To μπαρ Frida στη γειτονιά Isola του Μιλάνου

Πέντε από τα 10 πιο cool μέρη βρίσκονται στην Ευρώπη, με την προκυμαία Havnen στην Κοπεγχάγη και το ιστορικό τμήμα Smithfield του Δουβλίνου να εμφανίζονται για πρώτη φορά στη λίστα. Στην Ασία, η πολυσύχναστη γειτονιά Sheung Wan του Χονγκ Κονγκ παίρνει την πρωτιά, ενώ η καλύτερη εμφάνιση για μια γειτονιά στις ΗΠΑ είναι το Mid-City, όπου βρίσκεται μερικά από τα καλύτερα φαγητά - και αυτό λέει πολλά, αν αναλογιστεί κανείς ότι ολόκληρη η πόλη είναι γνωστή για το εξαιρετικό φαγητό - στη Νέα Ορλεάνη.

Τα Εξάρχεια στη λίστα με τις καλύτερες γειτονιές του κόσμου

Ανάμεσα στις 40 καλύτερες γειτονιές του κόσμου, όμως, υπάρχει και μία ελληνική. Κι ενώ πέρυσι ήταν το Παγκράτι, φέτος είναι τα Εξάρχεια, τα οποία βρίσκονται στην 31η θέση προτίμησης. Το Time Out γράφει για τα Εξάρχεια:

Μια ιστορικά ριζοσπαστική γειτονιά, τα Εξάρχεια γίνονται όλο και περισσότερο τουριστικό hotspot - αλλά ο χαρακτήρας της αντίστασης δεν έχει χαθεί ακόμα. Εξακολουθεί να είναι ένα μέρος όπου συγκεντρώνονται ακτιβιστές και αναρχικοί, είτε αυτό συμβαίνει σε στέκια όπως ο λόφος Στρέφη είτε σε κάποιο από τα μπαρ και τα καφέ που βρίσκονται στους δρόμους της.



Η περιοχή φιλοξενεί ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ελλάδας – το Πολυτεχνείο Αθηνών, πολιτιστικούς χώρους από μουσεία μέχρι δισκάδικα, και εξαιρετικό φαγητό και ποτό (σας προτείνουμε τα vegan φαγητά στο Cookoomela). Η έναρξη κατασκευής ενός νέου σταθμού του μετρό στην κεντρική πλατεία πέρυσι σηματοδότησε ένα σημείο καμπής για την περιοχή, με πολλούς να φοβούνται ότι το πνεύμα της γειτονιάς θα εξαλειφθεί. Η κεντρική πλατεία των Εξαρχείων έχει μακρά ιστορία ως τόπος συγκέντρωσης και διεξαγωγής διαδηλώσεων. Αν θέλετε λοιπόν να πάρετε μια γεύση από την αναρχική underground κουλτούρα της Ελλάδας, επισκεφθείτε τώρα τα Εξάρχεια.

Η τέλεια μέρα στα Εξάρχεια

Πάρτε πρωινό στο Raraou Cantina, ακολούθως καφέ στο Selas και στη συνέχεια, κάντε μια βόλτα στη γειτονιά. Για μια δόση πολιτισμού, περιπλανηθείτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο ή σε ένα από τα πολλά δισκοπωλεία, όπως το Le Dsk Noir, το Art Rat Records ή το Dirty Noise. Για αναψυχή και καθαρό αέρα, μπορείτε να πάτε είτε στο κεντρικό πάρκο της πόλης Πεδίον του Άρεως είτε στον περίφημο λόφο Στρέφη. Για δείπνο έχετε πολλές επιλογές: για ελληνικό μενού στο Atitamos, στη Rozalia ή στο Avli. Τα μπαρ είναι αμέτρητα στα Εξάρχεια, αλλά η συμβουλή μας θα ήταν το I Skala, ένα μικρό μπαρ στον δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας.

Ατίταμος στα Εξάρχεια

Προγραμματίστε το ταξίδι σας

Για όσους θέλουν να γίνουν μάρτυρες του επαναστατικού πνεύματος της γειτονιάς, επισκεφτείτε την 17η Νοεμβρίου, την επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του 1973 κατά της ελληνικής χούντας.

Η λίστα με τις 40 καλύτερες γειτονιές του κόσμου



1. Laureles, Medellín, Colombia

2. Smithfield, Dublin, Ireland

3. Carabanchel, Madrid, Spain

4. Havnen, Copenhagen, Denmark

5. Sheung Wan, Hong Kong

6. Brunswick East, Melbourne, Australia

7. Mid-City, New Orleans, USA

8. Isola, Milan, Italy

9. West, Amsterdam, Netherlands

10. Tomigaya, Tokyo, Japan

11. Baltic Triangle, Liverpool, UK

12. Cours Julien, Marseille, France

13. Arts District, Los Angeles, USA

14. Chinatown, Singapore

15. Fort Greene, New York City, USA

16. Leith, Edinburgh, Scotland

17. Enmore, Sydney, Australia

18. Costa da Caparica, Almada, Portugal

19. Hyde Park, Chicago, USA

20. West End, Glasgow, UK

21. Sea Point, Cape Town, South Africa

22. Neukölln, Berlin, Germany

23. Haut-Marais, Paris, France

24. King’s Cross, London, UK

25. Hannam-dong, Seoul, South Korea

26. Coral Gables, Miami, USA

27. Richmond District, San Francisco, USA

28. Vinohrady, Prague, Czech Republic

29. El Clot, Barcelona, Spain

30. San Miguel Chapultepec, Mexico City, Mexico

31. Εξάρχεια, Αθήνα, Ελλάδα

32. Bebek, Istanbul, Türkiye

33. Ponsonby, Auckland, New Zealand

34. Zhongshan,Taipei, Taiwan

35. Bonifacio Global City (BGC), Manila, Philippines

36. Downtown, Montreal, Canada

37. Dotonbori

38. The Annex, Toronto, Canada

39. Song Wat, Bangkok, Thailand

40. Cantonments, Accra, Ghana