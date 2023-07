Συγγραφέας σε απόγνωση προσπαθούσε να πουλήσει το βιβλίο του -Ωσπου τον είδε ένας TikToker και έγινε best seller - iefimerida.gr

Ένας πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας έγινε μέσα σε μια νύχτα μπεστ σέλερ στο Amazon, χάρη στη δύναμη του TikTok.



Ο δημιουργός περιεχομένου με το όνομα Red ανέβασε ένα βίντεο στο Tiktok, που δείχνει τον 58χρονο συγγραφέα Σον Γουόρνερ από το Άρλινγκτον του Τέξας, να κάθεται πίσω από ένα τραπέζι με τα αντίτυπα του βιβλίου του στοιβαγμένα μπροστά του.



Παρατήρησε όμως πως δεν υπήρχε κανένας αναγνώστης εκεί για να αγοράσει το βιβλίο του και γι’ αυτό αποφάσισε να βοηθήσει στη δημοσιοποίηση του έργου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Καθόταν μόνος του προσπαθώντας να πουλήσει το βιβλίο του - Μέχρι που τον είδε ένας TikToker

Το βίντεό του έγινε viral, με χιλιάδες να σπεύδουν να αγοράσουν ένα αντίτυπο του βιβλίου του. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλο το κύμα υποστήριξης, που το βιβλίο του Σον Γουόρνερ μπήκε στη λίστα των best seller.



Στο βίντεο, το οποίο έχει προβληθεί πάνω από 17,4 εκατομμύρια φορές, ο Red εξηγεί πώς αρχικά πέρασε μπροστά από τον συγγραφέα, ο οποίος έδειχνε πολύ απογοητευμένος. Αποφάσισε λοιπόν, τότε να επιστρέψει και να βιντεοσκοπήσει την αλληλεπίδραση.



Όπως μπορεί να δει κανείς, ο Σον εξηγεί την πλοκή του πρώτου του μυθιστορήματος με τίτλο «Leigh Howard and the Ghosts of Simmons-Pierce Manor» και αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ένα «έφηβο κορίτσι που συνεργάζεται με ένα φάντασμα με πολλαπλές προσωπικότητες για να λύσει το μυστήριο της δολοφονίας των γονιών της».



Ο Red παρεμβαίνει και ρωτάει τι έκανε τον συγγραφέα να θέλει να ασχοληθεί με την συγγραφή αστυνομικών μυθιστορημάτων, με τον Σον να απαντά: «Απλώς πάντα αγαπούσα τα μυστήρια και μεγάλωσα διαβάζοντάς τα». Στη συνέχεια, ζητάει από τον συγγραφέα να υπογράψει ένα αντίτυπο το οποίο, όπως είπε, σκόπευε να χαρίσει σε έναν από τους 24.900 followers του.



Στις λεζάντες που πρόσθεσε στο βίντεό του, ανέφερε: «Δεν ξέρω αυτόν τον τύπο και δεν πρόκειται για χορηγία. Απλά ήθελα να δείξω σε έναν άγνωστο λίγη καλοσύνη. Σκέφτηκα όλες τις φορές που δούλεψα τόσο σκληρά και δεν πήρα ποτέ καμία αναγνώριση».



Στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεο, έγραψε: «Ήμουν απλά για ψώνια, όταν παρατήρησα αυτόν τον άνδρα που προσπαθούσε να προωθήσει το νέο του βιβλίο. Ειλικρινά δεν διαβάζω καν βιβλία στις μέρες μας. Αλλά κάτι μου έλεγε να πάρω δύο».



Η αντίδραση των χρηστών των social media ήταν άμεση με δεκάδες να υπόσχονται πως θα αγόραζαν ένα αντίτυπο. Ένας έγραψε: «Θα πάω να το πάρω αυτό το βιβλίο. Είναι φοβερό που βρήκες το χρόνο να τον προωθήσεις» με έναν άλλον να προσθέτει: «Ακούγεται πολύ καλό. Πρέπει να το διαβάσω. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου που τον άκουσες».



Η αντίδραση του συγγραφέα στην ξαφνική επιτυχία του

Τα δεκάδες σχόλια είχαν πολύ μεγάλο αντίκτυπο καθώς το μυθιστόρημα του Σον Γουόρνερ εκτοξεύτηκε γρήγορα στην πρώτη θέση των κορυφαίων πωλήσεων του Amazon.



Και αναλογιζόμενος την ξαφνική του επιτυχία, ο Σον δημοσίευσε το δικό του βίντεο. «Η αγάπη και η καλοσύνη συνεχίζει να ρέει. Θα περίμενε κανείς ότι ως συγγραφέας θα είχα λόγια γι’ αυτό, αλλά δεν έχω – απλά σας ευχαριστώ». Ανακοίνωσε επίσης ότι τώρα δουλεύει πάνω σε μια έκδοση του μυθιστορήματος σε σκληρό εξώφυλλο πριν συνεχίσει: «Όταν ήρθε ο Red και μου μίλησε, ήμουν τόσο πρόθυμος να μιλήσω σε οποιονδήποτε εκείνη τη στιγμή, επειδή υπήρχε μια νηνεμία στις πωλήσεις μου και συνέβη κάτι πραγματικά εκπληκτικό μετά από αυτό.



Και με δάκρυα στα μάτια, κατέληξε: «Όλα οφείλονται σε εσάς για την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία σας. Σας ευχαριστώ».



Η δημοφιλής τάση #BookTok

Δεν είναι πάντως ο πρώτος συγγραφέας που βρίσκει την επιτυχία μέσω του TikTok. Η Colleen Hoover, η οποία κατάγεται από το Τέξας, άρχισε να γράφει ως χόμπι το 2011, ενώ εργαζόταν ως κοινωνική λειτουργός.

Έγινε όμως μια από τις πιο επιτυχημένες συγγραφείς στον κόσμο, αφότου η δημοτικότητά της εκτοξεύτηκε κατακόρυφα χάρη στη δημοφιλή τάση που είναι γνωστή ως #BookTok, όπου πολλοί από τους φανατικούς αναγνώστες της μοιράστηκαν τις σκέψεις τους.



Ως αποτέλεσμα, πολλά από τα βιβλία της Colleens μπήκαν πρόσφατα στη λίστα με τα Best Sellers των New York Times στο τμήμα μυθοπλασίας για συνδυασμένα έντυπα και ηλεκτρονικά βιβλία, παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησαν πριν από χρόνια.